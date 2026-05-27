İran Savaşı Küresel Piyasalara Etki Ediyor

27.05.2026 06:19
ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşı ticareti ve döviz kurlarını etkileyerek enflasyonu artırdı.

ABD ile İsrail'in İran'a karşı savaşı Şubat ayının sonunda başladığında, etkileri sadece Orta Doğu ile sınırlı kalmadı. Çatışma, ticari deniz taşımacılığını ve dünya genelinde mal akışını aksattıkça petrol fiyatları yükseldi, bu da enflasyonu artırdı ve küresel piyasaları sarstı.

Belirsizlik dönemlerinde sıkça olduğu gibi, bazı yatırımcılar gelişmekte olan piyasalardaki daha riskli yatırımlardan uzaklaşarak geleneksel olarak güvenli liman sayılan ABD dolarına yöneldi.

Bu durum birçok para birimini etkiledi – bazıları değer kaybetti, bazıları daha dalgalı bir seyir izledi ve birkaçı ise güçlendi.

Brezilyalı ekonomist ve danışmanlık şirketi APCE'nin başındaki André Perfeito, petrol fiyatının "herkesi etkilediğini… kurların da dalgalanmasının da bu etkiyi artırabildiğini" söylüyor.

Peki, ekonomiyi etkileyen diğer faktörlerle birleştiğinde bu kur dalgalanmaları ülkeler ve vatandaşları için ne anlama geliyor?

En çok etkilenenler

Enerji ihtiyacının büyük bölümünü, özellikle de petrol ithalatçısı eden ülkeler, para birimleri baskı altında kalanlar arasında yer alıyor.

Bunlar arasında Hindistan, Endonezya, Filipinler, Tayland ve Mısır bulunuyor.

Bu ülkeler, artan yakıt maliyetleri ve süregelen döviz kıtlığı nedeniyle yeniden baskı altına girdi.

Yatırımcıların paralarını ABD dolarına kaydırmasıyla bu para birimlerine olan talep düştü ve değerleri zayıfladı.

Bu da dolar cinsinden borçların geri ödenmesini daha pahalı hale getirdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılığın aksaması nedeniyle etkilenen petrol ve diğer ürünler de genellikle dolar üzerinden fiyatlandırılıyor.

Bir para birimi değer kaybettikçe ithalat göreli olarak daha pahalı hale geliyor; bu durum enerjiden plastik ve gübreye kadar pek çok alanı etkiliyor.

Bu da marketlerdeki gıda ve günlük ürünlerin fiyatlarına yansıyor.

Hindistan'da rupi, savaşın başlangıcından bu yana ABD doları karşısında yaklaşık %5 değer kaybetti ve petrol fiyatları yükseldikçe defalarca rekor düşük seviyelere indi.

Hint para birimi zaten çatışmadan önce de zayıflıyordu ve savaşın etkisi bu eğilimi daha da güçlendirdi.

Bazı merkez bankaları, faiz oranlarını artırarak ve para birimlerini desteklemek için dolar rezervlerinin bir kısmını satarak yanıt verdi.

Endonezya Merkez Bankası, rupiye olan talebi artırmak için defalarca dolar satarak ve kendi para birimini satın alarak bu iki önlemi de uyguladı.

Faiz oranları yükseldiğinde tasarruflardan elde edilen getiri artar, ancak bu aynı zamanda konut kredileri ve diğer borçların geri ödemelerinin de yükselmesi anlamına gelir.

Dalgalı ama yükseliş eğiliminde

Başka bir para birimi grubu ise her iki yönde de keskin dalgalanmalarla daha oynak bir seyir izledi.

Güney Afrika, Kolombiya, Şili ve Meksika bu kategoriye giriyor.

Bu para birimleri genellikle küresel piyasa duyarlılığına güçlü tepki verir: Yatırımcılar dolar gibi güvenli limanlara yöneldiğinde zayıflar, ancak emtia fiyatları yükseldiğinde ya da risk iştahı geri geldiğinde hızla toparlanabilirler.

Brezilya ve Malezya gibi bazı enerji ihracatçıları, artan petrol fiyatlarından kısmen fayda sağladı; bu da ihracat gelirlerini artırarak yatırımcı ilgisini destekledi.

Goldman Sachs ve Bank of America gibi bankalar, Nisan ayında müşterilerine yönelik raporlarında Brezilya devlet tahvilleri ve şirket hisselerine güçlü talep olduğunu vurguladı; Goldman Sachs, Brezilya'yı en iyi gelişmekte olan piyasa tercihi olarak gösterdi.

Ancak Uluslararası Finans Enstitüsü Latin Amerika Araştırma Başkanı Martín Castellano, yüksek enerji fiyatlarının Brezilya'da enflasyonu artırabileceğini, bunun da faiz indirimlerini geciktirerek sermaye akışlarını etkileyebileceğini söylüyor.

Brezilya ayrıca benzin ve dizel gibi rafine ürünleri ithal ediyor, bu da yurt içindeki yakıt maliyetlerini artırıyor.

Brezilya yatırım yönetimi şirketi XP'nin ekonomisti Luiza Pinese buna ek olarak son raporunda Ekim ayındaki başkanlık seçimi öncesindeki siyasi belirsizliğin "döviz kurundaki risk primini artıracağını" yazdı.

Ayrı bir para birimi grubu ise farklı nedenlerle daha dirençli kalmayı başardı.

Çin'in para birimi, sermaye kontrolleri ve keskin dalgalanmaları sınırlayan politika müdahaleleri sayesinde görece istikrarlı kaldı.

Bu önlemler arasında ülkeye giren ve çıkan para akışına getirilen kısıtlamalar ve merkez bankasının yuanın kurunu yakından yönetmek için doğrudan müdahaleleri yer alıyor.

İran savaşı başladıktan bu yana dolara karşı en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olan Rus rublesi de yüksek enerji gelirleri ve sıkı sermaye kontrolleriyle desteklendi.

Bu kontroller arasında ihracatçıların döviz gelirlerini rubleye çevirmelerini zorunlu kılan önlemler ve ülkeden para çıkışını sınırlayan kısıtlamalar bulunuyor.

Gelişmiş ekonomiler ne durumda?

Krizin başlangıcında yatırımcılar güvenli liman arayışına girince geleneksel güvenli para birimleri değer kazandı.

ABD doları ve İsviçre frangı zirve yaptıktan sonra savaş öncesine benzer seviyelere geri çekildi.

Norveç kronu gibi petrole bağlı para birimleri ise yükselen petrol fiyatlarından önemli ölçüde destek aldı.

Ancak Japon yeni, tipik bir güvenli liman para birimi gibi davranmadı ve Japonya'nın ithal enerjiye büyük ölçüde bağımlı olması nedeniyle değer kaybetti.

Kanada ve Avustralya dolarları da ham petrol, gaz, metaller, demir cevheri ve kömür gibi ihraç ettikleri emtiaların fiyatlarının yükselmesinden faydalandı; ancak küresel büyüme ve ticaret gerilimlerine ilişkin endişeler bu kazanımları sınırladı.

Euro ve İngiliz sterlini de yüksek enerji maliyetleri, kalıcı enflasyon ve Avrupa genelinde yavaşlayan büyümeye ilişkin kaygılar nedeniyle dalgalanmalar yaşadı.

Sırada ne var?

Ekonomistler, İran'a yönelik ilk hava saldırılarının yatırımcıları daha güvenli varlıklara yönlendirerek doları güçlendirdiğini, ancak ABD para biriminin o zamandan bu yana zayıfladığını ve bunun gelişmekte olan piyasalar için faydalı olabileceğini söylüyor.

İngiltere merkezli küresel yatırım şirketi AllianceBernstein'ın ekonomistleri, yakın tarihli bir raporda "Daha zayıf bir dolar genellikle daha gevşek para koşulları, gelişmekte olan ülkelerde faiz indirimleri için daha fazla alan ve daha düşük riskten kaçınma anlamına gelir – bunların hepsi gelişmekte olan piyasalar için olumlu" dedi.

Ayrıca gelişmekte olan ekonomilerin borçlarının önemli bir kısmının dolar cinsinden olması ve kilit emtiaların da dolar üzerinden fiyatlanması nedeniyle doların rolünün merkezi olmaya devam ettiğini de belirtti.

Bu nedenle daha zayıf bir dolar genellikle bu ekonomilerin görünümünü iyileştirir.

Ancak IMF, Nisan ayında İran savaşından kaynaklanan devam eden aksaklıkların küresel ekonomiyi zayıf büyüme ve daha yüksek enflasyonun birleştiği "olumsuz" senaryoya yaklaştırdığı uyarısında bulundu.

Bu senaryoda, yani petrol fiyatlarının yüksek kalması, enflasyonun daha az istikrarlı hale gelmesi ve finansal koşulların sıkılaşması durumunda, küresel büyüme yıllık %3,1 yerine %2,5 olabilir ve enflasyon da %4,4 yerine %5,4'e çıkabilir.

IMF ayrıca daha ciddi bir senaryoyu da inceledi: Bu daha karamsar senaryoda küresel büyüme %2,0'ye düşerken enflasyon %6'nın üzerine çıkıyor.

Kurumun tahminlerini Temmuz ayında yeniden güncellemesi bekleniyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

