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İseail askeri kızının 2. doğum gününü sivillere ait binayı havaya uçurarak kutladı - Son Dakika

İseail askeri kızının 2. doğum gününü sivillere ait binayı havaya uçurarak kutladı

İsrail askeri, Gazze'de kızının doğum gününü kutlama bahanesiyle kameralar önünde skandal bir açıklama yaptı. "Bu patlamayı 2 yaşındaki prensesim Ella'ya armağan ediyorum" diyen asker, olayın ardından bombalanacak binanın koordinatlarını telsizle yetkililere iletti. Uluslararası toplumdan büyük tepki çekti.

İseail askeri kızının 2. doğum gününü sivillere ait binayı havaya uçurarak kutladı
27.11.2023 - 15:49,  Güncelleme: 15:57
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"İsrail Askerinin Provokatif Kutlama: Kızına Bombalı Doğum Günü"

Gazze'deki işgalde rol oynayan bir İsrail askeri, komutanlarından izin alarak kamera karşısında skandal bir kutlama gerçekleştirdi. İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddetin ardından yapılan insani ateşkese rağmen, işgalci rejim Filistinlilere yönelik zulmüne devam ediyor.

Bu kez kameralar önünde bir asker, kızının doğum gününü kutlama bahanesiyle şok edici bir açıklama yaptı. "Bu patlamayı 2 yaşındaki prensesim Ella'ya armağan ediyorum, onu çok özledim" diyen asker, olayın ardından bombalanacak binanın koordinatlarını telsizle yetkililere iletti. İsrail'in bu tür provokatif eylemleri uluslararası alanda büyük tepki çekiyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İseail askeri kızının 2. doğum gününü sivillere ait binayı havaya uçurarak kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İseail askeri kızının 2. doğum gününü sivillere ait binayı havaya uçurarak kutladı - Son Dakika
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