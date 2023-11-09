İsrail askerleri Batı Şeria'da katliam yaptı: 18 Filistinliyi öldürdüler

İsrail askerleri, 14'ü Cenin'de olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde dün geceden bu yana 18 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskınlar düzenledi. İsrail askerleri ile silahlı Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar çıktı. İsrail güçleri, baskınlara direnen Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti.

İSRAİL GÜÇLERİ CENİN'DE 14 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Cenin'de 14 Filistinliyi öldürdü. İsrail askerleri Cenin Mülteci Kampı içinde bir evi kuşattı. Buradaki Filistinli silahlı gruplarla, İsrail askerleri arasında yoğun çatışmalar yaşandı. İsrail ordusuna ait araçların geçtiği bir noktada el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi üzerine bölgeden dumanlar yükseldi.

ÇOCUKLAR OKULDA MAHSUR KALDI

Cenin Mülteci Kampı'nda iki okul ve üç ana okulunda mahsur kalan öğrenciler, akşam saatlerinde, İsrail askerlerinin ateş açmayı keseceğini açıkladığı yarım saatlik bir arada otobüs ve ambulanslarla çıkartıldı.

20 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDILAR

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı'nda yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı. Bölgede silahlı insansız hava aracının da kamptaki silahlı grupları hedef aldığı aktarıldı. İsrail güçleri Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildi.

BATI ŞERİA'NIN DİĞER BÖLGELERİNDEKİ BASKINLARDA 4 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail güçleri, Ramallah'taki Emari ve Nablus'taki Balata mülteci kamplarına düzenledikleri baskınlarda 1'er Filistinliyi öldürdü. Söz konusu baskınlarda 39 Filistinli de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin El Halil'deki Dura kenti ile Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Feccar bölgesinde de 1'er Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

7 EKİM'DEN BU YANA BATI ŞERİA'DA 181 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da 18 Filistinliyi daha öldürmesi üzerine işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 181'e yükselmiş oldu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, "İsrail'in Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DE ACI BİLANÇO

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ VURUYOR

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.