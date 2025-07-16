İsrail ateşkes için adımı attı! Ordu Süveyda'dan çekiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İsrail ateşkes için adımı attı! Ordu Süveyda'dan çekiliyor

İsrail ateşkes için adımı attı! Ordu Süveyda\'dan çekiliyor
16.07.2025 23:21  Güncelleme: 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ateşkes için adımı attı! Ordu Süveyda'dan çekiliyor

Suriye'nin Süveyda kentinde Dürziler ile Arap Bedeviler arasındaki çatışmaları bahane eden İsrail, saldırıya geçti. İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenledi.

İSRAİL'DEN ŞAM'A HAVA SALDIRISI

İsrail uçakları Şam'da kritik noktaları hedef aldı. İlk saldırılarda Genelkurmay Başkanlığı hedef alınırken, sonraki saldırılarda Cumhurbaşkanlığı Sarayı vuruldu. Birden çok saldırının hedefi olan Genelkurmay Başkanlığı'nın vurulma anları Suriyeli haber kanallarının canlı yayınları sırasında kameralara yansıdı. Saldırının ardından yerleşkeden yoğun dumanlar yükseldi. Suriye Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 28 kişinin de yaralandığını duyurdu.

SURİYE ORDUSU, SÜVEYDA'DAN ÇEKİLİYOR

Çatışmalar bir anda şiddetlenirken ateşkes için önemli bir adım atıldı. İsrail ordusu, Süveyda'dan çekilmeye başladı. Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Süveyda'dan çekilme, yasa dışı grupların dağıtılmasının ardından sağlanan anlaşma uyarınca gerçekleşiyor." denildi.

SURİYE: ULUSLARARASI TOPLUM ACİL ÖNLEMLER ALMALI

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarına tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bu açık İsrail saldırısı, gerginliği artırma ve kaos oluşturma amacı güden sistematik bir politikanın parçasıdır. Bu tehlikeli tırmanışın sonuçlarından İsrail'i tamamen sorumlu tutuyoruz. Suriye, topraklarını ve halkını savunma hakkını her türlü yöntemle koruyacaktır. Uluslararası toplumu, İsrail saldırılarına son vermek için sorumluluk almaya ve acil önlemler almaya davet ediyoruz" denildi.

ŞAM İLE BİRLİKTE DARA DA HEDEF ALINDI

İsrail savaş uçakları TSİ 18.40'ta Suriye'nin güneyindeki Dera kentinin Gabgab ve Müsbin bölgelerini hedef aldı. Savaş uçakları, TSİ 19.15'te de Şam'ın banliyösündeki Katana bölgesinde yer alan 100. Alay yerleşkesini vurdu.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO: ÇATIŞMALARIN SONA ERMESİNİ İSTİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile Dışişleri Bakanlığında Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı İmza Töreni'nde konuştu. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sorulan Rubio, "Az önce ilgili taraflarla telefonda görüştüm. Bu konuda çok endişeliyiz ve umarım bugün ilerleyen saatlerde bazı güncellemeler alırız." dedi. "Çatışmaların sona ermesini istiyoruz." diyen Rubio, bu konuda gece bir ateşkes sağlandığını, ancak "yine de çok endişeli" olduklarını kaydetti.

KATZ: SALDIRILAR YOĞUNLAŞACAK

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'ye yönelik saldırılarının daha da yoğunlaşacağını belirtti. Katz, Şam yönetimini, Suriye ordusunun ülkenin güneybatısındaki Süveyda'dan tamamen çekilmemesi durumunda, daha şiddetli saldırılar düzenlemekle tehdit etti.

İsrail'deki Dürzilere seslenen Katz, "Suriye'deki kardeşlerinizi korumak için İsrail ordusuna güvenebilirsiniz." diyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Dürzileri koruma" taahhütlerini yerine getireceklerini iddia etti.

NETANYAHU: SINIRI GEÇMEYİN, İSRAİL ORDUSUNUN HAREKETE GEÇMESİNE İZİN VERİN

İsrail Başbakanı Netanyahu da ofisinin X hesabından yayınlanan video mesajında, İsrail vatandaşı Dürzilere seslendi. Suriye'nin güneybatısında durumun çok ciddi olduğunu ileri süren Netanyahu, İsrail ordusunun "Dürzileri korumak" bahanesiyle saldırılar düzenlediğini hatırlattı.

Netanyahu, Dürzilere "Sizden bir ricam var. Sizler İsrail vatandaşısınız. Sınırı geçmeyin. Öldürülebilir veya esir alınabilirsiniz." diye seslendi.

Dürzilerin sınırı geçerek hayatlarını tehlikeye attığını savunan Netanyahu, "Evlerinize dönün, İsrail ordusunun harekete geçmesine izin verin." diyerek saldırı sinyali verdi.

İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU: ŞARA'YA MESAJ

İsrail devlet televizyonunda Şam'a düzenlenen saldırıya ilişkin yayınlanan haberde ise "İsrail, Suveyde'deki Dürzi katliamının ardından Suriye Cumhurbaşkanı'na (Ahmed Şara) bir mesaj olarak Şam'a saldırı düzenledi" ifadelerine yer verildi.

SURİYE CUMHURBAŞKANLIĞI: ÜZÜCÜ İHLALLERİ DİKKATLE TAKİP ETTİK

Suriye Cumhurbaşkanlığı ise Süveyda'da yaşananlara dair bir mesaj paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Suriye devleti, geçtiğimiz günlerde Süveyda vilayetindeki bazı bölgelerde meydana gelen üzücü ihlalleri dikkatle takip etmiştir. Bu eylemler, cezai ve yasa dışı davranışlar kapsamında olup, hiçbir koşul altında kabul edilemez ve Suriye devletinin dayandığı ilkelerle kesinlikle çelişmektedir.

Suriye hükümeti olarak bu çirkin eylemleri şiddetle kınıyor ve ilgili tüm olayların araştırılması, bu olaylara karıştığı kanıtlanan her bir kişi veya tarafın – ister birey isterse dış kaynaklı örgüt olsun – caydırıcı hukuki sorumluluğa tabi tutulmasını taahhüt ediyoruz. Bu tür eylemlerin cezasız kalmasına asla izin vermeyeceğiz."

ABD ELÇİSİ BARRACK'TAN KINAMA AÇIKLAMASI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack ise X'te yaptığı paylaşımda "Süveyda'da sivillere yönelik şiddeti kesinlikle kınıyoruz. Nokta. Tüm taraflar geri adım atmalı ve kalıcı bir ateşkese yol açacak anlamlı bir diyalog başlatmalı, failler hesap vermelidir" dedi.

İSRAİL ORDUSU: SURİYE'DEN GELEN KİŞİLER ENGELLENDİ

Öte yandan, İsrail ordusu, Süveyda'da Dürzilerin merkezinde yer aldığı olayların ardından, işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki sınır hattında, Suriye'den gelen kişileri engellediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'ndeki Hader bölgesinde Suriye tarafından sınır hattına girmeye çalışan kişilerin tespit edildiği belirtildi. İsrail ordusunun bölgedeki kişilerin geçişini önlediği ve kalabalığı dağıtmak için çalıştığı aktarıldı.

DÜRZİ VE BEDEVİ AŞİRETLER GERGİNLİĞİ NEDENİYLE BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK

İsrail'in son dönemde Suriye'ye yönelik saldırılarını artırmasının gerekçesi olarak, güneydeki Dürzî nüfusa yönelik güvenlik tehditleri bahane gösteriyor. Tel Aviv yönetimi, Dürzî topluluklara zarar verilmesine karşı "askerî caydırıcılığı" devreye sokacağını açıklamıştı.

SÜVEYDA'DA PATLAK VEREN OLAYLAR

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerinde çatışmalar başlamıştı.

Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar meydana gelmişti. Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.

İsrail de "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'de Süveyda çevresinde dünden beridir hava saldırıları düzenliyor.

Ayrıntılar geliyor...

Süveyda, Suriye, İsrail, Güncel, Dünya, Ordu, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ateşkes için adımı attı! Ordu Süveyda'dan çekiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Erdal küpeli:
    Hakan fidan kızmıştı. ondan çekildiler. 3 0 Yanıtla
  • hbp9fndsn9:
    Ordu Suriye Nin ordusu değil mi niye çekiliyor o şehirden?!Yarın yine İsrail’in kışkırtmadı olmayacağı ne malum 2 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    kinamamiz işe yaradı diyecemde. adamların taktik belli. üç alip bir veriyorlar. sonuç olark toprakları sürekli büyüyor. 2 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    Adamlar yapacagını yapıyir sonra ateskes diyorlar ne güzel islan bu kimsede sen ne yapiyosun diyemiyor. 1 0 Yanıtla
  • Engin Akbıyık:
    neyin ateşkesi ki bu. adamlar vurdu bombaladı.kendileri bombaladı kendileri ateşkes yaptı. Suriye de bombardımanı yediğiyle o insanlar öldüğüyle kaldı. bi Allah kuluna çıkıp noluyor İsrail diyemedi yazık bu Müslüman ülkelere 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
Tekirdağ ve Çanakkale’de alevlerle mücadele Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Marmara’da orman yangınlarıyla mücadele Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
Kılıçdaroğlu, Bahçeli’yi arayıp teşekkür etti Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti
Simge Sağın’a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım Simge Sağın'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım
Adnan Oktar’ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi

22:36
İsrail tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
İsrail tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
21:53
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık
11:08
Hadise’den ezber bozan klip Bu sefer ters köşe yaptı
Hadise'den ezber bozan klip! Bu sefer ters köşe yaptı
10:54
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı
10:52
Dilencinin günlük kazancı 30 yıllık esnafa küçük dilini yutturdu
Dilencinin günlük kazancı 30 yıllık esnafa küçük dilini yutturdu
10:46
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye’ye geliyor Çok sayıda anlaşma imzalanacak
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
10:21
50 milyonluk fuhuş operasyonu 18 mağdur kadın kurtartıldı
50 milyonluk fuhuş operasyonu! 18 mağdur kadın kurtartıldı
09:57
Görüntü Türkiye’nin güneyinden Gündüz gölge arıyorlar, gece soba yakıyorlar
Görüntü Türkiye'nin güneyinden! Gündüz gölge arıyorlar, gece soba yakıyorlar
09:51
İtalya’yı ülkesine tercih eden Can Yaman sevgilisiyle Bodrum’da
İtalya'yı ülkesine tercih eden Can Yaman sevgilisiyle Bodrum'da
09:30
’Delirten hastalığa’ dikkat En çok 50 yaş üstünde görülüyor
'Delirten hastalığa' dikkat! En çok 50 yaş üstünde görülüyor
09:27
Ankara’da zincirleme kaza 27 kişi yaralandı
Ankara'da zincirleme kaza! 27 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 23:32:42. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail ateşkes için adımı attı! Ordu Süveyda'dan çekiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.