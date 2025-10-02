İsrail, Gazze\'deki Yardım Filosu\'na Baskın Düzenledi

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye İsrail askerleri tarafından yapılan baskın anı kameraya yansıdı.
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye İsrail askerleri baskın düzenledi. Askerlerin tekneye çıktığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Askerler çıktıktan bir süre sonra ise görüntü bağlantısı kesildi.
