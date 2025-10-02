İsrail, Gazze'deki Yardım Filosu'na Baskın Düzenledi - Son Dakika
Dünya

İsrail, Gazze'deki Yardım Filosu'na Baskın Düzenledi

İsrail, Gazze'deki Yardım Filosu'na Baskın Düzenledi
02.10.2025 06:59
İsrail askerleri, Gazze'ye giden yardım teknesine baskın yaptı, anlar kamerada kaydedildi.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye İsrail askerleri tarafından yapılan baskın anı kameraya yansıdı.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye İsrail askerleri baskın düzenledi. Askerlerin tekneye çıktığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Askerler çıktıktan bir süre sonra ise görüntü bağlantısı kesildi.

Kaynak: DHA

İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Gazze'deki Yardım Filosu'na Baskın Düzenledi

00:08
İsrail’in Sumud Filosu’na düzenlediği baskınlarda Türk vatandaşları da gözaltında
İsrail'in Sumud Filosu'na düzenlediği baskınlarda Türk vatandaşları da gözaltında
23:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra yan yana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra yan yana geldi
23:07
Türkiye’den İsrail’e peş peşe “Sumud“ tepkisi
Türkiye'den İsrail'e peş peşe "Sumud" tepkisi
22:26
İsrail ablukasındaki filodan dünyaya acil koduyla çağrı
İsrail ablukasındaki filodan dünyaya acil koduyla çağrı
22:03
Can Holding’e yönelik soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Can Holding'e yönelik soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
21:27
Xabi Alonso, Arda Güler’in oynayacağı pozisyonu açıkladı
Xabi Alonso, Arda Güler'in oynayacağı pozisyonu açıkladı
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'deki Yardım Filosu'na Baskın Düzenledi - Son Dakika
