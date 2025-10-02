İsrail, Gazze\'deki Yardım Filosu\'na Baskın Düzenledi

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye İsrail askerleri tarafından yapılan baskın anı kameraya yansıdı.

