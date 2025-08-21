İsrail Gazze\'yi İşgal İçin Hazırlanıyor

İsrail ordusu Gazze şehrini işgal etmek için planlı kara harekatının ön hazırlıklarına başladığını ve şehrin dış kesimlerinin halihazırda kontrol altına aldığını açıkladı.

Ordu sözcüsü kara harekatının zeminini hazırlamak üzere, birliklerin Zeytun ve Cebeliye bölgelerinde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Ay başında İsrail Güvenlik Kabinesi'nde kabul edilen Gazze şehrini işgal planı Salı günü de İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz tarafından onaylandı. Planın haftasonundan önce İsrail kabinesince de onaylanması bekleniyor.

İsrail, aktif görevdeki personeli operasyona kaydırabilmek için 60 bin yedek askeri Eylül ayı başında göreve çağıracak.

Gazze şehrindeki yüzbinlerce Filistinli'ye burayı terk etmeleri emri verilerek, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere gönderilmesi bekleniyor.

Binyamin Netanyahu hükümetinin planına, İsrail'in müttefiklerinden de kınama geldi. Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, planın "iki halk için de felaketle sonuçlanabilecek ve tüm bölgeyi kalıcı bir savaş döngüsüne sürükleme riski olan" bir adım olduğu uyarısını yaptı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) "yerinden edilmelerin ve çatışmaların daha da artmasının, Gazze'nin halihazırda felaketi yaşayan 2,1 milyonluk nüfusunu daha da zora sokacağını" vurguladı.

İsrail ordu sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin Çarşamba günü yaptığı basın toplantısında "Hamas'a verdikleri zararı daha da derinleştireceklerini" belirterek, "Yer üstü ve yeraltındaki terör altyapısını yok ederek, halkın Hamas'a olan bağımlılığını koparacağız" dedi.

Efrin ordunun operasyona başlamak için beklemediğini de ekledi; "Ön hazırlıklara başladık ve İsrail ordusu halihazırda Gazze şehrinin dış mahallerini kontrol ediyor" dedi.

Cebeliye mahallesinde bir, Zeytun mahallesinde de iki birliğin görev yaptığını söyleyen Efrin, burada yakın zamanda silah dolu bir tünel bulduklarını da iddia etti.

"Sivillere verilen zararın minimuma indirilmesi için" Gazze şehrindeki nüfusa tahliye emri verdiklerini de belirtti.

Gazze'de Hamas yönetimindeki Sivil Savuma dairesinin sözcüsü Mahmoud Bassal, AFP'ye yaptığı açıklamada Zeytun ve Sabra mahallelerindeki durumun çok tehlikeli ve dayanılamaz olduğunu söyledi.

İsrail hükümeti geçen ay Hamas ile dolaylı olarak yapılan ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması görüşmelerinin sonuçsuz kalması sonrası, tüm Gazze Şeridi'ni işgal etmeyi hedeflediklerini paylaşmıştı.

Hamas hafta başında, Mısır ve Katar'ın önerdiği son ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı, ancak İsrailli yetkililer "tüm rehinelerin tek seferde serbest bırakılması" koşulunu yeniledi ve ateşkes teklifine resmi bir yanıt vermedi.

İsrail saldırıları nedeniyle Çarşamba günü en az 25 Filistinli'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Bunlar arasında Gazze şehrinin batısındaki Şati mülteci kampında yaşayan üçü çocuk beş kişilik bir aile de bulunuyor.

Hamas'ın elinde 50 İsrailli rehine var, bunlardan 20'sinin hayatta olduğu tahmin ediliyor. Rehinelerin aileleri Gazze şehrine yapılacak operasyonun, yakınlarının hayatlarını tehlikeye atacağını belirtiyor.

Geçen Pazar günü de yüzbinlerce İsrailli sokağa çıkarak hükümete Gazze savaşını durdurma ve rehineleri geri alma çağrısı yapmıştı.

Ancak ne İsrail içinden ne de dışarıdan gelen tepki ve çağrılar, Netanyahu hükümetinin planlarında bir değişikliğe yol açmadı.

Hamas, son ateşkes planına da resmi bir yanıt vermeyen İsrail hükümetini "bir anlaşmanın önündeki tek gerçek engel" olmakla suçladı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybetmiş, 251 kişi de rehin alınmıştı.

Ardından İsrail'in başlattığı saldırılarda 62 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin yanında, İsrail'in yardım girişlerini büyük ölçüde kısıtlaması nedeniyle Gazze'de ciddi bir açlık da yaşanıyor. Yarıya yakını çocuk olmak üzere 260'tan fazla Filistinli de açlık nedeniyle hayatını kaybetti.