İsrail Güçleri Şifa Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesini Bombaladı

Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaret eden ünlü işletme sahibi için hesap zamanı

İsrail ordusunun yoğun saldırıları ve kuşatması altındaki Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi Cerrahi Bölüm Başkanı Dr. Mervan Ebu Sada, İsrail güçlerinin hastanenin yoğun bakım ünitesini bombaladığını duyurdu. Sada ayrıca giriş-çıkışlara da engel olunduğunu söyledi.

"DURUM ÇOK TEHLİKELİ"

İngiltere merkezli Filistinlilere Tıbbi Yardım (Medical Aid for Palestinians) adlı sivil toplum kuruluşu, X sosyal medya hesabında, Gazze'de gözlerin çevrildiği Şifa Hastanesinden Dr. Ebu Sada'nın konuşmasını paylaştı. Şifa Hastanesi Cerrahi Bölüm Başkanı Ebu Sada, "Bugün Şifa Hastanesindeki yoğun bakım ünitesini bombaladılar. Her taraftan ateş açılıyor ve bombardıman var. Kimse Şifa Hastanesi'nden çıkamıyor, kimse buraya gelemiyor. Durum çok tehlikeli" dedi.

"ANA BİNADA SU BİLE YOK"

Hastaneden çıkmak isteyenlere ateş açıldığını, bazılarının yaralandığını bazılarının da öldüğünü kaydeden Ebu Sada, hastanede derinleşen insani felaketi şu sözlerle anlattı: "Kimse hastaneye ulaşamıyor. Binanın dışına çıkamıyoruz, çünkü dışarıda ateş açılıyor. Maalesef gece yoğun bakım ünitesi ve yeni doğan yoğun bakım ünitesinde elektrik kesildi. Çok tehlikeli, çok kritik bir durum. Ana binada bile su yok. Elektrik, hatta yemek ve yakıt yok."

TÜM AMELİYATLAR DURDURULDU

Filistin Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamasında, binlerce kişinin sığındığı Şifa Hastanesi'nde yakıtın tükendiği, tüm operasyonların durdurulduğu bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, hastanedeki oksijen makinelerinin durması sebebiyle bazı hastaların yaşamını yitirdiğini belirtti. Açıklamada, "Şifa Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulan 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayati tehlike altında olduğu, 1 bebeğin ise söz konusu sorun nedeniyle hayatını kaybettiği, hastanelere yakıt götürülmemesi halinde ise geri kalanlar için bunun ölüm cezası olacağı" vurgulandı.

HASTANE ÇEVRESİNDE YOĞUN ÇATIŞMA

Öte yandan; İsrail Ordu Sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi'nin çevresinde Hamas ile "yoğun bir çatışmaya giriştiklerini" belirtti. Gazze Şeridi genelinde Hamas'a karşı bir savaş içinde olduklarını aktaran İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yoğun bir muharebeye girdiklerini iletti.