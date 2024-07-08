İsrail'in Gazze'deki Okul Binalarına Saldırıları Sonucu En Az 20 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Okul Binalarına Saldırıları Sonucu En Az 20 Filistinli Öldü

İsrail\'in Gazze\'deki Okul Binalarına Saldırıları Sonucu En Az 20 Filistinli Öldü

İsrail'in hafta sonu Gazze'de iki okul binasına düzenlediği ayrı saldırılarda, biri üst düzey bir Hamas yetkilisi olmak üzere en az 20 kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

08.07.2024 12:21
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İsrail'in hafta sonu Gazze'de iki okul binasına düzenlediği ayrı saldırılarda, biri üst düzey bir Hamas yetkilisi olmak üzere en az 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli yetkililer, 6 Temmuz Cumartesi günü Birleşmiş Milletler (BM) tarafından işletilen bir okula yönelik saldırıda en az 16 kişinin öldürüldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.

Gazze'nin sivil savunma birimi, İsrail'in Pazar günü yerinden edilmiş ailelerin barındığı bir başka okula düzenlediği ikinci saldırıda ise 4 kişinin öldüğünü söyledi.

İsrail ordusunun bu sabah da, bölgeden tahliye emri verdikten birkaç saat sonra Gazze Şehri'nin merkezine yeni bir saldırı düzenlediği bildiriliyor.

İsrail ordusu saldırılara ilişkin yaptığı açıklamalarda sivillere zarar verme riskini azaltmak için "çok sayıda adım" attığını ve hedeflerin Hamas faaliyetleri için ve "sığınak" yeri olarak kullanıldığını söyledi.

Filistinli kaynaklar, Pazar günü Kutsal Aile Kilisesi'nin yanındaki Kutsal Aile Okulu'na düzenlenen hava saldırısında Hamas yönetiminden üst düzey bir yetkilinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

BBC'nin edindiği bilgiye göre binada çok sayıda insan barınıyordu.

Görgü tanıkları, saldırının zemin kattaki iki sınıfı hedef aldığını paylaştı.

BBC'ye konuşan yerel bir yetkili, Ehab Al-Ghussein adlı Hamas üyesinin 3 ay önce Gazze Şehri ve kuzey Gazze'deki Hamas hükümetinin işlerini yönetmek üzere atandığını söyledi.

Ehab Al-Ghussein daha önce Hamas yönetiminde Çalışma Bakan Yardımcısı ve ondan önce de İçişleri Bakanlığı Sözcüsüydü. Ölümü askeri açıdan Hamas'a bir darbe olarak görülmese de, Al-Ghussein Hamas'ın lider kadrosunda önemli bir figür olarak görülüyordu.

'Uyarı yapılmadan dördüncü kez okula saldırı'

2006'dan bu yana Hamas'ın kontrolünde olan Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre Cumartesi günü düzenlenen saldırıda hedef alınan okulda, Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı terk etmek zorunda kalmış Filistinliler barınıyordu.

Olay yerinden paylaşılan videolarda, toz ve molozla kaplı sokakta çığlık atan yetişkinler ve çocukların koşarak yaralılara yardım ettiği görülüyor.

Görgü tanıkları BBC'ye saldırının yoğun bir pazarın yakınında bulunan okulun üst katlarını hedef aldığını söyledi.

BBC'nin edindiği bilgiye göre 7 bine yakın kişi binayı sığınak olarak kullanıyordu.

İsrail, "Al-Jaouni Okulu bölgesinde bulunan yapılarda faaliyet gösteren bazı Hamas teröristleri" vurduğunu öne sürdü.

Yerel bir kaynak, hedefin Hamas polisi tarafından kullanıldığı iddia edilen bir oda olduğunu söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir kadın, binanın vurulduğu sırada Kuran okuyan bazı çocukların öldüğünü, "Uyarı yapılmadan 4. kez bir okulun hedef alındığını" söyledi.

Hamas ise saldırıda öldürülenler arasında 5 yerel gazetecinin de bulunduğunu paylaştı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada okul binasını vurduğunu doğruladı ve "hassas hava gözetimi ve ek istihbarat kullanımı da dahil olmak üzere sivillere zarar verme riskini azaltmak" için "çok sayıda adım" attığını söyledi.

Hamas'ın bu bölgeyi İsrail birliklerine karşı saldırılar düzenlemek için bir "sığınak" olarak kullandığını öne süren ordu yetkilileri, "Hamas, İsrail'e yönelik terör saldırılarında sivil yapıları ve sivil halkı canlı kalkan olarak kullanarak uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Hamas saldırıyı "savunmasız, yerinden edilmiş sivillere" yönelik bir "katliam" olarak nitelendirdi.

Yeniden tahliye emri

İsrail ordusu Pazartesi sabahı yeniden Gazze Şehri'nde tahliye emri verdi.

BBC'ye konuşan ve Bani Amer mahallesinde eşi, beş çocuğu, annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan 47 yaşındaki İbrahim El Barbari, onlarca ailenin evlerini terk ettiğini, kadın ve çocukların çantalarıyla batıya doğru gittiğini söyledi.

"Komşulardan evi terk etmemiz gerektiğini duyduk. Ordudan herhangi bir telefon ya da mesaj almadık ama yeniden taşınmaya hazırlanmak için eşyalarımızı toplamaya başladık bile.

"Aylardır kıtlığa yakın bir durumda yaşıyoruz."

Haziran ayında Nuseyrat bölgesinde BM tarafından işletilen bir başka okula düzenlenen saldırıda en az 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu saldırının ardından İsrail ordusu, okuldaki "Hamas yerleşkesine hassas bir saldırı düzenlediğini" ve içeride olduğuna inandığı 20 ila 30 savaşçının çoğunu öldürdüğünü açıklamıştı.

Son günlerde Gazze'de ateşkes ve rehine takası müzakerelerinde yeniden hareketlenme yaşanıyor.

Müzakerelerin bu hafta devam etmesi bekleniyor. Tarafların teklif edilen yeni anlaşmaya daha ılımlı yaklaştığı aktarılsa da, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından bugün yayınlanan yeni bir açıklamada olası bir anlaşmanın İsrail'in tüm hedeflerine ulaşana kadar savaşmaya devam etmesine izin vermesini içermesi gerektiği belirtiliyor.

İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlenen ve çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1200 hayatını kaybettiği, 251 kişinin de rehin alındığı saldırısına yanıt olarak Hamas'ı "yok etmek için" savaş başlattı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, o tarihten bu yana bölgede 38 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: BBC

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'deki Okul Binalarına Saldırıları Sonucu En Az 20 Filistinli Öldü - Son Dakika

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