İsrail'in Gazze Planı Tepki Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

İsrail'in Gazze Planı Tepki Çekti

İsrail\'in Gazze Planı Tepki Çekti
08.08.2025 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'nin kontrolünü ele geçirme planını onayladı, tepkiler geldi.

İsrail güvenlik kabinesi Gazze Şehri'nin kontrolünü tamamen ele geçirme planını onayladı. Ancak bu karar, hem bölge içinden hem de uluslararası toplumdan tepkilerle karşılaştı.

İsrail'in bölgede sürdürdüğü saldırıları daha da tırmandırabilecek bu adımın, insani krizi derinleştireceği konusunda uyarılar yapılıyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in kararını sert bir dille kınadı.

8 Ağustos tarihli açıklamada bu karar "İsrail'in bölgedeki yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşaması" olarak ifade edildi.

İsrail'in savaş planlarını durdurması, ateşkesi kabul etmesi ve iki devletli çözüm temelinde müzakerelere başlaması çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası toplumdan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden de İsrail'in "hukuk dışı eylemlerine karşı bağlayıcı adımlar atması" istendi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de İsrail hükümetinin Gazze Şehri'ni tamamen ele geçirme planının "derhal durdurulması gerektiğini" vurguladı.

Gazze'deki savaşın artık sona ermesi gerektiğini vurgulayan Türk, "Aksi takdirde, daha fazla zorunlu göç, daha fazla ölüm, katlanılmaz acılar, anlamsız yıkım ve vahşet suçları yaşanacak" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Gazze Şehri'nin kontrolünün ele geçirilmesinin "yanlış" olduğunu belirterek İsrail hükümetine bu kararı derhal gözden geçirme çağrısında bulundu.

Bu adımın ne çatışmayı sona erdireceğini ne de rehinelerin kurtarılmasına katkı sağlayacağını söyleyen Starmer, "Bu sadece daha fazla kan dökülmesine yol açacak" uyarısında bulundu:

Her geçen gün Gazze'deki insani krizin derinleştiğini ve Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin insanlık dışı koşullarda tutulduğunu belirten Starmer şöyle devam etti:

"Acil ihtiyaç duyulan şey ateşkes, insani yardımın artırılması, rehinelerin serbest bırakılması ve müzakere edilmiş bir çözüm."

Başbakan Starmer, Hamas'ın Gazze'nin geleceğinde yeri olmaması gerektiğini savundu, "bölgeyi terk etmeli ve silah bırakmalıdır" dedi.

Starmer, İngiltere ve müttefiklerinin "iki devletli çözümün bir parçası olarak bölgede barışı sağlamak için uzun vadeli bir plan üzerinde çalıştıklarını" belirtti:

"Mesajımız açık: Diplomatik bir çözüm mümkün, ancak her iki taraf da yıkımın yolundan uzaklaşmalı."

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong İsrail'i bu yoldan vazgeçmeye çağırdı. Wong, planın uygulanması halinde Gazze'deki insani felaketin daha da kötüleşeceğini söyledi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen derhal bir ateşkes sağlanmasını ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını umduklarını söyledi.

İsrail içinden tepkiler

Hükümetin kararı İsrail içinde de eleştirildi.

Rehine ve Kayıp Aileleri Forumu, planı "rehineleri terk etmek" olarak niteledi.

Yapılan açıklamada, " Kabine dün gece rehinelerin, askerlerin ve İsrail toplumunun sırtından bir başka sorumsuzluk yürüyüşüne çıkmayı seçti" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid ise planın "felaket" olacağını söyledi.

X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu karar, rehinelerin ölümüyle, birçok askerin kaybıyla, vergi mükelleflerine milyarlarca dolarlık maliyetle ve diplomatik çöküşle sonuçlanacak" dedi.

Lapid, söz konusu planın "askeri ve güvenlik birimlerinin görüşleriyle tamamen çeliştiğini" vurguladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de daha önce bu plana karşı çıkmış ve uyarılarda bulunmuştu.

Hamas: 'Rehineleri feda etme niyetini gösteriyor'

Hamas ise Netanyahu'nun saldırıyı genişletme planının "rehineleri ortadan kaldırma" amacını taşıdığını öne sürdü.

Yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun bu planı, kendi kişisel çıkarları ve aşırıcı ideolojik gündemi uğruna rehineleri feda etme niyetini açıkça ortaya koyuyor" denildi.

Hamas, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası toplumu da "bu tehlikeli açıklamaları kınamaya ve reddetmeye" çağırarak, saldırıların derhal durdurulması ve işgalin sonlandırılması için acil adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Bölgedeki siviller ise tekrar güneye gönderilmekten ve yeni bir askeri harekâttan korkuyor.

Altı çocuk annesi 52 yaşındaki Maysa el-Şanti, AFP'ye yaptığı açıklamada yaşadıkları çaresizliği şöyle anlattı:

"Bize güneye gidin dediler, sonra kuzeye dönmemizi istediler. Şimdi yeniden güneye göndermek istiyorlar. Biz insanız ama kimse bizi duymuyor, kimse bizi görmüyor."

Gazze'deki insani durumla ilgili uluslararası endişeler de giderek büyüyor.

BM destekli bir değerlendirmeye göre bölgede açlık tehlikesi en önemli sorunların başında geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu yıl Gazze'de en az 99 kişi yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti; bu sayının gerçek sayıların çok altında olduğu tahmin ediliyor.

Temmuz ayı sonunda İsrail, Gazze'ye giren yardımlar üzerindeki kısıtlamaları kısmen gevşetti. Ancak Birleşmiş Milletler, bölgeye giren yardım miktarının hâlâ yetersiz olduğunu belirtiyor.

Gazze'deki Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı'nın başkanı Amjad El-Şava, AFP'ye yaptığı açıklamada, giriş noktalarındaki uzun denetim süreçleri nedeniyle sadece belirli türde mallar taşıyan günde 70-80 TIR'ın bölgeye girebildiğini söyledi.

Oysa BM'ye göre Gazze'de yaşayanların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için günde en az 600 yardım tırına ihtiyaç var.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Gazze'de büyük bir yıkıma neden olan saldırılarında, şimdiye kadar en az 61.258 Filistinli hayatını kaybetti.

2023 yılında Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarda ise 1.219 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Kabine, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze Planı Tepki Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza
Trabzonspor yeni sol kanat oyuncusu Olaigbe’yi KAP’a bildirdi Trabzonspor yeni sol kanat oyuncusu Olaigbe'yi KAP'a bildirdi
Süper Lig’de ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu
’’9 bölge’’ ifadesi ne anlama geliyor MHP’den tartışma yaratan afişler için açıklama ''9 bölge'' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

13:20
İsrail’in işgal planı ifşa oldu 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
12:40
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
11:48
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
31 Tem
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
18:33
Ozan Tufan’ın transferi iptal oldu
Ozan Tufan'ın transferi iptal oldu
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
18:08
Yeni ’Arda Güler’ deniyordu Fenerbahçe’den ayrılıp Kocaeli’ne imza attı
Yeni 'Arda Güler' deniyordu! Fenerbahçe'den ayrılıp Kocaeli'ne imza attı
18:05
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
18:05
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
18:00
Galatasaray’da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor
Galatasaray'da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor
17:57
Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu
Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu
17:52
James Maddison’dan kötü haber İşte sahalardan uzak kalacağı süre
James Maddison'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
17:37
YÖK’ten “sahte diplomalı 400 akademisyen“ iddiasında bulunanlara suç duyurusu
YÖK'ten "sahte diplomalı 400 akademisyen" iddiasında bulunanlara suç duyurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 14:02:55. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Planı Tepki Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.