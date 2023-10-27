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İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 7326'ya yükseldi - Son Dakika

İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 7326'ya yükseldi

Son Güncelleme: 27.10.2023 14:57

İsrail'in 21 gündür devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in saldırılarında ölenlerin çoğunluğunun çocuk, kadın ve yaşlılar olduğunu belirtti.

İsrail'in 21 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldi.

18 BİN YARALI VAR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 7 bin 326'ya yükseldi
İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırılarını 21. gününde de sürdürdü

24 SAATTE 41 KATLİAM

İsrail'in dünden bu yana 41 katliam gerçekleştirdiğini aktaran Kudra, Gazze'de son 24 saatte 298 kişinin daha öldürüldüğünü belirtti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 772 aileden 5 bin 500 kişiyi öldürdü. İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında kalanların olduğunu dile getiren Kudra, 940'ı çocuk 1700 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 7 bin 326'ya yükseldi

104 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ

Kudra, İsrail güçlerinin sağlık hizmetlerini hedef aldığını belirterek, 104 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 25 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğini kaydetti. İsrail ordusunun saldırısı veya yakıt yetersizliği nedeniyle 12 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldı.

İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 7 bin 326'ya yükseldi

İSRAİL, TIBBİ MAZLEME VE YAKIT GİRİŞİNİ ENGELLEMEYİ SİLAH OLARAK KULLANIYOR

Hastanelerde acil tıbbi yardım ihtiyacının bulunduğuna dikkati çeken Kudra,hastane ve sağlık merkezlerindeki yakıt ihtiyacının binlerce hasta ve yaralıyı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını vurguladı. Öte yandan, İsrail'in hastanelere tıbbi malzeme ve yakıt girişini engellemeyi Gazze'ye yönelik saldırılarında ilave bir silah olarak kullandığının altı çizildi.

İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 7 bin 326'ya yükseldi
İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 7 bin 326'ya yükseldi
İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 7 bin 326'ya yükseldi
İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 7 bin 326'ya yükseldi
İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 7 bin 326'ya yükseldi
İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 7 bin 326'ya yükseldi
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 7326'ya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 7326'ya yükseldi - Son Dakika
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