İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 binden fazla bina yerle bir edildi

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 bina tamamen yıkıldı. İsrail halen bombalamak için bölgede sivillerin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin ve BM'ye bağlı okulların boşaltılmasını istiyor.

KAMU BİNALARI DA HASARLI

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırılarında meydana gelen hasara ilişkin bilgi verdi. Maruf, saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığını, 62 kamu binası ile 133 bin 370 konutun kısmi hasar gördüğünü ve bunlardan 10 bin 127'sinin oturulamayacak durumda olduğunu kaydetti.

OKULLAR HİZMET DIŞI KALDI

Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in eğitim kurumlarına yönelik saldırıları nedeniyle 160 okulun zarar gördüğü, bunlardan 19'unun hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

HASTANE VE OKULLARIN BOŞALTILMASINI İSTEDİLER

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinden Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı" belirtildi. Açıklamada, "İsrail ordusunun, 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istediği" kaydedildi.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ise İsrail'in 5 okul için "mümkün olduğu kadar hızlı boşaltın" uyarısı yaptığını açıkladı. Okulların tamamının Gazze Şehri'nde olduğu aktarılan açıklamada, "Bu kararı protesto etmek ve reddetmek için elimizden geleni yaptık. Ancak bu, tesislerin artık güvenli olmadığı anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

GAZZE'DE 4 BİN 137 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşte Gazze'nin son hali: