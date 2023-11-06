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Bir gecede 450 noktayı vuran İsrail, 200'den fazla masumun kanına girdi - Son Dakika

Bir gecede 450 noktayı vuran İsrail, 200'den fazla masumun kanına girdi

Son Güncelleme: 06.11.2023 10:47

Bir ayda Gazze'yi yangın yerine çeviren İsrail, son 24 saatte kentteki 450 yeri havadan vurdu. Dün gece Gazze'deki internete de engel getiren İsrail, sivillerin sığındığı hastaneleri bombardımana tuttu. Saldırılarda 200'den fazla insan yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 450 yeri havadan vurduğunu bildirdi. Dünden beri bölgedeki interneti kesen İsrail, özellikle Hamas tünellerini bahane ederek binlerce sivilin sığındığı hastaneleri bombaladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 200'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail, Gazze'yi 24 Saatte 450 Kez Vurdu

450 NOKTAYI VURDULAR

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetlendirerek sürdürüyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze genelinde 450 yerin hava saldırılarıyla vurulduğu belirtildi.

İsrail, Gazze'yi 24 Saatte 450 Kez Vurdu

TÜNELLERİ BAHANE ETTİLER

Vurulan yerler arasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu söylenen tüneller, gözlem noktaları gibi hedefler olduğu ileri sürüldü. Açıklamada ayrıca kara birliklerinin Gazze'de Kassam Tugaylarına ait bir askeri yerleşkeyi ele geçirdiği de öne sürüldü.

İsrail, Gazze'yi 24 Saatte 450 Kez Vurdu

İNTERNETİ KESİP HASTANELERİ BOMBALADILAR

İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırıları dün akşamdan itibaren şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetleri çökmüştü. Gazze'deki Filistin hükümeti, bölge genelindeki tüm hastanelerin çevresinin yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldığını bildirmişti.

200'DEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 200'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı. 1 ayda öldürülenlerin sayısı ise 10 bine yaklaştı.

İsrail, Gazze'yi 24 Saatte 450 Kez Vurdu
İsrail, Gazze'yi 24 Saatte 450 Kez Vurdu
İsrail, Gazze'yi 24 Saatte 450 Kez Vurdu
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bir gecede 450 noktayı vuran İsrail, 200'den fazla masumun kanına girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir gecede 450 noktayı vuran İsrail, 200'den fazla masumun kanına girdi - Son Dakika
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