Bir gecede 450 noktayı vuran İsrail, 200'den fazla masumun kanına girdi

İsrail ordusu son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 450 yeri havadan vurduğunu bildirdi. Dünden beri bölgedeki interneti kesen İsrail, özellikle Hamas tünellerini bahane ederek binlerce sivilin sığındığı hastaneleri bombaladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 200'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

450 NOKTAYI VURDULAR

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetlendirerek sürdürüyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze genelinde 450 yerin hava saldırılarıyla vurulduğu belirtildi.

TÜNELLERİ BAHANE ETTİLER

Vurulan yerler arasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu söylenen tüneller, gözlem noktaları gibi hedefler olduğu ileri sürüldü. Açıklamada ayrıca kara birliklerinin Gazze'de Kassam Tugaylarına ait bir askeri yerleşkeyi ele geçirdiği de öne sürüldü.

İNTERNETİ KESİP HASTANELERİ BOMBALADILAR

İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırıları dün akşamdan itibaren şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetleri çökmüştü. Gazze'deki Filistin hükümeti, bölge genelindeki tüm hastanelerin çevresinin yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldığını bildirmişti.

200'DEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 200'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı. 1 ayda öldürülenlerin sayısı ise 10 bine yaklaştı.