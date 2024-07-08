İstanbul 2 Nolu Barosu\'ndan Gazze\'deki katliama tepki! Açtıkları pankart yürüyüşe damga vurdu

Dünya

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde okul, hastane ya da sığınma kampı demeden her yere bomba yağdırarak on binlerce masum sivili katleden İsrail'e bir tepki de İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan geldi. Hafta sonu cübbeleriyle Sultanahmet meydanına yürüyen avukatlar, "Soykırıma Dur De!" başlıklı bir imza kampanyası başlatarak basın açıklaması yaptı. Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım da hukukçuların yürüyüşüne destek verdi.

CÜBBELERİNİ GİYEN HUKUKÇULARDAN İSRAİL'E PROTESTO

Beyazıt Meydanı'nda toplanan hukukçular, cübbelerini giyerek, "Kahrolsun soykırımcılar, yaşasın çocuklar", "Tarihi soykırımcılar değil hukukçular yazsın", "Anne katili İsrail", Biz görüyoruz dünya da görsün" yazılı pankart ve dövizler taşıdı, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

"EBEKLERLE BİRLİKTE İNSANLIK ONURU DA KATLEDİLİYOR"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde açıklama yapan İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, İsrail'in saldırılarına dikkati çekerek, Gazze'de kadınlar ve bebeklerle birlikte insanlık onuru, vicdanı, insani değerler, ahlak ve hukukun da katledildiğini söyledi.

"KATLEDİLENLERİN YÜZDE 70'İ KADIN VE ÇOCUK"

Gazze'de savaş değil, barbarlık, vahşet ve soykırım olduğunu dile getiren Şamlı, 7 Ekim'den bu yana 21.000'i çocuk olmak üzere 38.000'i aşkın insanın İsrail tarafından katledildiğine dikkat çekti ve katledilenlerin yüzde 70'inden fazlasının kadınlar ve çocuklar yüzde 50'sinden fazlasının ise sadece çocuklar olduğunu vurguladı.

Filistin halkını çocuk ve kadınlarla birlikte toptan yok etmeye yönelik bu soykırımın her gün biraz daha artarak devam ettiğini ifade eden Şamlı, bu soykırımın Filistin ile sınırlı kalmayacağını, bu zihniyetin yalnız Filistinliler için değil, bütün insanlık için büyük bir tehlike ve tehdit olduğunu belirtti.

İSRAİL'İ ULUSLARARASI MAKAMLARA ŞİKAYET ETTİLER

Şamlı, "Gazze'de çocuklar, kadınlar, siviller, masum insanlar kitle imha silahlarıyla katlediliyor. Pazar yerleri, mabetler, okullar, hastaneler, ambulanslar, mülteci kampları bombalanarak soykırım yapılıyor. Evlerinden çıkartılarak göçe zorlanan savunmasız insanlar bombalarla katlediliyor. Biz İstanbul 2 No'lu Barosu; tüm insanlığın vicdanın sesi olarak, uluslararası hukuk kurumlarını harekete geçirmek için 2023 yılının aralık ayında uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletlere Müracaat ettik. Soykırıma ilişkin toplam 8 klasör delil ibraz ettik. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı, İsrailli 2 soykırımcı hakkında mahkemenin ön inceleme dairesinden yakalama talebinde bulundu" sözleriyle yaptıkları çalışmaları anlattı.

ÖLDÜRÜLEN 21 BİN ÇOCUK İÇİN DOSYA HAZIRLANDI

Baro olarak; çocuk soykırımı ve kadın soykırımı ile ilgili iki ayrı dosya hazırladıklarını dile getiren Şamlı, katledilen 21 bin çocuk için hazırladıkları dosyayı hem Uluslararası Ceza Mahkemesine hem de Birleşmiş Milletler UNİCEF'e teslim edeceklerini anlattı.