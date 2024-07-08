İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan Gazze'deki katliama tepki! Açtıkları pankart yürüyüşe damga vurdu - Son Dakika
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İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan Gazze'deki katliama tepki! Açtıkları pankart yürüyüşe damga vurdu

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İstanbul 2 Nolu Barosu, Gazze'de yaşanan soykırımı protesto etmek için Beyazıt meydanında toplandı. Avukatlar "Tarihi soykırımcılar değil hukukçular yazsın" yazılı pankart açarken, Baro Başkanı Yasin Şamlı da çocuk ve kadın soykırımına dikkat çekerek, bu konuda iki dosya hazırladıklarını ve bu dosyaları hem Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne hem de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na teslim edeceklerini belirtti.

08.07.2024 10:25
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7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde okul, hastane ya da sığınma kampı demeden her yere bomba yağdırarak on binlerce masum sivili katleden İsrail'e bir tepki de İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan geldi. Hafta sonu cübbeleriyle Sultanahmet meydanına yürüyen avukatlar, "Soykırıma Dur De!" başlıklı bir imza kampanyası başlatarak basın açıklaması yaptı. Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım da hukukçuların yürüyüşüne destek verdi.

CÜBBELERİNİ GİYEN HUKUKÇULARDAN İSRAİL'E PROTESTO

Beyazıt Meydanı'nda toplanan hukukçular, cübbelerini giyerek, "Kahrolsun soykırımcılar, yaşasın çocuklar", "Tarihi soykırımcılar değil hukukçular yazsın", "Anne katili İsrail", Biz görüyoruz dünya da görsün" yazılı pankart ve dövizler taşıdı, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan Gazze'deki katliama tepki: Katledilenlerin yüzde 70'inden fazlası kadın ve çocuk

"EBEKLERLE BİRLİKTE İNSANLIK ONURU DA KATLEDİLİYOR"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde açıklama yapan İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, İsrail'in saldırılarına dikkati çekerek, Gazze'de kadınlar ve bebeklerle birlikte insanlık onuru, vicdanı, insani değerler, ahlak ve hukukun da katledildiğini söyledi.

İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan Gazze'deki katliama tepki: Katledilenlerin yüzde 70'inden fazlası kadın ve çocuk

"KATLEDİLENLERİN YÜZDE 70'İ KADIN VE ÇOCUK"

Gazze'de savaş değil, barbarlık, vahşet ve soykırım olduğunu dile getiren Şamlı, 7 Ekim'den bu yana 21.000'i çocuk olmak üzere 38.000'i aşkın insanın İsrail tarafından katledildiğine dikkat çekti ve katledilenlerin yüzde 70'inden fazlasının kadınlar ve çocuklar yüzde 50'sinden fazlasının ise sadece çocuklar olduğunu vurguladı.

Filistin halkını çocuk ve kadınlarla birlikte toptan yok etmeye yönelik bu soykırımın her gün biraz daha artarak devam ettiğini ifade eden Şamlı, bu soykırımın Filistin ile sınırlı kalmayacağını, bu zihniyetin yalnız Filistinliler için değil, bütün insanlık için büyük bir tehlike ve tehdit olduğunu belirtti.

İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan Gazze'deki katliama tepki: Katledilenlerin yüzde 70'inden fazlası kadın ve çocuk

İSRAİL'İ ULUSLARARASI MAKAMLARA ŞİKAYET ETTİLER

Şamlı, "Gazze'de çocuklar, kadınlar, siviller, masum insanlar kitle imha silahlarıyla katlediliyor. Pazar yerleri, mabetler, okullar, hastaneler, ambulanslar, mülteci kampları bombalanarak soykırım yapılıyor. Evlerinden çıkartılarak göçe zorlanan savunmasız insanlar bombalarla katlediliyor. Biz İstanbul 2 No'lu Barosu; tüm insanlığın vicdanın sesi olarak, uluslararası hukuk kurumlarını harekete geçirmek için 2023 yılının aralık ayında uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletlere Müracaat ettik. Soykırıma ilişkin toplam 8 klasör delil ibraz ettik. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı, İsrailli 2 soykırımcı hakkında mahkemenin ön inceleme dairesinden yakalama talebinde bulundu" sözleriyle yaptıkları çalışmaları anlattı.

İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan Gazze'deki katliama tepki: Katledilenlerin yüzde 70'inden fazlası kadın ve çocuk

ÖLDÜRÜLEN 21 BİN ÇOCUK İÇİN DOSYA HAZIRLANDI

Baro olarak; çocuk soykırımı ve kadın soykırımı ile ilgili iki ayrı dosya hazırladıklarını dile getiren Şamlı, katledilen 21 bin çocuk için hazırladıkları dosyayı hem Uluslararası Ceza Mahkemesine hem de Birleşmiş Milletler UNİCEF'e teslim edeceklerini anlattı.

İstanbul 2 Nolu Barosu\'ndan Gazze\'deki katliama tepki! Açtıkları pankart yürüyüşe damga vurdu

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler, Beyazıt Meydanı, Yasin Şamlı, İstanbul, Çocuk, Gazze, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan Gazze'deki katliama tepki! Açtıkları pankart yürüyüşe damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ferhat eser: emekli eytli işçi işveren için bir gün pankart açtıklarını gördünüzmü??? 1 0 Yanıtla

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