İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Provokasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Provokasyonu

20.07.2023 16:08

Irak asıllı Salwan Momika, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakarak İslam dinine hakaret etti. Momika, Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak provokasyon yaptı. Bu olayın ardından İsveç polisi, Momika hakkında suç duyurusunda bulundu. İsveç'te daha önce de benzer provokasyonlar yaşanmış ve polis güvenlik gerekçesiyle bu eylemlere izin vermemişti. Ancak Yüksek Mahkeme, polisin Kur'an-ı Kerim yakma yasağını kaldırdı. Bu olaylar İsveç'te büyük tepkilere neden oldu.

İsveç'te geçtiğimiz günlerde Kur'an-ı Kerim yakılması Irak'ta büyük tepki topladı. Bağdat'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr'ın lideri olduğu Sadr Hareketi'ne bağlı gruplar, İsveç Büyükelçiliği binasına girerek bazı bölümlerini ateşe verdi. İsveç'te daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika ise bugün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etti.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Provokasyonu

AYAKLARINI BAYRAKLA SİLDİ

Irak Büyükelçiliği önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını yere atıp üzerine basarak, İslam'a hakaret içeren sözler sarf etti. Kur'an nüshalarına ve Irak bayrağına ayağını silen Momika, Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın da fotoğrafının bulunduğu bir kağıtla ayaklarını sildi, daha sonra Irak bayrağını da yaktı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Provokasyonu

KUR'AN-I KERİM YAKMIŞTI

Momika, İsveç Parlamentosu önünde de Kur'an-ı Kerim yakmak için polisten izin istemişti. Polis bunun için şimdiye kadar izin vermedi. Momika, 28 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Türkiye, Irak, Pakistan, Endonezya ve Afganistan başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra ABD ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok devlet, olaya tepki göstermişti.

İsveç yönetimi de olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Tepkilerin ardından İsveç polisi, Kur'an-ı Kerim yakma eylemini gerçekleştiren Momika hakkında "halkı tahrik" suçundan şikayette bulunduklarını açıklamıştı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Provokasyonu
Irak İsveç Büyükelçiliği.

YARGI, KUR'AN YAKMA YASAĞINI KALDIRDI

İsveç'te şubatta Irak asıllı Salwan Momika Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde ve Afrika kökenli Chris Makoundout Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti. Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.

İsveç İdare Mahkemesi ise "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak, polisin kararını 4 Nisan'da iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı. Yüksek Mahkeme, İdare Mahkemesinin bu kararını onaylayarak polisin "Kur'an-ı Kerim yakma yasağını" 12 Haziran'da kaldırmıştı.

İSVEÇ'TE OLAYLAR DİNMİYOR

Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü. Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti. İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

İsveç, Irak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Provokasyonu - Son Dakika


Son Dakika
16:24 Beşiktaş'ın Onana transferini açıklaması an meselesi! Kamerunlu ön libero 4 yıllık imza atacak
15:45 Nusret, Londra restoranındaki fiyatları gelen tepkiler sonrası düşürdü
15:39 Nusret, gelen tepkilerin ardından Londra'daki restoranında fiyatları düşürdü
15:42 İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Provokasyonu
15:38 Yine İsveç yine İslam'a hakaret! Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına aldı
15:37 Jesus, yaptığı hareketle Arap futbolseverlere pes dedirtti! Portekizli hocayı topa tuttular
15:32 Jorge Jesus maç oynanırken yaptığıyla Arapları çılgına çevirdi! Tepkiler çığ gibi
15:18 Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni belli oldu
15:14 Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni ortaya çıktı
15:14 Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve altında son durum ne? İşte kurlardaki hareketlilik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2023 16:29:57. #1.11#
SON DAKİKA: İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Provokasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement