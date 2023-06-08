Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar New York'u kırmızıya bürüdü

Kanada''da günlerdir devam eden orman yangınlarından oluşan dumanlar ABD'yi esir aldı. ABD hükümetine bağlı AirNow sitesi, New York şehri ve civarında hava kalitesi seviyesini turuncu renkten 165 kırmızı renge çıkardı.

Kanada genelinde şu an 413 orman yangının aktif olarak devam ettiği, buna bağlı olarak 26 binden fazla insanın güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Etkisini giderek artıran dumanlar New York''u kırmızıya bürüdü. Şehirden gelen görüntüler ise durumun vahamatini gözler önüne serdi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, özellikle solunum yollarına bağlı rahatsızlığı bulunanların evde kalmalarını önererek, dış aktivitelerin "çok sağlıksız" olduğunu söyledi.

New Yorklularının sağlıklarını koruma konusunda gerekli tedbirleri almalarını isteyen Adams, devlet okullarında sınıf dışındaki aktivitelerin de hava kalitesi nedeniyle yapılamayacağını belirtti.

Hava kalitesinin düşmesi nedeniyle New Jersey ve başkent Washington D.C. dahil, birçok eyalet ve bölgedeki okullarda da öğrenciler için sınıf dışı aktiviteler iptal edildi.