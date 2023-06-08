Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar New York'u kırmızıya bürüdü - Son Dakika
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Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar New York'u kırmızıya bürüdü

08.06.2023 11:48

Kanada'da devam eden orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar ABD'yi etkisi altına aldı. New York şehri ve çevresinde hava kalitesi seviyesi 165 kırmızı renge çıktı. Yangınlar nedeniyle Kanada genelinde 413 orman yangını aktif olarak devam ediyor ve 26 binden fazla insan güvenli bölgelere tahliye edildi. New York Belediye Başkanı Eric Adams, solunum yollarına bağlı rahatsızlığı olanların evde kalmalarını önerdi ve devlet okullarında sınıf dışındaki aktivitelerin iptal edildiğini açıkladı.

Kanada''da günlerdir devam eden orman yangınlarından oluşan dumanlar ABD'yi esir aldı. ABD hükümetine bağlı AirNow sitesi, New York şehri ve civarında hava kalitesi seviyesini turuncu renkten 165 kırmızı renge çıkardı.

Kanada genelinde şu an 413 orman yangının aktif olarak devam ettiği, buna bağlı olarak 26 binden fazla insanın güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Etkisini giderek artıran dumanlar New York''u kırmızıya bürüdü. Şehirden gelen görüntüler ise durumun vahamatini gözler önüne serdi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, özellikle solunum yollarına bağlı rahatsızlığı bulunanların evde kalmalarını önererek, dış aktivitelerin "çok sağlıksız" olduğunu söyledi.

New Yorklularının sağlıklarını koruma konusunda gerekli tedbirleri almalarını isteyen Adams, devlet okullarında sınıf dışındaki aktivitelerin de hava kalitesi nedeniyle yapılamayacağını belirtti.

Hava kalitesinin düşmesi nedeniyle New Jersey ve başkent Washington D.C. dahil, birçok eyalet ve bölgedeki okullarda da öğrenciler için sınıf dışı aktiviteler iptal edildi.

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Orman Yangını, New York, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar New York'u kırmızıya bürüdü - Son Dakika


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