İngiliz Kraliyet ailesinin "büyük bir açıklama" yapacağı iddiası sonrası gözler Prenses Middleton'a çevrildi - Son Dakika
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İngiliz Kraliyet ailesinin "büyük bir açıklama" yapacağı iddiası sonrası gözler Prenses Middleton'a çevrildi

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İngiliz Kraliyet ailesinin "büyük bir açıklama" yapacağı iddiası sonrası gözler İngiltere'ye çevrildi. Kraliyet ailesinden hala resmi bir açıklama gelmezken İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın, bir süredir ortalık görünmeyen eşi Prenses Kate Middleton'ın öldüğü iddia edildi. Öte yandan 17 Ocak'ta karın ameliyatı olan Middleton, geçtiğimiz günlerde üç çocuğuyla fotoğraf paylaşmış, fotoğrafın montajlı olduğu anlaşılınca ise özür dilemişti.

18.03.2024 00:49  Güncelleme: 00:53
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İngiliz Kraliyet Ailesi'nden "büyük bir açıklama" beklendiği iddia edildi. Açıklamanın ne olacağı merak konusu olurken bir süredir ortalıkta görünmeyen Prenses Kate Middleton'ın öldüğü öne sürüldü.

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, birçok uluslararası haber ajansının "üzerinde oynandığı" için yayımdan kaldırdığı fotoğraftaki oynama işlemlerini kendisinin yaptığını belirterek geçtiğimiz günlerde özür dilemişti. 17 Ocak'ta karın bölgesinden ameliyat olduğu söylenen Middleton bir süredir ortalıkta görünmüyordu. İngiliz Kraliyet ailesi tarafından "önemli bir açıklama" yapılacağı iddia edilirken Prenses Kate Middleton'ın öldüğü iddia edildi.

Kate Middleton öldü mü? İngiliz Kraliyet ailesinin 'büyük bir açıklama' yapacağı iddiası sonrası gözler Prenses'e çevrildi
Prenses Kate Middleton

İDDİALAR KATE MİDDLETON ÜZERİNDE YOĞUNLAŞIYOR

İngiliz Kraliyet ailesinin, açıklayacağı önemli haberin Kate Middleton ile ilgili olduğunu öne süren dış basından birçok hesap, Prenses Kate Middleton'ın sağlık sorunlarının olduğunu öne sürdü. Bazı hesaplar ise Middleton'ın hayatını kaybettiğini iddia etti.

BOŞANDIĞI İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Ocak ayında karın ameliyatı olduktan sonra halkın karşısına çıkmayan Prenses Kate ile ilgili birçok spekülasyon ortaya atılmış, Prens ve Prenses'in boşandığı, sağlık durumunun açıklanandan kötü olduğu gibi ifadeler, sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı.

Kate Middleton öldü mü? İngiliz Kraliyet ailesinin 'büyük bir açıklama' yapacağı iddiası sonrası gözler Prenses'e çevrildi
İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton

Bunun üzerine anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından Prenses Kate ve 3 çocuğunun yer aldığı bir fotoğraf servis edilmişti. Paylaşımların ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, özellikle çocukların kıyafetlerindeki detaylara işaret ederek fotoğrafın üzerinde oynandığını iddia etmişti.

FOTOĞRAFIN MONTAJ OLDUĞU ANLAŞILMIŞTI

Tahtın 3 numaralı varisi Prenses Charlotte'un kıyafetinin kolu, 4 numaralı varis Prens Louis'in kıyafetinin omuzu, arka plandaki duvarda yer alan çizgilerin kesintiye uğraması ve birçok detay fotoğrafın üzerinde oynandığı iddialarına kanıt olarak sunulmuştu. Kensington Sarayı, sabah saatlerinde yapılan paylaşıma ilişkin bir açıklama yapmazken fotoğrafı aboneleriyle paylaşan uluslararası haber ajansları yerel saatle 22.00'den sonra editöryal gerekçelerle fotoğrafı geri çektiklerini duyurmaya başlamıştı.

Kate Middleton öldü mü? İngiliz Kraliyet ailesinin 'büyük bir açıklama' yapacağı iddiası sonrası gözler Prenses'e çevrildi
Prenses Kate Middleton'ın paylaştığı montajlı fotoğraf

MONTAJLI FOTOĞRAF İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Galler Prensesi, Kensington Sarayı'nın X hesabından yaptığı açıklamada, birçok amatör fotoğrafçı gibi fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla da ilgilendiğini belirtmişti. Prenses Kate, "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın sebep olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir anneler günü geçirmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

KRAL CHARLES'A KONULAN KANSER TEŞHİSİ

Öte yandan geçtiğimiz aylarda prostat büyümesi tedavisi için hastaneye yatacağı açıklanan Kral Charles, 26 Ocak'ta girdiği hastaneden 29 Ocak'ta taburcu edilmiş, Buckingham Sarayı, kontrollerde endişe verici başka bir duruma rastlandığını, Kral'da kanser tespit edildiğini duyurmuştu.

Kate Middleton öldü mü? İngiliz Kraliyet ailesinin 'büyük bir açıklama' yapacağı iddiası sonrası gözler Prenses'e çevrildi
İngiltere Kralı 3. Charles

Kral Charles'ın prostat kanseri olduğu açıklanırken kanserin türü ve evresine ilişkin açıklama yapılmamış, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise kanserin erken evrede olduğunu söylemişti.

İngiliz Kraliyet ailesinin "büyük bir açıklama" yapacağı iddiası sonrası gözler Prenses Middleton\'a çevrildi
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya İngiliz Kraliyet ailesinin 'büyük bir açıklama' yapacağı iddiası sonrası gözler Prenses Middleton'a çevrildi - Son Dakika

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