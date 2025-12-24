Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor! Libya'dan heyet geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor! Libya'dan heyet geldi

Haberin Videosunu İzleyin
24.12.2025 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ankara\'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor! Libya\'dan heyet geldi
Haber Videosu

Libya'dan gelen bir heyet, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan jetin düştüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Heyet alanda yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra bölgeden ayrıldı. TSK komuta kademesi de bölgeye gelerek incelemelerde bulunup bilgi aldı. Jetin enkazında çalışmalar devam ediyor.

Libya'dan gelen bir heyet, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan jetin düştüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor! Libya'dan heyet geldi

LİBYA'DAN GELEN HEYET BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNDU

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan Falcon 50 tipi jet, dün Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düştü. Düşen jette Genelkurmay Başkanı dahil heyetin tümü hayatını kaybetti.

Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor! Libya'dan heyet geldi

Jette bulunanların yakınları ile Libya hükümetinden yetkililerin bulunduğu bir heyet enkazın bulunduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Libya'dan gelen ekibe Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa el-Kuleyb eşlik etti.

Libya heyeti, alanda yaklaşık iki saat kaldıktan sonra ayrıldı.

Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor! Libya'dan heyet geldi

TSK KOMUTA KADEMESİ DE BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPTI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor! Libya'dan heyet geldi

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile beraberindeki Kuvvet Komutanları, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel ve beraberlerindeki askeri heyeti taşıyan uçağın düştüğü bölgede incelemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, bölgede faaliyetlerini yürüten mobil koordinasyon merkezini ziyaret ederek, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AFAD yetkililerinden bilgi aldı."

Paylaşımda, incelemelere ilişkin görüntüler de yer aldı.

Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor! Libya'dan heyet geldi
Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor! Libya'dan heyet geldi
Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor! Libya'dan heyet geldi
Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor! Libya'dan heyet geldi
Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor! Libya'dan heyet geldi
Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor! Libya'dan heyet geldi
Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor! Libya'dan heyet geldi
Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor! Libya'dan heyet geldi
Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor! Libya'dan heyet geldi

Kaynak: AA, ANKA

Muhammed Ali, Orgeneral, Politika, Gündem, Güncel, Ankara, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor! Libya'dan heyet geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı
Kaza mı sabotaj mı Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti Ağır cezalar yolda MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda
ABD’de yaşlı bakım evinde patlama: 2 ölü ABD'de yaşlı bakım evinde patlama: 2 ölü
Pasaport, ehliyet, kimlik kartına zam İşte yeni ücretler Pasaport, ehliyet, kimlik kartına zam! İşte yeni ücretler
Türkiye’nin dev zincir marketi, katılım bankası kuruyor Türkiye'nin dev zincir marketi, katılım bankası kuruyor
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi İşte kalem kalem yeni ücretler Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Uyuşturucu soruşturması genişliyor 22 kişiye daha gözaltı kararı Uyuşturucu soruşturması genişliyor! 22 kişiye daha gözaltı kararı
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı
Afrika Uluslar Kupası’nda olay Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu
Altın fiyatları tarihi uçuşa geçti 46 yıl sonra bir ilk Altın fiyatları tarihi uçuşa geçti! 46 yıl sonra bir ilk
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:26
Yenidoğan çetesi hakim karşısında Kendisini böyle savundu
Yenidoğan çetesi hakim karşısında! Kendisini böyle savundu
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:59
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
19:33
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
18:58
Kulübü takımda kalacağını açıkladı Fenerbahçe’de transfer iptal
Kulübü takımda kalacağını açıkladı! Fenerbahçe'de transfer iptal
18:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü yapımcı Timur Savcı için karar
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü yapımcı Timur Savcı için karar
18:41
Ederson’un eşi Fenerbahçeli taraftarlara ateş püskürdü
Ederson'un eşi Fenerbahçeli taraftarlara ateş püskürdü
18:07
50 bin mahkuma tahliye yolu 11. Yargı Paketi, TBMM’de kabul edildi
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi
17:48
TBMM’deki taciz skandalında istenen cezalar belli oldu
TBMM'deki taciz skandalında istenen cezalar belli oldu
17:47
Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin
17:35
Asgari ücretten sonra memur ve emekli zammında da tablo netleşti
Asgari ücretten sonra memur ve emekli zammında da tablo netleşti
17:10
İşte Ankara’da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
16:58
Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş’ten ’’Yok artık’’ dedirten altın tahmini
Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş'ten ''Yok artık'' dedirten altın tahmini
16:42
Sadettin Saran’ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
15:37
Refah payı gelecek mi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:07:02. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor! Libya'dan heyet geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.