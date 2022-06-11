Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı

Başkent Londra'daki BBC'nin merkezi önünde toplanan ve zafer işareti yaparak yürüyen terör örgütü yandaşları, Piccadilly Circus yakınlarında olay çıkardı.

BOZKURT İŞARETİ YAPARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Terör örgütü PKK elebaşı hakkında sloganlar da atarak yürüyen grup, kendilerine bozkurt işareti yaparak tepki gösteren bir Azerbaycan Türkü'nün üzerine yürüdü. Terör örgütü yandaşları, Azerbaycan Türkü'ne saldırarak çenesine yumruk attı. Olaya müdahale eden polislere de tepki gösteren terör örgütü yandaşları, daha sonra Başbakanlık Konutu 10 Numara'ya doğru yürüyüşe devam etti.

"TÜRKİYE ALEYHİNDE MİTİNG GÖRDÜM, KALDIRAMADIM"

Terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğrayan Azerbaycan Türkü, olay anını şöyle anlattı:

"Azerbaycan'danım. Burada çalışıyorum. Türkiye aleyhine miting gördüm. Sadece kaldıramadım. Ben de Türk'üm, kaldıramadım. Onlar victory (zafer) işareti yapıyorlar. Ben bozkurt işareti yaptım. Hepsi kadınlı erkekli üzerime saldırdı. Biri bana çenemden yumrukla vurdu. Sonra polisler beni muhafaza etti. Marketin içerisine aldılar."

"BENİ GÖZLÜYOR OLABİLİRLER"

Polislerin, terör örgütü yandaşlarının kendisine saldırmaması için saldırganları tuttuğunu söyleyen Azerbaycan Türkü, polisin saldırganı gözaltına alıp almadığını bilmediğini söyledi. Can güvenliğinden endişe ettiğini söyleyen Azerbaycan Türkü, "Etrafta beni kolluyor, gözlüyor olabilirler. İnşallah bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

SURİYE'YE OLASI OPERASYON PANİKLETTİ

Londra'da yürüyüş düzenleyen terör örgütü yandaşları, ellerinde terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması YPG ile İran yapılanması PJAK'a ait paçavraların yanı sıra bölücü başı Abdullah Öcalan ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş posterleri taşıdı. Gösteri, Türkiye'nin Suriye'de olası YPG/PKK'ya karşı terörle mücadele harekatına tepki olarak düzenlendi.

LONDRA POLİSİ DE EŞLİK ETTİ

PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılması çağrısı yapılan gösteride, Türkiye'nin terörle mücadelede adım atmasını istediği İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye yapılmamasını talep eden pankartlar taşındı. Terör örgütü yandaşlarına, güvenlik önlemleri kapsamında Londra polisinin de eşlik ettiği görüldü. Öte yandan, daha önceki bazı gösterilerin aksine terör örgütü PKK'nın paçavrasına yürüyüşte yer verilmemesi dikkati çekti.

YARGITAY PKK SEMBOLLERİ TAŞIMANIN SUÇ OLDUĞUNA HÜKMETTİ

PKK'nın sözde gençlik hareketleri, 1 Haziran'da da Londra'da yürüyüş organize etmiş, yaklaşık 50 kişinin katıldığı yürüyüşte, terör örgütüyle bağlantılı sözde dernek ve grupları simgeleyen bez parçaları taşınmıştı. İngiltere'de Yargıtay, 2018 yılında Londra'da düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto gösterileri sırasında PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyan kişilere verilen cezaları onamıştı. 26 Ocak'taki kararda 2000 tarihli Terörle Mücadele Yasası'nın 13. maddesi uyarınca bir kişinin halka açık yerde, bir eşyayı bu kişinin yasaklanmış bir örgütün üyesi veya destekçisi olduğu yönünde makul şüphe oluşturacak şekilde taşımasının suç olduğu belirtilmişti. Ayrıca terör örgütü simgelerini taşımanın ifade özgürlüğüyle bağdaşmadığı vurgulanmıştı. Bu karardan yaklaşık 3 ay sonra PKK yandaşlarının Londra'da düzenlediği ve terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının bulunduğu 2 ayrı gösteriye polis müdahale etmişti.