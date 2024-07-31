Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış - Son Dakika
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Dünya

Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış

Mecdel Şems saldırısından Tahran\'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısıyla tırmanan gerilim, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ı hedef alması ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastla doruk noktasına çıktı.

31.07.2024 20:46
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İsrail'in işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen saldırıda 12 İsraillinin ölmesinin ardından Orta Doğu'da tırmanan gerilim, Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanını hedef alması ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikastta hayatını kaybetmesiyle doruk noktasına çıktı.

GOLAN TEPELERİ'NDEKİ SALDIRIDA 12 İSRAİLLİ ÖLDÜ

Mecdel Şems saldırısından Tahran'da İsmail Haniye suikastına uzanan gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bölgesel çatışmaya dönüşebileceğine işaret eden hadiseler olarak dikkati çekiyor. Bölgede var olan gerilimi tırmandıran gelişme, 27 Temmuz'da İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısıyla başladı. Saldırıda bir roketin halı saha yakınına düşmesi sonucu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış

NETANYAHU, "CEVABIMIZ SERT OLACAK" DEDİ

İsrail, Mecdel Şems'teki saldırıyla ilgili Lübnan'daki Hizbullah Hareketini suçlarken, Hizbullah saldırının arkasında olduğu iddialarını reddetti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 28 Temmuz'da Mecdel Şems beldesinde yaptığı açıklamada, saldırının arkasında olduğunu iddia ettiği Hizbullah'ın "ağır bedel ödeyeceğini" söyledi. Başbakan Binyamin Netanyahu ise 29 Temmuz'da Mecdel Şems beldesinde yaptığı açıklamada, saldırıya "sert bir cevap vereceklerini" belirtti.

Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İSRAİL BEYRUT'TA HİZBULLAH KOMUTANINI HEDEF ALDI

Netanyahu'nun açıklamasından yaklaşık 24 saat sonra İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenlendi. 30 Temmuz'da düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün hedef alındığı bildirildi. İsrail ordusu yaptığı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenirken, Şükür'ün öldüğünü duyurdu. Hizbullah Hareketi, saldırıda üst düzey komutanı Şükür'ün öldürüldüğü doğrulamadı.

Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış

SON OLARAK "HANİYE" SUİKASTI

Bu saldırıdan kısa süre sonra 31 Temmuz'da sabah erken saatlerde İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast düzenlendi. Saldırıda Heniyye hayatını kaybederken İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtti. İsrail ordusu, saldırıya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Tel Aviv yönetiminden suikasta ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
Hamas lideri İsmail Haniye
Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış

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Son Dakika Dünya Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış - Son Dakika
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