Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardından ülke yangın yerine döndü. Ülkenin dört bir yanında kartel üyeleri sokakları yakıp geçti, güvenlik güçlerine saldırılar düzenlendi.

ARAÇLARI, EVLERİ ATEŞE VERDİLER

Meksika'daki durumun ciddiyetini ülkeden gelen son görüntülerde açıkça görüldü. Görüntülerde, sokakların, evlerin ve araçların tamamen ateşe verdiği, dört bir yandan dumanların yükseldiği görüldü.

EL MENCHO DIŞINDA 6 KARTEL ÜYESİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Meksika hükümetinden, ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın ölümüyle sonuçlanan operasyonla ilgili resmi açıklama geldi. Meksika Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, El Mencho'nun yakalanması amacıyla Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde bir askeri operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, "Operasyon sırasında saldırıya uğrayan askeri güçler, kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla saldırıya karşılık vermiştir" denildi.

Çıkan çatışma sonucunda "CJNG" adlı suç örgütünün 4 üyesinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Ağır yaralanan 3 kartel üyesi ise, hava yoluyla Mexico City'ye nakledilirken hayatlarını kaybetmiştir. Bu grup arasında El Mencho da bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

2 kartel üyesinin ise sağ olarak yakalandığı belirtilerek, "Aralarında hava araçlarını düşürebilecek ve zırhlı araçları yok edebilecek kapasitede roketatarların da bulunduğu çeşitli silahlar ve zırhlı araçlar ele geçirilmiştir" denildi. Operasyon sırasında yaralanan 3 güvenlik gücü personelinin de tıbbi müdahale için Mexico City'deki sağlık tesislerine nakledildiği aktarıldı.

"ABD İSTİHBARAT DESTEĞİ SAĞLADI"

Meksika Savunma Bakanlığı, El Mencho'nun etkisiz hale getirildiği operasyona ABD'nin de destek verdiğini belirterek, "Operasyonun icrasında, merkezi askeri istihbarat bilgilerine ek olarak, ABD ile ikili koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde o ülke makamlarından sağlanan tamamlayıcı bilgilerden de yararlanılmıştır" açıklamasında bulundu. Jalisco eyaletinde güvenliği sağlamak için bölgeye ek askeri unsurların sevk edildiği belirtilerek, "Bu eylemler, Meksika Savunma Bakanlığı'nın ülkenin güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermektedir" denildi.

"ÜLKENİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE FAALİYETLER NORMAL SEYRİNDE"

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun ardından tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içinde olduklarını vurguladı. Meksika hükümetinin güvenlik durumu ile ilgili güncel gelişmeleri sürekli olarak paylaştığının altını çizen Sheinbaum, "Ülkenin büyük bölümünde faaliyetler normal seyrinde devam ediyor" dedi.

ÇOK SAYIDA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Fox News'ün haberine göre, çıkan şiddet olaylarının ardından Kanada merkezli Air Canada hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, Puerto Vallarta'daki faaliyetlerinin geçici askıya alındığı belirtildi.

ABD merkezli United Airlines, Southwest Airlines ve American Airlines hava yolu şirketleri başta Puerto Vallarta olmak üzere Guadalajara ve Mazatlan gibi kentlerdeki 22 Şubat uçuşlarının iptal edildiğini duyurmuştu.