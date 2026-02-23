Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
23.02.2026 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
Haber Videosu

Meksika'da ülkenin en büyük kartelinin lideri El Mencho'nun öldürülmesinin ardından başlayan çatışmalarda sokaklar yangın yerine döndü. Evler, araçlar ateşe verilirken, gelen görüntüler ülkedeki durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardından ülke yangın yerine döndü. Ülkenin dört bir yanında kartel üyeleri sokakları yakıp geçti, güvenlik güçlerine saldırılar düzenlendi.

ARAÇLARI, EVLERİ ATEŞE VERDİLER

Meksika'daki durumun ciddiyetini ülkeden gelen son görüntülerde açıkça görüldü. Görüntülerde, sokakların, evlerin ve araçların tamamen ateşe verdiği, dört bir yandan dumanların yükseldiği görüldü.

EL MENCHO DIŞINDA 6 KARTEL ÜYESİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Meksika hükümetinden, ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın ölümüyle sonuçlanan operasyonla ilgili resmi açıklama geldi. Meksika Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, El Mencho'nun yakalanması amacıyla Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde bir askeri operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, "Operasyon sırasında saldırıya uğrayan askeri güçler, kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla saldırıya karşılık vermiştir" denildi.

Çıkan çatışma sonucunda "CJNG" adlı suç örgütünün 4 üyesinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Ağır yaralanan 3 kartel üyesi ise, hava yoluyla Mexico City'ye nakledilirken hayatlarını kaybetmiştir. Bu grup arasında El Mencho da bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

2 kartel üyesinin ise sağ olarak yakalandığı belirtilerek, "Aralarında hava araçlarını düşürebilecek ve zırhlı araçları yok edebilecek kapasitede roketatarların da bulunduğu çeşitli silahlar ve zırhlı araçlar ele geçirilmiştir" denildi. Operasyon sırasında yaralanan 3 güvenlik gücü personelinin de tıbbi müdahale için Mexico City'deki sağlık tesislerine nakledildiği aktarıldı.

"ABD İSTİHBARAT DESTEĞİ SAĞLADI"

Meksika Savunma Bakanlığı, El Mencho'nun etkisiz hale getirildiği operasyona ABD'nin de destek verdiğini belirterek, "Operasyonun icrasında, merkezi askeri istihbarat bilgilerine ek olarak, ABD ile ikili koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde o ülke makamlarından sağlanan tamamlayıcı bilgilerden de yararlanılmıştır" açıklamasında bulundu. Jalisco eyaletinde güvenliği sağlamak için bölgeye ek askeri unsurların sevk edildiği belirtilerek, "Bu eylemler, Meksika Savunma Bakanlığı'nın ülkenin güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermektedir" denildi.

"ÜLKENİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE FAALİYETLER NORMAL SEYRİNDE"

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun ardından tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içinde olduklarını vurguladı. Meksika hükümetinin güvenlik durumu ile ilgili güncel gelişmeleri sürekli olarak paylaştığının altını çizen Sheinbaum, "Ülkenin büyük bölümünde faaliyetler normal seyrinde devam ediyor" dedi.

ÇOK SAYIDA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Fox News'ün haberine göre, çıkan şiddet olaylarının ardından Kanada merkezli Air Canada hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, Puerto Vallarta'daki faaliyetlerinin geçici askıya alındığı belirtildi.

ABD merkezli United Airlines, Southwest Airlines ve American Airlines hava yolu şirketleri başta Puerto Vallarta olmak üzere Guadalajara ve Mazatlan gibi kentlerdeki 22 Şubat uçuşlarının iptal edildiğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında, dün Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu. Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

Güvenlik, Ulaşım, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik’ten Hakkari’ye hüzünlü ve gururlu veda Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik'ten Hakkari'ye hüzünlü ve gururlu veda
Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu
Başakşehir’de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim
Bursaspor adım adım 1. Lig’e geliyor Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı
Fenerbahçe’nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı
Caddede önüne gelene ateş açtı: 2 yaralı Caddede önüne gelene ateş açtı: 2 yaralı
Trabzonspor maçı sonrası hakem tepkisi: Galatasaray maçında verilmedi Trabzonspor maçı sonrası hakem tepkisi: Galatasaray maçında verilmedi
Ankara’da sürücü kursu eğitmeni trafikte tartıştığı kişiye dehşeti yaşattı Ankara'da sürücü kursu eğitmeni trafikte tartıştığı kişiye dehşeti yaşattı
Ortağı, Epstein belgelerinin açıklanmasını durdurmak için mahkemeye gitti Ortağı, Epstein belgelerinin açıklanmasını durdurmak için mahkemeye gitti
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor
Dursun Özbek’ten TFF ve MHK’ya zehir zemberek sözler: Bu rezilliğin sorumlusu hala koltuğunda Dursun Özbek'ten TFF ve MHK'ya zehir zemberek sözler: Bu rezilliğin sorumlusu hala koltuğunda
Galatasaray’a Osimhen’den müjde Galatasaray'a Osimhen'den müjde
Fenerbahçelileri sevinçten havalara uçuracak karar Fenerbahçelileri sevinçten havalara uçuracak karar

16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden ’’İBB dosyasıyla birleşsin’’ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden ''İBB dosyasıyla birleşsin'' talebi
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
15:09
Kararı net Arda Güler’i Premier Lig’e götürecek
Kararı net! Arda Güler'i Premier Lig'e götürecek
15:02
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
14:37
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
13:10
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü En yakınları gözaltında
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:20:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.