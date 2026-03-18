Netanyahu\'nun suikast listesi! Dünya görüntüdeki bu detayı konuşuyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son günlerde ortaya atılan "öldü" iddialarının ardından kamuoyuna art arda videolar ile yanıt verdi. Netanyahu'nun ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile birlikte yer aldığı görüntüler ise kısa sürede gündem oldu.

"SUİKAST LİSTESİ" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Videoda Netanyahu'nun cebinden bir kart çıkardığı ve bunun bir "suikast listesi" olduğunu ifade ettiği görüldü. Netanyahu, kartı göstererek, "Listedeki isimlerin üzerini çizmek güzel; bunu Amerikalı dostlarımızla omuz omuza yapmak ise daha da güzel" ifadelerini kullandı.

HUCKABEE'DEN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Netanyahu'nun sözlerinin ardından ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin verdiği yanıt da gündem oldu. Huckabee, "Ne mutlu ki adım o listede yok" diyerek esprili bir karşılık verdi.

İDDİALARIN ARDINDAN MESAJ MI?

Netanyahu'nun söz konusu videoyu, son günlerde gündeme gelen "öldüğü" yönündeki iddiaların ardından paylaşması, bunun aynı zamanda bir mesaj niteliği taşıdığı yorumlarına neden oldu.

SAVAŞTA 19. GÜN TÜM ŞİDDETİYLE DEVAM EDİYOR

Söz konusu gelişme ABD-İsrail ve İran arasında 19. günü devam eden savaşta tansiyonu da iyiden iyiye yükseltti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail tarafından öldürülmesi İran'da büyük tepki çekerken gece yarısı dikkat çeken bir saldırı gerçekleştirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 61'inci dalgasına ilişkin yayımladığı bildiride, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve beraberindekilerin saldırılarda hayatını kaybetmesine misilleme olarak, İsrail'in çok sayıda füze ile yoğun şekilde hedef alındığını duyurdu.

"TÜM HEDEFLER BAŞARIYLA VURULDU"

Operasyon kapsamında çok başlıklı Hürremşehr-4 ve Kadir füzeleri ile Emad ve Hayber Şiken balistik füzelerinin kullanıldığı ifade edilen açıklamada, "Hürremşehr-4 ve Kadir füzeleri, İsrail'in çok katmanlı hava savunma sisteminin devre dışı kalması nedeniyle herhangi bir engelle karşılaşmadan, işgal altındaki toprakların merkezinde bulunan 100'den fazla askeri ve güvenlik hedefini başarıyla vurdu" ifadeleri kullanıldı.

"230'DAN FAZLA ÖLÜ VE YARALI VAR"

Açıklamada ayrıca, "Saha bilgilerine göre, DMO Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği bu hızlı saldırının ardından Tel Aviv'in bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanırken, arama-kurtarma ve acil müdahale ekiplerinin çalışmaları zorlaştı. İlk belirlemelere göre saldırıda 230'dan fazla ölü ve yaralı olduğu tahmin ediliyor denildi.

LARİCANİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarında dün hayatını kaybetmişti.

İSRAİL'İN BEYRUT'A HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Öte yandan İsrail ise daha önce kara harekatı başlattığını duyurduğu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarını sürdürdü. İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği iki hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği iki saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in hedef aldığı noktadan ceset kalıntılarının çıkarıldığı ve kimlik tespiti için DNA testlerinin yapıldığı aktarıldı. İsrail ordusu, Beyrut'un merkezi noktalarından Balata Sokağı Mahallesi'nde bir binaya ve kentin güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

ÇOK KATLI BİR BİNAYI VURDULAR

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı el-Akabiye beldesinde çok katlı bir binaya da saldırı düzenledi. Lübnan basınına yansıyan haberlerde, İsrail ordusunun saldırı ve tahliye tehdidinde bulunduğu el-Akabiye'deki binanın bombalandığı belirtildi.

Yerel basında ve sosyal medyada, saldırı anına ilişkin görüntüler sıkça paylaşıldı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, el-Akabiye'de bir binanın kırmızıyla işaretlendiği harita paylaşmıştı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e çıktığını duyurmuştu. Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.