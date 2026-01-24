Portekizli Rahipten DJ'liğe sıra dışı geçiş: Sosyal medyanın yeni ikonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Portekizli Rahipten DJ'liğe sıra dışı geçiş: Sosyal medyanın yeni ikonu

Haberin Videosunu İzleyin
Portekizli Rahipten DJ\'liğe sıra dışı geçiş: Sosyal medyanın yeni ikonu
24.01.2026 22:37  Güncelleme: 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Portekizli Rahipten DJ\'liğe sıra dışı geçiş: Sosyal medyanın yeni ikonu
Haber Videosu

Portekiz'in küçük bir köyünde rahiplik yapan Guilherme Peixoto, elektronik müziğe olan merakı sayesinde dünyaca ünlü bir DJ oldu. 'Padre Guilherme' olarak tanınan 52 yaşındaki rahip, Instagram'da 2,7 milyonu aşan takipçi kitlesiyle bugün dünyanın en çok konuşulan DJ'lerinden biri haline geldi.

Portekiz'in küçük bir köyünde rahiplik yapan Guilherme Peixoto, alışılmışın dışındaki hobisiyle dünya çapında bir fenomene dönüştü. "Padre Guilherme" olarak tanınan 52 yaşındaki rahip, Instagram'da 2,7 milyonu aşan takipçi kitlesiyle bugün dünyanın en çok konuşulan DJ'lerinden biri haline geldi.

YOTUTUBE VİDEOLARIYLA BAŞLAYAN TUTKU

Peixoto'nun müzik serüveni aslında merakla başladı. Elektronik müziğe olan ilgisini profesyonel bir boyuta taşımak isteyen rahip, ilk başlarda YouTube üzerinden videolar izleyerek teknikleri öğrendi. 40'lı yaşlarına geldiğinde ise bu işin eğitimini alarak profesyonel bir DJ kimliği kazandı.

Portekizli Rahipten DJ'liğe sıra dışı geçiş: Sosyal medyanın yeni ikonu

KİLİSE BORÇLARINI ÖDEDİ

Başlangıçta bu yeteneğini sadece yaşadığı bölgeye yardım etmek için kullanan Peixoto, küçük yerel festivaller düzenleyerek dikkatleri üzerine çekti. Bu etkinliklerden elde edilen tüm geliri görev yaptığı kilisenin borçlarını kapatmak için kullanan rahip, bu başarısıyla kısa sürede sadece kendi köyünün değil, tüm Portekiz'in sevgilisi oldu.

Portekizli Rahipten DJ'liğe sıra dışı geçiş: Sosyal medyanın yeni ikonu

KÖY KİLİSELERİNDEN DÜNYA SAHNELERİNE

Bugün 52 yaşında olan Peixoto, artık sadece Portekiz'in kırsalında değil, Avrupa'nın dev festivallerinde ve dünyanın farklı noktalarındaki kulüplerde sahne alıyor. Geleneksel kimliğiyle modern elektronik müziği harmanlayan tarzı, özellikle genç kitleler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

Portekizli Rahipten DJ'liğe sıra dışı geçiş: Sosyal medyanın yeni ikonu

SOSYAL MEDYANIN YENİ İKONU

Padre Guilherme'nin başarısı sadece sahnelerle sınırlı kalmadı. Dijital dünyayı da ustalıkla kullanan rahip, sosyal medyada paylaştığı performans videolarıyla milyonlarca izlenmeye ulaşıyor. Hem bir din adamı hem de bir müzik ikonu olarak sürdürdüğü bu "çift kimlikli" hayat, modern dünyanın en ilginç başarı hikayelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Portekizli Rahipten DJ'liğe sıra dışı geçiş: Sosyal medyanın yeni ikonu

Kültür Sanat, Sosyal Medya, Instagram, Portekiz, Müzik, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Portekizli Rahipten DJ'liğe sıra dışı geçiş: Sosyal medyanın yeni ikonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor
100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı 100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı
Balıkesir’de meydana gelen deprem Bursa’da işyerinin kamerasına böyle yansıdı Balıkesir'de meydana gelen deprem Bursa'da işyerinin kamerasına böyle yansıdı
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi görünümünü yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti
UFC dövüşçüsü Cameron Smotherman korkuttu, tartıdan indi bayıldı UFC dövüşçüsü Cameron Smotherman korkuttu, tartıdan indi bayıldı
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?

22:34
Suriye ordusu: SDG, Kandil’den Haseke’ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
22:07
Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu
Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu
21:51
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
21:40
Şişli’de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
21:28
DEM heyeti, Öcalan’ın Bahçeli’ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
20:36
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekledi
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi
20:14
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
20:05
Fatma Girik’e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
20:04
Suriye’de YPG’ye verilen 4 günlük süre doldu
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu
17:56
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
17:50
’Sarı kod’la uyarılan Antalya’da tarım alanları su altında kaldı
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı
17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
16:13
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 23:01:10. #7.11#
SON DAKİKA: Portekizli Rahipten DJ'liğe sıra dışı geçiş: Sosyal medyanın yeni ikonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.