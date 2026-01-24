Portekizli Rahipten DJ\'liğe sıra dışı geçiş: Sosyal medyanın yeni ikonu

Portekiz'in küçük bir köyünde rahiplik yapan Guilherme Peixoto, alışılmışın dışındaki hobisiyle dünya çapında bir fenomene dönüştü. "Padre Guilherme" olarak tanınan 52 yaşındaki rahip, Instagram'da 2,7 milyonu aşan takipçi kitlesiyle bugün dünyanın en çok konuşulan DJ'lerinden biri haline geldi.
Peixoto'nun müzik serüveni aslında merakla başladı. Elektronik müziğe olan ilgisini profesyonel bir boyuta taşımak isteyen rahip, ilk başlarda YouTube üzerinden videolar izleyerek teknikleri öğrendi. 40'lı yaşlarına geldiğinde ise bu işin eğitimini alarak profesyonel bir DJ kimliği kazandı.
Başlangıçta bu yeteneğini sadece yaşadığı bölgeye yardım etmek için kullanan Peixoto, küçük yerel festivaller düzenleyerek dikkatleri üzerine çekti. Bu etkinliklerden elde edilen tüm geliri görev yaptığı kilisenin borçlarını kapatmak için kullanan rahip, bu başarısıyla kısa sürede sadece kendi köyünün değil, tüm Portekiz'in sevgilisi oldu.
Bugün 52 yaşında olan Peixoto, artık sadece Portekiz'in kırsalında değil, Avrupa'nın dev festivallerinde ve dünyanın farklı noktalarındaki kulüplerde sahne alıyor. Geleneksel kimliğiyle modern elektronik müziği harmanlayan tarzı, özellikle genç kitleler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.
Padre Guilherme'nin başarısı sadece sahnelerle sınırlı kalmadı. Dijital dünyayı da ustalıkla kullanan rahip, sosyal medyada paylaştığı performans videolarıyla milyonlarca izlenmeye ulaşıyor. Hem bir din adamı hem de bir müzik ikonu olarak sürdürdüğü bu "çift kimlikli" hayat, modern dünyanın en ilginç başarı hikayelerinden biri olarak kabul ediliyor.
