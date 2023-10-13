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Putin: İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu ciddi sonuçlara yol açar - Son Dakika

Putin: İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu ciddi sonuçlara yol açar

Son Güncelleme: 13.10.2023 15:35

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu düzenlemesinin tüm taraflar için ciddi sonuçlara yol açacağını bildirdi. Putin, İsrail-Filistin çatışmasının eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tırmandığını ve ABD'nin Orta Doğu'daki başarısız politikalarının doğrudan bir sonucu olduğunu dile getirdi. Ayrıca Putin, Filistin meselesinin çözümü için ekonomik yardımlarla girişimler yapıldığını ve İsrail'in Gazze'ye yönelik bir kara operasyonu hazırlama planlarının ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti. Putin, ateşkesin sağlanması ve durumun istikrara kavuşması için kolektif çabalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kazakistan'da BDT Liderler Zirvesi'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu düzenlemesinin herkes için ciddi sonuçlar doğuracağını söyledi.

"ABD'NİN ORTA DOĞU'DAKİ BAŞARISIZ POLİTİKALARININ SONUCU"

Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri liderler zirvesinde yaptığı konuşmada, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Filistin-İsrail çatışmasının eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tırmandığını, her iki tarafta da binlerce sivilin öldürüldüğünü ve yaralandığını kaydeden Putin, İsraillilerin ve Filistinlilerin şu anda yaşamakta olduğu büyük çaplı trajedinin "ABD'nin Orta Doğu'daki başarısız politikalarının doğrudan bir sonucu" olduğunu dile getirdi.

"ABD'NİN TEK TARAFLI TUTUMU DURUMU ÇIKMAZA SÜRÜKLEDİ"

Putin, ABD'nin Avrupalı ortaklarıyla birlikte Orta Doğu meselesinin çözümünü tekelleştirmeye çalıştığını, her iki taraf için de kabul edilebilir uzlaşmalar bulmayla ilgilenmediğini ve kesinlikle Filistin halkının temel çıkarlarını asla dikkate almadığını belirtti. Uzun yıllar boyunca Amerikalıların tek taraflı tutumunun durumu daha da çıkmaza sürüklediğini söyleyen Putin, Orta Doğu'daki uluslararası arabulucular dörtlüsünün kullanılmadığını dile getirdi.

Washington'ın uydurma bahanelerle Rusya, ABD, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletlerden (BM) oluşan, benzersiz formatta ve yetki sahibi olan Orta Doğu Dörtlüsü'nün çalışmalarını engellediğini kaydeden Putin, siyasi bir sorun olan Filistin meselesinin çözülmesi için ekonomik yardımlarla girişimler yapıldığı eleştirisinde bulundu. Putin, "Tüm bunlar yavaş yavaş yerleşim faaliyetleriyle birlikte bugünkü trajediye neden oldu." diye konuştu.

"KARA OPERASYONU CİDDİ SONUÇLAR DOĞURUR"

İsrail'in Gazze'ye yönelik bir kara operasyonu hazırlama planlarını duyduklarını belirten Putin, "Yerleşim alanlarında ağır teçhizat kullanılması tüm taraflar için ciddi sonuçlar doğuracak karmaşık bir konudur. Yerleşim alanlarında teçhizat olmadan bu operasyonu gerçekleştirmek daha da zordur. En önemli şey, siviller arasındaki kayıpların kesinlikle kabul edilemez olmasıdır." ifadelerini kullandı.

"HEDEF, BAŞKENTİ KUDÜS OLAN BAĞIMSIZ BİR FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASI OLMALI"

Şimdi asıl meselenin kan dökülmesini durdurmak olduğunu vurgulayan Putin, ateşkesin sağlanması ve durumun istikrara kavuşması için kolektif çabalara ihtiyaç olduğunu söyledi. Rusya'nın yapıcı fikirli tüm ortaklarla koordinasyonu sağlamaya hazır olduğunun altını çizen Putin, "Filistin-İsrail ihtilafını müzakere yoluyla çözmenin alternatifi olmadığı inancından yola çıkıyoruz. Hedef, başkenti Doğu Kudüs olan İsrail ile barış ve güvenlik bir arada olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören Birleşmiş Milletler iki devlet formülünün uygulanması olmalıdır." diye konuştu.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİNE DE DEĞİNDİ

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafa da değinen Putin, uzun süredir iki taraf arasındaki ihtilafın sona ermesi için barış anlaşmasının hazırlanmasının gündemde olduğunu hatırlattı. Rusya'nın barış anlaşmasıyla sonuçlanacak görüşmeler için her türlü yardıma hazır olduğunun altını çizen Putin, özellikle Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile uzmanlarının Moskova'da herhangi bir formatta müzakere etmeleri için gerekli koşulları hazırlayabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Putin: İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu ciddi sonuçlara yol açar - Son Dakika
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