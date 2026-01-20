Rıza Pehlevi'den Hamaney'e: Siz ve suç ortaklarınız Naziler gibi yargılanacaksınız - Son Dakika
Dünya

Rıza Pehlevi'den Hamaney'e: Siz ve suç ortaklarınız Naziler gibi yargılanacaksınız

20.01.2026 11:13
İran'da 24 gündür devam eden protestolarda ölü sayısı 4 bin 29'a yükselirken, ABD ile gizli görüşme yaptığı ortaya çıkan Devrik İran İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu Rıza Pehlevi'den dikkat çeken bir mesaj geldi. İran lideri Hamaney ve ortaklarının Naziler gibi yargılanacaklarını belirten Pehlevi, İranlıları yeni bir sokak protestoları dalgasına hazırlanmaya çağırdı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 29'a yükseldiğini duyurdu.

GÖZALTILARIN SAYISI 26 BİNİ AŞTI

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 26 bin 15 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 180 güvenlik görevlisi dahil 4 bin 29 kişi yaşamını yitirdi. HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 3 bin 919'a çıktığını duyurmuştu.

RIZA PEHLEVİ'DEN YENİ MESAJ

İran'daki protestolar 24. gününde devam ederken, Devrik İran İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

YENİ BİR PROTESTO DALGASINA ÇAĞRI YAPTI

ABD ile gizlice görüştüğü ortaya çıkan Pehlevi, İran lideri Ali Hamaney'e seslenerek onu ülkedeki "işgalci rejimin" başında bulunan İran karşıtı bir suçlu olarak nitelendirdi ve İranlıları yeni bir sokak protestoları dalgasına hazırlanmaya çağırdı.

"SİZ VE SUÇ ORTAKLARINIZ NAZİLER GİBİ YARGILANACAKSINIZ"

Pehlevi, X'te yazdığı mesajda, "Siz, rejiminiz ve tüm ajanlarınız, istisnasız olarak dökülen her damla kandan sorumlu tutulacaksınız" dedi. Sözlerine şöyle devam etti: "Nazi suçluları Nürnberg'de yargılanıp cezalandırıldığı gibi, siz ve suç ortaklarınız da İran halkının mahkemesinde yargılanıp cezalandırılacaksınız."

Pehlevi, İranlılara yalnız olmadıklarını ve direnişlerinin tarihi değiştirdiğini söyledi; ayrıca İslam Cumhuriyeti'nin parçalanmaya başladığını ve gücünün zayıfladığını da sözlerine ekledi. İranlılara birlik ve cesarete olan inançlarını korumaları çağrısında bulunan konuşmacı, öldürülenler için duyulan üzüntünün Hamaney'e ve onun yerli ve yabancı müttefiklerine karşı kararlılığa dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Pahlavi, destekçilerini, Tahran'ı ele geçirme ve İran'ı geri alma girişimini de içeren, "her zamankinden daha geniş, daha güçlü, daha kararlı" bir sokak dönüşüne hazır olmaya çağırdı ve konuşmasını "Yaşasın İran!" sloganıyla sonlandırdı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti. Son günlerde ise internet erişiminin kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlandığı bildiriliyor.

İRANLI YETKİLİLERDEN RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

İran'da gösteriler sönümlenmiş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor. İranlı yetkililer ise gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken 3 bin 700'den fazla güvenlik görevlisinin yaralandığını ve terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

HAMANEY'DEN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında "İsrail ve ABD ile bağlantılı kişilerin büyük hasara yol açtığını ve birkaç bin insanı öldürdüğünü" söylemişti.

