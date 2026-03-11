Romanya, ABD'nin ülkedeki hava üslerini kullanma talebini kabul etti - Son Dakika
Romanya, ABD'nin ülkedeki hava üslerini kullanma talebini kabul etti

11.03.2026 19:31
ABD ve İsrail'lin İran'a yönelik saldırıları devam ederken Avrupa Birliği üyesi bir ülkeden dikkat çeken bir karar geldi. Romanya Meclisi, ABD'nin ülkedeki hava üslerini kullanma talebini oy çokluğuyla onayladı. Buna göre, ABD, Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence yakınlarında bulunan Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'ne havada askeri uçaklara yakıt ikmali yapmak için kullanılan iki tanker uçağı ve yaklaşık 500 asker konuşlandıracak.

ABD ve İsrail'lin İran'a yönelik saldırıları devam ederken Avrupa Birliği (AB) üyesi Romanya'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuor Dan'ın talebi üzerine mecliste ABD'nin Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence yakınlarında bulunan Mihail Kogalniceanu Hava Üssü ve ülkenin orta kesimlerinde yer alan Campia Turzii Hava Üssü'ne asker ve savaş uçağı konuşlandırma isteği görüşüldü.

Oy çokluğuyla kabul edilen talep doğrultusunda ABD'nin Romanya'daki üslere asker ve teçhizat konuşlandıracağı ifade edildi.

MUHALEFET OYLAMAYA KATILMADI

Bu arada, ABD'nin talebine karşı çıkan muhalefet, meclisteki konuşmaları düdük ve ıslık çalarak yarıda kesti. Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) Başkanı George Simion, partisinin Romanya'yı savaşa götüren talebi oylamayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ABD'nin talebinin savunma amaçlı olduğunu, Romanya vatandaşlarının endişelenmemesi gerektiğini belirtmişti.

ABD, İKİ TANKER UÇAĞI VE 500 ASKER GÖNDERECEK

Ulusal medyada yer alan haberlerde, ABD'nin Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'ne havada askeri uçaklara yakıt ikmali yapmak için kullanılan iki tanker uçağının konuşlandırılması için talepte bulunduğu ve Romanya'ya yaklaşık 500 askerini göndermeyi planladığı aktarılmıştı. ABD askerlerinin en fazla 90 gün kalabileceği kaydedilmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.