Rus ordusu bölgeden temizlendi! Sokaklarda 410 sivilin cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Rus ordusu bölgeden temizlendi! Sokaklarda 410 sivilin cesedi bulundu

03.04.2022 23:24

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Buça kenti Rus askerlerden temizlendi. Ukrayna'dan yapılan açıklamada kentin sokaklarında ve bazı evlerde 410 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 39 gündür aralıksız sürerken, Ukrayna'nın Irpin, Gostomel ve Buça kentleri Rus ordusundan temizlendi. Başkent Kiev'e yakın mesafede bulunan Buça kenti sokaklarında Ukrayna ordusu çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşırken, bir evin bodrum katında ise elleri arkadan bağlı şekilde duvara karşı dizilmiş şekilde infaz edilen çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinin her karışında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek bu çalışmalarda adli müfettişler, patlayıcı madde ve kinoloji uzmanları, adli tıp uzmanları, doktorlar ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığını kaydetti.

Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu

410 SİVİLİN CESEDİ BULUNDU

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedinin bulunduğunu kaydeden Venediktova, "Kiev bölgesinin kurtarılmış topraklarında, Rusya'nın acımasız savaş suçlarının çok önemli kanıtları var. Burası, bizim topraklarımızda onu organize edenleri cezalandırmak için belgelenmesi gereken bir cehennemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Venediktova, olayın tanıkları ve mağdurlarının tespitine yönelik çalışmaların yanı sıra bu facianın foto ve video kanıtlarının toplanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurguladı.

Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu

BÜYÜK YIKIM

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, dün, Kiev bölgesinin tamamının Rus ordusundan kurtarıldığını kaydederek Kiev'in İrpin, Buça, Gostomel ve diğer bölgelerinin tamamen Ukrayna silahlı kuvvetlerinin kontrolüne geçtiğini açıklamıştı. Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu
Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu
Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu
Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu
Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu
Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu
Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu
YORUMLAR
500
'Putin'in canavarları' denilen Rusya askerleri büyük kayıp verdi! 'Putin'in canavarları' denilen Rusya askerleri büyük kayıp verdi! Kiev yakınlarından çekilen Rus ordusu arkasında büyük bir enkaz bıraktı! Kiev yakınlarından çekilen Rus ordusu arkasında büyük bir enkaz bıraktı!

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rus ordusu bölgeden temizlendi! Sokaklarda 410 sivilin cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika
23:24 Rus ordusu bölgeden temizlendi! Sokaklarda 410 sivilin cesedi bulundu
23:21 Eski hakem Ahmet Çakar'dan bomba iddia geldi! Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir
23:19 Abdullah Avcı şampiyonluk hakkında ilk kez böyle konuştu: Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar
22:33 Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti
22:25 Nisan ayında vatandaşların cebini yakından ilgilendiren konular gündemde olacak! İşte o 4 konu başlığı
22:05 Merakla beklenen Millet İttifakı adayı açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi: Kesin kazanacak bir aday olacak
21:58 Maçta tepki sesleri yükseldi! Hakem Zorbay Küçük'ün, Trabzonspor-Beşiktaş maçında verdiği karar eleştiri oklarının hedefi oldu
21:56 Gülme krizine sokan skeç için Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür mesajı geldi
21:01 Meteoroloji 26 ili uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek
20:59 Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi görsel şölen sundu! Abdullah Avcı gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 23:29:30. #1.12#
SON DAKİKA: Rus ordusu bölgeden temizlendi! Sokaklarda 410 sivilin cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement