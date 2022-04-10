Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi - Son Dakika
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Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi

10.04.2022 10:43

24 Şubat'ta Ukrayna'ya işgal başlatan Rus ordusu, geride kalan 46 günden bu yana hem savaşı kazanamadı hem de ağır kayıplar yaşadı. Dünya basını da Rus ordusunun savaşta başarısız olma sebeplerini sıraladı. ABD'nin ünlü gazetesi Washington Post, Rus ordusunu savaşta başarısızlığa sürükleyen 9 nedeni, okuyucularına aktardı.

Rusya, uzun süreden bu yana gerilimin yaşandığı Ukrayna sınırında, 24 Şubat'ta resmen işgal girişimini başlattı. Dünyanın en güçlü ordularından biri olarak bilinen Rus ordusunun, Ukrayna'da beklenmedik bir direnişle karşılaşması ve kısa sürede istediğini alamaması, bir anda gündeme oturdu. Savaşın başından bu yana büyük kayıplar ve esir asker veren Rusya'nın başarısızlığının nedenleri de merak edilmeye başlandı.

DÜNYA BASINI MANŞETE TAŞIDI

Kremlin, Ukrayna'da ciddi kayıplar verdiklerini doğrularken, Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post, 9 maddede Rus ordusunun neden başarılı olamadığını yazdı.

İşte Washington Post tarafından Rus ordusuyla ilgili sıralanan 9 madde...

1. UKRAYNALILARIN DİRENME KAPASİTESİNİ HAFİFE ALDILAR

Gazeteye göre en büyük hata Ukraynalıların direnme kapasitesini hafife almaktı. Rusya hızlı ve kolay bir zafer planlamıştı ancak Ukrayna Batı'dan gelen silahlarla karşılık verdi. Savaşansa sadece ordu değildi. Siviller de Rusya'nın ilerlemesini engellemek için girişimlerde bulundu.

2. RUS ASKERLERİ HAZIR DEĞİLDİ

Yakalanan Rus askerlerinin ifadelerine göre birçok birlik Ukrayna'yı işgal edeceklerinden habersizdi. Bazıları kendilerine askeri bir tatbikata katıldıklarının söylendiğini belirtti. Bazıları ise sadece Donbas bölgesine gönderildiklerinden haberdardı. Rus askerleri psikolojik olarak hazır değildi.

3. ERZAKLARI YETERSİZ KALDI

Rus birlikleri karşılaştıkları koşullarla ilgili de hazır değildi. Yanlarına aldıkları iki haftalık erzak hızla tükendi. Rus askerlerinin yakıtları olmadığı için yol kenarlarında mahsur kaldığını ve aç askerlerin dükkanları yağmaladığını gösteren videolar ortaya çıktı.

Rus ordusu dünyası basınında manşetlerde! İşte savaştaki başarısızlıkları için sıralanan 9 neden

4. LOJİSTİK EKSİKLERİN FARKINA VARAMADILAR

Birlikler, yiyecek ve diğer malzemeleri tükendiğinde, üstlerinin ikmal için hiçbir planı yoktu. Tanklar durdu.

5. UKRAYNA'NIN HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ ETKİSİZ HALE GETİREMEMEK

Askeri uzmanlara göre, birlikler sınırın ötesine gönderilmeden önce Ukrayna hava savunma sistemlerinin yok edileceğini bekliyorlardı. Hava desteği olmadan içeri girdiler. Washington Post; bunu, komutanların çok az direnişle karşılaşacakları yönündeki yanlış hesaplamasıyla açıklıyor. Ukrayna askeri uçaklarının işgalden yedi hafta sonra hala havada olduğuna dikkat çekiliyor.

6. SAVAŞTA ÇOK FAZLA CEPHE AÇILMASI

İşgal dört cephede başlatıldı, Kuzeyde Kiev'e, kuzeydoğuda Harkov'a doğru. Doğu ve güneyde ise Kırım'dan. İlk direniş başladığında, birlikler kendilerini ülkenin sınırları boyunca dizilmiş halde buldular. Böylece zaten yetersiz olan tedarik hatları uzadı.

Rus ordusu dünyası basınında manşetlerde! İşte savaştaki başarısızlıkları için sıralanan 9 neden

7. İLETİŞİM YOLLARI GÜVENLİĞİ DEĞİLDİ

Ruslar iletişim kurmak için cep telefonlarını ve eski moda radyoları kullanarak büyük bir savaşa girişti. Ukraynalılar, bu sayede cephede Rus hareketleriyle ilgili mesajları engelledi. Gazeteye göre 7 Rus generalden bir kısmı, Ukraynalıların konumlarıyla ilgili mesajları ele geçirmesi nedeniyle öldü.

8. KOMUTA ZİNCİRİNDEKİ KOPMALAR

Uzmanlar, Rusya'nın merkezileşmiş ordusunun karadaki askerlere karar verme veya emir verme yetkisi vermediğini belirtiyor. Cephede zorlukla karşılaşan birlikler, Moskova'daki üstlerinden emir beklemek zorunda kalıyor.

Rus ordusu dünyası basınında manşetlerde! İşte savaştaki başarısızlıkları için sıralanan 9 neden

9. RUSYA'NIN İKİNCİ BİR PLANI YOK

Rus birlikleri açıkça direnişle karşılaşacakları bir senaryoya hazırlıklı değildi. Görünüşe göre yedek bir planları da yoktu. Bunun yerine, birlikler başlangıçta emredildiği gibi ilerlemeye devam ettiler. Bu da onları kolay hedef haline getirdi.

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Washington, Ukrayna, İşgal, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi - Son Dakika


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