Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermenistan ile çatışmalar başladı

2020 Dağlık Karabağ Savaşı, İkinci Karabağ Savaşı veya 44 günlük savaş olarak adlandırılan savaş sonucunda Azerbaycan, Karabağ bölgesini 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarmıştı. Karabağ'a Azerbaycan bayrağı dikilmesinin ardından bölgedeki insanlar rahat bir nefes aldı. Fakat Karabağ'ı kaybetmeyi hazmedemeyen Ermenistan, uzun süredir bölgede provokatif faaliyetlerini sürdürüyordu.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI: ÇATIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Ermenistan'ın bu provokasyonlarının Azerbaycan tarafının sabrını taşırmasıyla birlikte sınırdaki çatışmalar yeniden patlak verdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki ülke askerleri arasındaki çatışmanın devam ettiği bilgisine yer verildi.