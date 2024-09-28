Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah\'ı sinsice oyuna getirmiş

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İsrail ordusu, Gazze'nin ardından Lübnan'da katliama girişti. Lübnan'daki saldırılarını son günlerde artıran İsrail, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı da Beyrut'ta hava saldırısıyla öldürdü.

NETANYAHU ABD'YE GİDEREK HİZBULLAH'I YANILTMIŞ

Bölgede deprem etkisi yaratacak olayın yankıları sürerken, suikastın detayları da belli olmaya başladı. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretinin Hizbullah'ı yanıltmak için kurgulanan bir aldatmaca olduğunu söyledi.

NASRALLAH'I GÜVENDE OLDUĞUNA İNANDIRMAK İSTEMİŞLER

Netanyahu'nun cuma günü öğleden sonra Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmadan sadece birkaç saat sonra Hizbullah hedeflerine yönelik yoğun bombardımanın başladığına dikkat çeken İsrailli yetkili, Beyrut saldırılarının Netanyahu ABD bulunduğu sırada başlatılmasının önceden planladığını söyledi. Adı gizli tutulan yetkili bunun, Nasrallah'ı Netanyahu uzaktayken kendisinin güvende olduğuna inandırmak için tasarlanmış bir hamle olduğunu belirtti.

SALDIRI TALİMATINI NEW YORK'TAYKEN VERDİ

Buna göre Netanyahu New York'tayken, başkent Tel Aviv'de bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı aradı. Netanyahu bu konuşmada ağır bombardıman için talimat verdi. Aynı gün saat 17.00'den sonra Nasrallah'ın bulunduğu düşünülen Beyrut'taki konutlara aralıksız saldırılar başladı.

HASAN NASRALLAH KİMDİR?

übnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 31 Ağustos 1960'da başkent Beyrut'ta dünyaya geldi. Lübnan'da iç savaşın başladığı 1975 yılında 15 yaşında olan Nasrallah, ailesiyle birlikte memleketi Sur kentine bağlı el-Bazuriye köyüne döndü ve orada Şiî Emel Hareketi'ne katıldı.

Irak ve İran'daki Şii merkezlerindeki "havza" diye adlandırılan okullarda dini eğitim alan Nasrallah, daha sonra Lübnan'a dönerek Emel Hareketi'nin lideri Abbas Musevi'nin kurduğu okulda öğrenim gördü. İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı. Abbas Musevi'nin 1992'de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi.

2006 SAVAŞINDA BÜYÜK PRESTİJ KAZANDI

İsrail - Lübnan Savaşı sırasında 14 Temmuz 2006'da Nasrallah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro, İsrail'in attığı bombalarla imha edildi. Ancak Nasrallah, sağ kurtulmayı başardı. Hizbullah'ın 2000 yılında güney Lübnan'ın 22 yıl süren İsrail işgalinden kurtarılmasında ve ardından Temmuz 2006 savaşında İsrail'e karşı oynadığı rol, Nasrallah'a büyük prestij kazandırırken, 2006 Lübnan Savaşı'nın galibi, birçok Orta Doğu ülkesinde Hizbullah olarak görüldü.

Nasrallah ayrıca Lübnanlı ve Arap esirler ile İsrail tarafından alıkonulan direnişçilerin cesetlerinin iade edilmesi için takas anlaşması yapılmasında da önemli bir rol oynadı.

ESAD REJİMİNİN YANINDA YER ALMASI TEPKİ ÇEKTİ

Hamasetli konuşmaları ve güçlü kişiliği, Arap ve İslam dünyasında kendisine popülerlik kazandıran faktörler olurken, konuşmaları geniş yankı ve ilgi gördü. Ancak 2011'de patlak veren Suriye devriminin bastırılmasında Hizbullah'ın Beşşar Esad rejiminin yanında yer almasının ardından Nasrallah bu popülerliğini büyük oranda kaybetti.

Hizbullah, İran'ın desteklediği diğer silahlı hareketlerle birlikte, Esad rejiminin Suriye'de devrimcilere karşı başlattığı savaşa katılmak suretiyle Suriye'nin birçok kasaba ve şehrinde katliamlar gerçekleştirerek milyonlarca Suriyelinin yerinden edilmesine katkıda bulundu. Bu da Hizbullah'a, onun yönetimine ve özellikle de Nasrallah'a ciddi eleştirilerin yöneltilmesine neden oldu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemesi üzerine Nasrallah'ın adı tekrar gündeme geldi. Nasrallah, Filistin direnişini desteklemek için Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı bir cephe açıldığını duyurdu ve bu cephenin Gazze'deki savaş bitene kadar sakinleşmeyeceğini birçok konuşmasında söyledi. Bununla birlikte Nasrallah açılan bu cephenin Filistin'e destek cephesi olduğunu vurgulayarak, İsrail'le topyekün bir savaşa girmek istemediklerini ima etti.