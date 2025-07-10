Suriye'de Hükümet ve Kürtler Arasındaki Anlaşmazlık Sürekli Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Suriye'de Hükümet ve Kürtler Arasındaki Anlaşmazlık Sürekli Devam Ediyor

Suriye\'de Hükümet ve Kürtler Arasındaki Anlaşmazlık Sürekli Devam Ediyor
10.07.2025 03:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Büyükelçisi Barrack, Suriye hükümeti ile Kürtlerin anlaşmazlık yaşadığını ve ilerleme kaydedilemediğini belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'de merkezi hükümet ile Kürtlerin, güçlerini birleştirme konusunda hala anlaşamadıklarını söyledi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Barrack, taraflar arasında ciddi görüş ayrılıkları olduğunu belirtti.

Barrack, anlaşmazlığın, Suriye'de yeni hükümet yıllarca süren iç savaş sonrası kontrolünü sağlamlaştırmaya çalışırken sürekli engel teşkil ettiğini vurguladı.

Barrack bu açıklamayı, Suriye'nin geçici devlet başkanı Ahmed eş- Şara ve ülkenin kuzeydoğusunu büyük oranda kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Abdi'nin 9 Temmuz'da Şam'daki görüşmeleri sonrası yaptı.

Suriye hükümetiyle SDG arasındaki görüşmelere, Tom Barrack ve Fransa'nın Suriye Özel Temsilcisi Jean-Baptiste Faivre da katılmıştı.

AP'nin haberine göre SDG yeni Suriye ordusunda ayrı birim olarak varlığını sürdürmek istiyor. Şam yönetimi ise SDG'nin lağvedilmesinden ve üyelerinin bireysel olarak orduya katılmalarından yana.

Tom Barrack, "Bu iki taraf arasında hala büyük bir sorun" dedi.

"Bu konuda bir ilerme sağlandığını düşünmüyorum" diye konuşan Barrack, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence bu tip şeyler küçük adımlarla gerçekleşir çünkü ilerleme sağlanması güven, bağlılık ve anlayışa dayalıdır.

"Bir süredir ayrı yaşayan ve belki de bir süredir düşmanca bir ilişki yaşayan iki tarafın güveni adım adım inşa etmeleri gerekir."

Barrack henüz istedikleri noktada olmasalar da, Şam yönetiminin SDG'ye seçenekler sunma konusunda "harika bir iş çıkardığını" söyledi ve SDG'ye atfen, "Umarım bu seçenekleri değerlendirecekler. Umarım bunu çabuk yapacaklar" dedi.

ABD'nin Suriye hükümetine ve yeni Suriye ordusuna "güveninin tam olduğunu" kaydeden Barrack, SDG'nin de IŞİD'le mücadelede "değerli bir ortak" olduğunu vurguladı.

Barrack, "ABD, SDG'nin yeni hükümete saygılı bir şekilde entegre olma fırsatına sahip olduğundan emin olmak istiyor" dedi, Suriye'deki yaklaşık 1300 Amerikan askerini tamamen çekmek için ise "acele etmediklerini" söyledi.

Suriyeli yetkili: 'Ülkenin bölünmesini ya da federasyonu ilkesel olarak reddediyoruz'

Fransız haber ajansı AFP, eş-Şara ve Abdi liderliğindeki heyetlerin Şam'da, Mart ayında varılan anlaşmanın yürürlüğe girmesi konusunda yaşanan tıkanıklığı görüştüğünü bildirdi.

Omurgasını Kürt Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu SDG, anlaşmayla Suriye'de yeni yönetiminin kurumlarına entegre olmayı kabul etmiş ancak anlaşma yürürlüğe girmemişti.

Şam'daki son görüşmelerin odağında, SDG kontrolündeki bölgelerin Suriye'ye ekonomik ve askeri entegrasyonu vardı.

AFP'nin Suriye'nin resmi televizyonu El-İhbariye'ye dayandırdığı haberine göre, Suriye hükümetinden bir yetkili, Şam yönetiminin görüşmelerde "Tek Suriye, Tek Ordu, Tek Hükümet" prensibine bağlı kaldığını söyledi.

Hükümet yetkilisi ayrıca Suriye'nin bölünmesini ya da federasyonu ilkesel olarak reddettiklerini belirtti.

Aynı yetkili, "Suriye ordusu tüm vatan evlatlarını birleştiren ulusal bir yapıdır. SDG'nin Suriyeli savaşçılarının entegrasyonuna da açıktır" dedi.

Mart'taki anlaşma neler öngörüyordu?

Eş-Şera ve Abdi arasında Mart ayında imzalanan entegrasyon anlaşması sekiz madde içeriyordu.

Anlaşmanın birinci maddesinde "Tüm Suriyelilerin siyasi süreç ve devlet kurumlarındaki temsil ile katılımının, etnik ve dini kimliklerine bakılmadan garanti altına aldığı" ifade ediliyor.

İkinci maddede ise "Kürt toplumu, Suriye devletinin ayrılmaz bir parçası" olarak tanınıyor ve "vatandaş olma hakları dahil, tüm anayasal hakları" garanti altına alınıyor.

Bu anlaşmanın uygulanmasıyla ülkede SDG kontrolü altındaki zengin petrol ve gaz sahalarının kontrolü devlete geçecekti.

SDG'nin kontrolünde birçoğu kapalı sınır kapıları ve IŞİD savaşçılarının tutulduğu cezaevleri de yer alıyor.

Anlaşmayla, SDG, "Suriye'nin güvenliği ve birliğine yönelik her türlü tehditle mücadelede" hükümeti desteklemeyi kabul etmişti.

Anlaşma yerlerinden olan Suriyelilerin, evlerine geri dönüşünün sağlanması başlığını da içeriyordu.

Yedinci maddede Suriyeliler arasında anlaşmazlık tohumları ekmeyi amaçlayan nefret söylemi ve ayrılık çağrılarının reddedilmesi niyeti vurgulanmıştı.

Sekinci ve son maddeyse, kurulacak komitelerin anlaşmanın 2025 sonuna kadar hayata geçirilmesi için çalışmasını içeriyordu.

SDG'nin en az 20 bini Kürt Halk Savunma Birlikleri'nden (YPG) 40 ila 60 bin arasında savaşçısı olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye, SDG'nin omurgasını oluşturan YPG ve bağlı olduğu, Suriye'nin kuzeyinde geniş bir alanı yöneten Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD), " PKK'nın uzantısı" olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak nitelendiriyor.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Hükümet, Ankara, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de Hükümet ve Kürtler Arasındaki Anlaşmazlık Sürekli Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
İklim Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi İklim Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Erdoğan imzaladı, bakanlıklara 2 bin 659 personel alınacak Erdoğan imzaladı, bakanlıklara 2 bin 659 personel alınacak
Texas’taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111’e yükseldi Texas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi
Yavaş: Amaç CHP’li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım Yavaş: Amaç CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
MİT Başkanı Kalın’dan Bağdat çıkarması İşte masadaki en önemli başlık MİT Başkanı Kalın'dan Bağdat çıkarması! İşte masadaki en önemli başlık
Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı Videolu mesaj yayınladı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
Kartalkaya davasında 3. gün Salonda ’’Başsağlığı’’ gerginliği, ailelerden biri fenalaştı Kartalkaya davasında 3. gün! Salonda ''Başsağlığı'' gerginliği, ailelerden biri fenalaştı
Öcalan’ın mesajında dikkat çeken PKK detayı Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu Videolu mesajında yanıt verdi Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
Trump’tan Putin’e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova’yı yerle bir edene kadar bombalarım Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım

01:23
Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı olarak atandı
Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı olarak atandı
00:03
Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
22:48
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
22:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
12:25
Muslera yeni takımıyla ilk maçına çıktı Sonuç istediği gibi değil
Muslera yeni takımıyla ilk maçına çıktı! Sonuç istediği gibi değil
11:54
Kartalkaya davasında avukatın kritik sorusuna otel müdüründen çıldırtan yanıt
Kartalkaya davasında avukatın kritik sorusuna otel müdüründen çıldırtan yanıt
11:50
AA anketinde dikkat çeken sonuç Sadece yüzde 24’ü olumlu yanıt verdi
AA anketinde dikkat çeken sonuç! Sadece yüzde 24'ü olumlu yanıt verdi
11:35
TBMM’de ilginç protesto Kürsüye gelin ve damat mankeniyle çıktı
TBMM'de ilginç protesto! Kürsüye gelin ve damat mankeniyle çıktı
11:18
Ali Rıza Demircan: İsrail’i Yahudiliğe düşman Yahudiler yönetiyor
Ali Rıza Demircan: İsrail'i Yahudiliğe düşman Yahudiler yönetiyor
10:57
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
10:55
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 03:22:18. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'de Hükümet ve Kürtler Arasındaki Anlaşmazlık Sürekli Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.