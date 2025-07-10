Suriye\'de Hükümet ve Kürtler Arasındaki Anlaşmazlık Sürekli Devam Ediyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'de merkezi hükümet ile Kürtlerin, güçlerini birleştirme konusunda hala anlaşamadıklarını söyledi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Barrack, taraflar arasında ciddi görüş ayrılıkları olduğunu belirtti.

Barrack, anlaşmazlığın, Suriye'de yeni hükümet yıllarca süren iç savaş sonrası kontrolünü sağlamlaştırmaya çalışırken sürekli engel teşkil ettiğini vurguladı.

Barrack bu açıklamayı, Suriye'nin geçici devlet başkanı Ahmed eş- Şara ve ülkenin kuzeydoğusunu büyük oranda kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Abdi'nin 9 Temmuz'da Şam'daki görüşmeleri sonrası yaptı.

Suriye hükümetiyle SDG arasındaki görüşmelere, Tom Barrack ve Fransa'nın Suriye Özel Temsilcisi Jean-Baptiste Faivre da katılmıştı.

AP'nin haberine göre SDG yeni Suriye ordusunda ayrı birim olarak varlığını sürdürmek istiyor. Şam yönetimi ise SDG'nin lağvedilmesinden ve üyelerinin bireysel olarak orduya katılmalarından yana.

Tom Barrack, "Bu iki taraf arasında hala büyük bir sorun" dedi.

"Bu konuda bir ilerme sağlandığını düşünmüyorum" diye konuşan Barrack, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence bu tip şeyler küçük adımlarla gerçekleşir çünkü ilerleme sağlanması güven, bağlılık ve anlayışa dayalıdır.

"Bir süredir ayrı yaşayan ve belki de bir süredir düşmanca bir ilişki yaşayan iki tarafın güveni adım adım inşa etmeleri gerekir."

Barrack henüz istedikleri noktada olmasalar da, Şam yönetiminin SDG'ye seçenekler sunma konusunda "harika bir iş çıkardığını" söyledi ve SDG'ye atfen, "Umarım bu seçenekleri değerlendirecekler. Umarım bunu çabuk yapacaklar" dedi.

ABD'nin Suriye hükümetine ve yeni Suriye ordusuna "güveninin tam olduğunu" kaydeden Barrack, SDG'nin de IŞİD'le mücadelede "değerli bir ortak" olduğunu vurguladı.

Barrack, "ABD, SDG'nin yeni hükümete saygılı bir şekilde entegre olma fırsatına sahip olduğundan emin olmak istiyor" dedi, Suriye'deki yaklaşık 1300 Amerikan askerini tamamen çekmek için ise "acele etmediklerini" söyledi.

Suriyeli yetkili: 'Ülkenin bölünmesini ya da federasyonu ilkesel olarak reddediyoruz'

Fransız haber ajansı AFP, eş-Şara ve Abdi liderliğindeki heyetlerin Şam'da, Mart ayında varılan anlaşmanın yürürlüğe girmesi konusunda yaşanan tıkanıklığı görüştüğünü bildirdi.

Omurgasını Kürt Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu SDG, anlaşmayla Suriye'de yeni yönetiminin kurumlarına entegre olmayı kabul etmiş ancak anlaşma yürürlüğe girmemişti.

Şam'daki son görüşmelerin odağında, SDG kontrolündeki bölgelerin Suriye'ye ekonomik ve askeri entegrasyonu vardı.

AFP'nin Suriye'nin resmi televizyonu El-İhbariye'ye dayandırdığı haberine göre, Suriye hükümetinden bir yetkili, Şam yönetiminin görüşmelerde "Tek Suriye, Tek Ordu, Tek Hükümet" prensibine bağlı kaldığını söyledi.

Hükümet yetkilisi ayrıca Suriye'nin bölünmesini ya da federasyonu ilkesel olarak reddettiklerini belirtti.

Aynı yetkili, "Suriye ordusu tüm vatan evlatlarını birleştiren ulusal bir yapıdır. SDG'nin Suriyeli savaşçılarının entegrasyonuna da açıktır" dedi.

Mart'taki anlaşma neler öngörüyordu?

Eş-Şera ve Abdi arasında Mart ayında imzalanan entegrasyon anlaşması sekiz madde içeriyordu.

Anlaşmanın birinci maddesinde "Tüm Suriyelilerin siyasi süreç ve devlet kurumlarındaki temsil ile katılımının, etnik ve dini kimliklerine bakılmadan garanti altına aldığı" ifade ediliyor.

İkinci maddede ise "Kürt toplumu, Suriye devletinin ayrılmaz bir parçası" olarak tanınıyor ve "vatandaş olma hakları dahil, tüm anayasal hakları" garanti altına alınıyor.

Bu anlaşmanın uygulanmasıyla ülkede SDG kontrolü altındaki zengin petrol ve gaz sahalarının kontrolü devlete geçecekti.

SDG'nin kontrolünde birçoğu kapalı sınır kapıları ve IŞİD savaşçılarının tutulduğu cezaevleri de yer alıyor.

Anlaşmayla, SDG, "Suriye'nin güvenliği ve birliğine yönelik her türlü tehditle mücadelede" hükümeti desteklemeyi kabul etmişti.

Anlaşma yerlerinden olan Suriyelilerin, evlerine geri dönüşünün sağlanması başlığını da içeriyordu.

Yedinci maddede Suriyeliler arasında anlaşmazlık tohumları ekmeyi amaçlayan nefret söylemi ve ayrılık çağrılarının reddedilmesi niyeti vurgulanmıştı.

Sekinci ve son maddeyse, kurulacak komitelerin anlaşmanın 2025 sonuna kadar hayata geçirilmesi için çalışmasını içeriyordu.

SDG'nin en az 20 bini Kürt Halk Savunma Birlikleri'nden (YPG) 40 ila 60 bin arasında savaşçısı olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye, SDG'nin omurgasını oluşturan YPG ve bağlı olduğu, Suriye'nin kuzeyinde geniş bir alanı yöneten Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD), " PKK'nın uzantısı" olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak nitelendiriyor.