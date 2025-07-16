Suriye Dışişleri Bakanlığı: Topraklarımızı ve halkımızı koruyacağız. Uluslararası toplum, İsrail'in saldırılarına karşı acil önlemler almalı - Son Dakika
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Suriye Dışişleri Bakanlığı: Topraklarımızı ve halkımızı koruyacağız. Uluslararası toplum, İsrail'in saldırılarına karşı acil önlemler almalı

Suriye Dışişleri Bakanlığı: Topraklarımızı ve halkımızı koruyacağız. Uluslararası toplum, İsrail\'in saldırılarına karşı acil önlemler almalı
16.07.2025 19:54  Güncelleme: 19:51
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Suriye Dışişleri Bakanlığı: Topraklarımızı ve halkımızı koruyacağız. Uluslararası toplum, İsrail'in saldırılarına karşı acil önlemler almalı

İsrail, Suriye'nin Süveyda kentindeki çatışmaları bahane ederek harekete geçti. İsrail savaş uçakları, başkent Şam'ı vurmaya başladı. İlk saldırılarda Genelkurmay Başkanlığı hedef alınırken, sonraki saldırılarda Cumhurbaşkanlığı Sarayı vuruldu.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 6 CAN KAYBI

Birden çok saldırının hedefi olan Genelkurmay Başkanlığı'nın vurulma anları Suriyeli haber kanallarının canlı yayınları sırasında kameralara yansıdı. Saldırının ardından yerleşkeden yoğun dumanlar yükseldi. Suriye Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 28 kişinin de yaralandığını duyurdu.

SURİYE: ULUSLARARASI TOPLUM ACİL ÖNLEMLER ALMALI

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarına tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bu açık İsrail saldırısı, gerginliği artırma ve kaos oluşturma amacı güden sistematik bir politikanın parçasıdır. Bu tehlikeli tırmanışın sonuçlarından İsrail'i tamamen sorumlu tutuyoruz. Suriye, topraklarını ve halkını savunma hakkını her türlü yöntemle koruyacaktır. Uluslararası toplumu, İsrail saldırılarına son vermek için sorumluluk almaya ve acil önlemler almaya davet ediyoruz" denildi.

ŞAM İLE BİRLİKTE DARA DA HEDEF ALINDI

İsrail savaş uçakları TSİ 18.40'ta Suriye'nin güneyindeki Dera kentinin Gabgab ve Müsbin bölgelerini hedef aldı. Savaş uçakları, TSİ 19.15'te de Şam'ın banliyösündeki Katana bölgesinde yer alan 100. Alay yerleşkesini vurdu.

SÜVEYDA'DA ATEŞKES SAĞLANDI

Suriye'de güvenlik güçleri ile yerel silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Süveyda ilinde taraflar arasında ateşkes sağlandı. Süveyda'daki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ateşkesin sağlandığı ve silahların sustuğu Süveyda'da anlaşma uyarınca tüm askeri faaliyetler durdurulacak.

KATZ: SALDIRILAR YOĞUNLAŞACAK

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'ye yönelik saldırılarının daha da yoğunlaşacağını belirtti. Katz, Şam yönetimini, Suriye ordusunun ülkenin güneybatısındaki Süveyda'dan tamamen çekilmemesi durumunda, daha şiddetli saldırılar düzenlemekle tehdit etti.

İsrail'deki Dürzilere seslenen Katz, "Suriye'deki kardeşlerinizi korumak için İsrail ordusuna güvenebilirsiniz." diyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Dürzileri koruma" taahhütlerini yerine getireceklerini iddia etti.

NETANYAHU: SINIRI GEÇMEYİN, İSRAİL ORDUSUNUN HAREKETE GEÇMESİNE İZİN VERİN

İsrail Başbakanı Netanyahu da ofisinin X hesabından yayınlanan video mesajında, İsrail vatandaşı Dürzilere seslendi. Suriye'nin güneybatısında durumun çok ciddi olduğunu ileri süren Netanyahu, İsrail ordusunun "Dürzileri korumak" bahanesiyle saldırılar düzenlediğini hatırlattı.

Netanyahu, Dürzilere "Sizden bir ricam var. Sizler İsrail vatandaşısınız. Sınırı geçmeyin. Öldürülebilir veya esir alınabilirsiniz." diye seslendi.

Dürzilerin sınırı geçerek hayatlarını tehlikeye attığını savunan Netanyahu, "Evlerinize dönün, İsrail ordusunun harekete geçmesine izin verin." diyerek saldırı sinyali verdi.

İsrail'in Şam'ı vurduğu saldırı canlı yayına yansıdı

İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU: ŞARA'YA MESAJ

İsrail devlet televizyonunda Şam'a düzenlenen saldırıya ilişkin yayınlanan haberde ise "İsrail, Suveyde'deki Dürzi katliamının ardından Suriye Cumhurbaşkanı'na (Ahmed Şara) bir mesaj olarak Şam'a saldırı düzenledi" ifadelerine yer verildi.

SURİYE CUMHURBAŞKANLIĞI: ÜZÜCÜ İHLALLERİ DİKKATLE TAKİP ETTİK

Suriye Cumhurbaşkanlığı ise Süveyda'da yaşananlara dair bir mesaj paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Suriye devleti, geçtiğimiz günlerde Süveyda vilayetindeki bazı bölgelerde meydana gelen üzücü ihlalleri dikkatle takip etmiştir. Bu eylemler, cezai ve yasa dışı davranışlar kapsamında olup, hiçbir koşul altında kabul edilemez ve Suriye devletinin dayandığı ilkelerle kesinlikle çelişmektedir.

Suriye hükümeti olarak bu çirkin eylemleri şiddetle kınıyor ve ilgili tüm olayların araştırılması, bu olaylara karıştığı kanıtlanan her bir kişi veya tarafın – ister birey isterse dış kaynaklı örgüt olsun – caydırıcı hukuki sorumluluğa tabi tutulmasını taahhüt ediyoruz. Bu tür eylemlerin cezasız kalmasına asla izin vermeyeceğiz."

İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki

ABD ELÇİSİ BARRACK'TAN KINAMA AÇIKLAMASI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack ise X'te yaptığı paylaşımda "Süveyda'da sivillere yönelik şiddeti kesinlikle kınıyoruz. Nokta. Tüm taraflar geri adım atmalı ve kalıcı bir ateşkese yol açacak anlamlı bir diyalog başlatmalı, failler hesap vermelidir" dedi.

İSRAİL ORDUSU: SURİYE'DEN GELEN KİŞİLER ENGELLENDİ

Öte yandan, İsrail ordusu, Süveyda'da Dürzilerin merkezinde yer aldığı olayların ardından, işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki sınır hattında, Suriye'den gelen kişileri engellediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'ndeki Hader bölgesinde Suriye tarafından sınır hattına girmeye çalışan kişilerin tespit edildiği belirtildi. İsrail ordusunun bölgedeki kişilerin geçişini önlediği ve kalabalığı dağıtmak için çalıştığı aktarıldı.

DÜRZİ VE BEDEVİ AŞİRETLER GERGİNLİĞİ NEDENİYLE BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK

İsrail'in son dönemde Suriye'ye yönelik saldırılarını artırmasının gerekçesi olarak, güneydeki Dürzî nüfusa yönelik güvenlik tehditleri bahane gösteriyor. Tel Aviv yönetimi, Dürzî topluluklara zarar verilmesine karşı "askerî caydırıcılığı" devreye sokacağını açıklamıştı.

SÜVEYDA'DA PATLAK VEREN OLAYLAR

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerinde çatışmalar başlamıştı.

Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar meydana gelmişti. Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.

İsrail de "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'de Süveyda çevresinde dünden beridir hava saldırıları düzenliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Dünya Suriye Dışişleri Bakanlığı: Topraklarımızı ve halkımızı koruyacağız. Uluslararası toplum, İsrail'in saldırılarına karşı acil önlemler almalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ynd19663647:
    İsraile kimse dur demez ve diyemez çünkü arkasında ABD var kimsede ABD'yi karşısına almak istemez 2 0 Yanıtla
  • 149614:
    Olmaz sizler Türkiye'ye gelım. Burada sizler için herşey beleş. Esat zamanında nasıl kaçtıysanız aynısını yapın. Sizlere bu yakışır. 1 1 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    bütün hiristiyan birlikleri İsrail'den yana Suriye günaydın 0 0 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    Suriyeliler kaçmayın savaşın ülkenizi savunun 0 0 Yanıtla
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