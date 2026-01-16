Suriye ordusu, Deyr Hafir\'de YPG\'ye operasyona başladı

Suriye ordusu, YPG'nin Deyr Hafir'de saldırı için kullandığı noktalara operasyon düzenleneceğini açıklayarak, sivil halka bölgeden ayrılmaları için uyarıda bulundu.

SURİYE ORDUSU, YPG'YE OPERASYONA BAŞLIYOR

Suriye'de YPG terör örgütüne yaptığı uyarıların ardından düğmeye bastı. Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir'de YPG'nin saldırı için kullandığı noktalara operasyon başlatacaklarını açıkladı.

VURULACAK YERLER PAYLAŞILDI: SİVİLLER TERK ETSİN

Açıklamada, vurulacak noktalar da paylaşıldı. Vatandaşların operasyon öncesi bölgeyi terk etmeleri istendi.

Ordudan basına gönderilen yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Deyr Hafir beldesinde yer alan 4 ayrı noktanın haritaları paylaşıldı. Terör örgütü PKK ve YPG/SDG'nin yanı sıra devrik Beşşar Esed rejimi mensuplarının haritalarda işaretlenen noktalarda yuvalandıkları belirtildi.

SALDIRI AMAÇLI KULLANILIYOR

Bu noktaların terör örgütlerince Halep kenti ve doğusunda yer alan yerlerdeki sivil yerleşimlere başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlenmek için fırlatma noktası olarak kullanıldığı ifade edildi.

FIRAT NEHRİ'NİN BATISI ASKERİ ALAN İLAN EDİLMİŞTİ

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti. Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.