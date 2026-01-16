Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı

Haberin Videosunu İzleyin
Suriye ordusu, Deyr Hafir\'de YPG\'ye operasyona başladı
16.01.2026 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Suriye ordusu, Deyr Hafir\'de YPG\'ye operasyona başladı
Haber Videosu

Suriye, beklenen adımı attı. Operasyon düzenlenecek noktaları paylaşarak sivillere bölgeyi tahliye etme uyarısında bulunan Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir'de YPG terör örgütünün saldırı için kullandığı noktaları vurdu.

Suriye ordusu, YPG'nin Deyr Hafir'de saldırı için kullandığı noktalara operasyon düzenleneceğini açıklayarak, sivil halka bölgeden ayrılmaları için uyarıda bulundu.

SURİYE ORDUSU, YPG'YE OPERASYONA BAŞLIYOR

Suriye'de YPG terör örgütüne yaptığı uyarıların ardından düğmeye bastı. Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir'de YPG'nin saldırı için kullandığı noktalara operasyon başlatacaklarını açıkladı.

Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyona başlıyor

VURULACAK YERLER PAYLAŞILDI: SİVİLLER TERK ETSİN

Açıklamada, vurulacak noktalar da paylaşıldı. Vatandaşların operasyon öncesi bölgeyi terk etmeleri istendi.

Ordudan basına gönderilen yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Deyr Hafir beldesinde yer alan 4 ayrı noktanın haritaları paylaşıldı. Terör örgütü PKK ve YPG/SDG'nin yanı sıra devrik Beşşar Esed rejimi mensuplarının haritalarda işaretlenen noktalarda yuvalandıkları belirtildi.

Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyona başlıyor

SALDIRI AMAÇLI KULLANILIYOR

Bu noktaların terör örgütlerince Halep kenti ve doğusunda yer alan yerlerdeki sivil yerleşimlere başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlenmek için fırlatma noktası olarak kullanıldığı ifade edildi.

Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyona başlıyor

FIRAT NEHRİ'NİN BATISI ASKERİ ALAN İLAN EDİLMİŞTİ

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti. Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

Operasyon, Suriye, Güncel, Dünya, Terör, YPG, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erol Çolak Erol Çolak:
    Rabbım yar ve yardımcınız olsun inşallah dualarımız sizinle 42 36 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi 16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı 2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı

21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
19:21
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması
İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:39
Güngören’de öldürülen Atlas’ın annesi konuştu
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
18:19
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 22:27:36. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.