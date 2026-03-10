Trump'a dünyanın konuştuğu görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal - Son Dakika
Trump'a dünyanın konuştuğu görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Haberin Videosunu İzleyin
Trump'a dünyanın konuştuğu görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
10.03.2026 07:41
Trump\'a dünyanın konuştuğu görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
İran'ın Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu'na düzenlenen ve 168'i çocuk 175 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde okulun Tomahawk füzesiyle vurulduğu görülürken, "Saldırıyı İran yaptı" sözleri hatırlatılan ABD Başkanı Trump "Tomahawk diğer ülkeler tarafından da satılıyor ve kullanılıyor. İran'ın da elinde Tomahawk olduğu kesin" ifadelerini kullandı.

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaşın sivillere yönelik ağır sonuçları gündeme gelmeye devam ediyor. İran'ın Minab kentinde bulunan Şecere-i Tayyibe İlkokulu'na düzenlenen saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, saldırının sorumluluğuna dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İran'ın Minab kentinde gerçekleştirilen saldırıda 168'i çocuk olmak üzere toplam 175 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından taraflar birbirini suçlarken, saldırıya ilişkin yeni görüntüler uluslararası basında yayımlandı.

TOMAHAWK DETAYI SES GETİRDİ

ABD basını tarafından servis edilen görüntülerde, ABD ordusunun envanterinde bulunan Tomahawk seyir füzesinin okulu vurduğu görüldü. Söz konusu görüntüler, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce yaptığı "saldırıyı İran gerçekleştirdi" yönündeki açıklamalarıyla çelişti.

"SORUMLULUK KABUL EDECEK MİSİNİZ?"

Gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'a konuya ilişkin yeni bir soru yöneltildi. Bir gazeteci Trump'a, "İran'daki kız okulunun muhtemelen bir Tomahawk füzesiyle imha edildiği görülüyor. ABD herhangi bir sorumluluk kabul edecek mi?" diye sordu.

VERDİĞİ YANITA BAKIN

Trump ise soruya doğrudan sorumluluk kabul etmeyen bir yanıt verdi. Tomahawk füzelerinin yalnızca ABD tarafından kullanılmadığını savunan Trump, başka ülkelerin de bu silaha sahip olabileceğini söyledi.

Trump açıklamasında, "Tomahawk diğer ülkeler tarafından da satılıyor ve kullanılıyor. İran'ın da elinde Tomahawk olduğu kesin." ifadelerini kullandı.

TRUMP İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, okulun ABD tarafından vurulduğu iddialarını reddetmişti. Trump, saldırının İran'a ait hatalı mühimmat nedeniyle gerçekleştiğini öne sürmüştü. Savunma Bakanı Pete Hegseth de yaptığı açıklamada sivilleri hedef alan tarafın İran olduğunu söylemişti.

GENELKURMAY BAŞKANININ SÖZLERİ GÜNDEME GELDİ

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in daha önce yaptığı bir açıklama da tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Caine, savaşın ilk saatlerinde güney hattındaki hedeflere ABD Donanması tarafından Tomahawk füzeleriyle saldırılar düzenlendiğini belirtmişti.

OKUL SALDIRISINA TÜM DÜNYADAN TEPKİ YAĞMIŞTI

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu. İran Kızılayına göre saldırıda 165'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

