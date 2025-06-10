Trump: ABD bayrağını yakanlar hapse girmeli - Son Dakika
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Trump: ABD bayrağını yakanlar hapse girmeli

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Trump: ABD bayrağını yakanlar hapse girmeli
10.06.2025 23:44
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Trump: ABD bayrağını yakanlar hapse girmeli
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Saatler öncesinden, "Büyük bir açıklama yapacağım" diyen ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Karolina'da kurşun geçirmez camın ardından seslendi. Kaliforniya'daki göçmen protestoları ile ilgili konuşan Trump, "Çeteleri finanse edenler var. Ülkemizin yabancı düşmanlarca işgaline izin vermeyeceğiz. ABD bayrağını yakanlar hapse girmeli. Bunun üzerine çalışıyoruz." dedi.

Saatler öncesinden, "Büyük bir açıklama yapacağım" diyen ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Karolina eyaletinde askerlere seslendi.

KURŞUN GEÇİRMEZ CAMIN ARKASINDAN 'LOS ANGELES' MESAJI

Kurşun geçirmez camın arkasından konuşan Trump, Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde yaşanan göçmen protestolarıyla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

Trump: ABD bayrağını yakanlar hapse girmeli

Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

"ABD OLMASAYDI, ŞU AN HERKES ALMANCA KONUŞUYOR OLACAKTI"

"Karşımızda çok güçlü bir ordu var. ABD ordusu, çok güçlü bir ordu. Eğer ABD olmasaydı, şu an herkes Almanca konuşuyor olacaktı. Belki birazcık Japonca konuşuyorduk. Ama savaşı biz kazandırdık. Elbette biz de kutlama yapacağız ve onu da Cumartesi günü yapacağız. Bundan sonra kendi yüceliğimizi kutlamaya başlayacağız. Dünyanın tarihinde gelmiş geçmişin en güçlü ordusu, Amerikan ordusunu kutlamaya devam edeceğiz. İki buçuk asırdır ordumuz savaş alanındaki ateşlerin içinden yürüyerek düşmanlarını yok etmeye devam ediyor. Bu tarz bir güç daha önce hiç görülmedi ve dört yıl boyunca size çok fazla para sağladık. Şimdi de ordu operasyonları için sağlanmış en büyük bütçeyi ayarladık. Bir trilyon doların üzerinde bir bütçe ayarladık.

"AMERİKAN ORDUSUYLA MÜCADELE ETMEYE ÇALIŞAN HERKES YOK EDİLDİ"

Ancak ordumuz zorlu durumlara göğüs gerdiği bir sürü imparatorluğu, bir sürü terör örgütünü ortadan kaldırdı. Askerlerimizkazanana kadar durmak bilmiyorlar. 1775'ten bugüne kadar Amerikan ordusuyla mücadele etmeye çalışan herkes yok edildi. Amerikan ordusunun ne kadar baskın bir kuvvet olduğunu zor yoldan öğrendiler. Amerika'yı, Amerikan halkını, Amerikan ordusunu tehdit etmeye cüret eden herkes karşısında Amerikan ordusunun bütün gücünü buldu ve yok edildi. Evet, kulağa çok hoş gelmiyor ancak olanlar bunlar.

Trump: ABD bayrağını yakanlar hapse girmeli

"BİZ BUNA BARIŞI GÜÇLE SAĞLAMAK DİYORUZ"

Ve şu anda da mühimmatların gök gürültüsü gibi patlama seslerini duyduk yıllarca ve bizim taburlarımız daha önce görülmediği gibi marşına devam edecek. Evet, sizi bunun dışında tutabilirim ancak lazım olduğu zaman siz de hazırsınız ve biz buna barışı güçle sağlamak diyoruz.

"ÜLKEMİZDEN ÖNCE ORDUMUZ VARDI"

Düşmanlarımız için de bizim ordumuzdan daha büyük bir korku kaynağı yok. Dünyanın en büyük gücü, en büyük silahlı kuvvetleri ve biz üstüne eklemeye devam ediyoruz. Beş yıl sürdü IŞİD'i yenmeleri ancak biz bunu dört haftada yaptık ve diğer liderlerin aksine ben, devam ettim. Bu gerçekten çok büyük bir gurur kaynağıydı bizim için. Amerikan adalet anlayışı ve Amerikan özgürlüğünün yüce koruyucuları olarak 'Amerikan ordusunu istiyoruz' tekrar. Bizim ordumuz gerçekten bir numara. Ülkemizden önce ordumuz vardı. Ve 250 yıldır gururla söyleyebiliyoruz bunu. Özgürüz çünkü siz çok güçlüsünüz. Sizin gücünüz, sizin cesaretiniz Amerikan bayrağının göklerde dalgalanmasını sağlayan şey. Amerika siz güçlü olduğunuz müddetçe başarısız olmayacak. Ve her gün sizin başarınız ülkemizin bekası için çok önemli bir rol oynuyor.

Trump: ABD bayrağını yakanlar hapse girmeli

"KALİFORNİYA'DA ŞAHİT OLDUĞUMUZ ŞEY ÜLKEMİZE YAPILAN BİR TOPYEKUN SALDIRIDIR"

Los Angeles, Kaliforniya'daki durumla ilgili konuşmak istiyorum öncelikle. Binlerce ulusal muhafızı buraya yolladık. Korkunç bir çetenin saldırısından korunmak istiyoruz. Radikal sol. Bunu söylememi istemiyorlar tabii ki, böyle söylemini sevmiyorlar. Bunu biz yapmadık diyorlar, evlerimizi yakmadık diyorlar. Ben bu ordunun başındaysam buna müsaade etmeyeceğim. Evet, Kaliforniya'da şahit olduğumuz şey bizim, bizim ülkemize yapılan bir topyekun saldırıdır.

"DIŞ GÜÇLER ÜLKEMİZDE BİR İŞGAL İÇİNDELER"

Bayraklarımıza saldırıyorlar ve dış güçler ülkemizde bir işgal içindeler şu anda. Evet, yıllar boyunca biliyorsunuz ki hiçbir denetime tabi tutulmadan, yurt dışından, göçmen statüsüyle, denetlenilmeden girdiler. Bu tabii ki çok aptalca bir politikaydı. Bu neredeyse erkeklerin kadın sporlarında, kadın müsabakalarında yer alması kadar aptalcaydı. Hatta ondan daha bile aptalcaydı.Onlar kaldırımları kırdılar. Çünkü o kaldırım taşlarını bizim askerimize ve polisimize fırlatmak istediler. Ancak askerlerimiz güçlü bir şekilde bunu bastırmayı başardı.

Trump: ABD bayrağını yakanlar hapse girmeli

"ABD BAYRAĞINI YAKANLAR HAPSE GİRMELİ, BUNUN ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ"

Evet, Brickson'a getirildiklerinde ellerinde çekiçler vardı. Kaldırımlara vuruyorlardı. 'Bunlar ne yapıyor' dedim. Ve bir baktık ki kaldırım taşlarını kırıyorlar. Ve bunu beton bombasına çevirmeye çalışıyorlar. Onları da epey güçlüydü bu arada. Çok sağlam fırlatıyorlardı onları. Rastgele bir tuğla gibi değildi. Arabaların üstüne fırlatıyorlardı. Bunlar gerçekten hayvan. Evet, başka ülkelerin bayraklarını taşımaktan da çekinmediler. Ancak Amerikan bayrağını taşıyan kimseyi görmedim. Yakılan bayrakları da gördük. Bizim ülkemizin insanı değildi o bayrakları yakanlar. Amerikan bayrağını yakanların bir yıl boyunca hapiste yatması gerekmektedir. Ve bunu yapabilecek miyiz bilmiyorum. Bunun üzerine çalışmaya başlıyoruz senatörlerimle beraber.

"BUNLARI FİNANSE EDEN İNSANLAR VAR BELLİ Kİ"

Araçları yakıyorlar. Polis memurlarına saldırıyorlar. Ülkesini çok seven, ülkesine hizmet eden kamu görevlilerine saldırıyorlar. Ve federal binalara zırh ve maske takarak saldırıyorlar. Bunları finanse eden insanlar var belli ki. Adalet Bakanlığı şu anda bunları araştırıyor. Bu ekipmanları sağlayan, bunları finanse eden kim? Araştırıyoruz. Ve anarşinin devam etmesine izin vermeyeceğiz. Federal binalarımızın, federal çalışanlarımızın saldırıya uğramasına mücadele etmeyeceğiz. Ve bu insanların çok büyük bir çoğunu, bu provokatörlerin çok büyük bir çoğunu Biden hükümeti tarafından alındı.

Trump: ABD bayrağını yakanlar hapse girmeli

"LOS ANGELES POLİS ŞEFİ BANA BU YARDIMA İHTİYAÇ DUYDUKLARINI SÖYLEDİ"

Dünyanın dört bir yanındaki hapishanelerden, tımarhanelerden geldiler. Çete liderleri geldi, uyuşturucu tüccarları geldi. Ülkemizin bütün huzurunu kaçırmak üzere geldiler. Ve onlara buraya gitmeleri söylendi. Ve ben şu anda askerlerimizi tekrar alkışlamak istiyorum. Sınırlarımızı ve federal binalarımızı korumak için konuşlandırılmış olan askerlerimizi alkışlamak istiyorum. Ve aynı zamanda bizim nüfus görevlilerimizi de koruyorlar. Los Angeles polis şefi bana kendisi çok iyi bir iş çıkarttığı halde bu yardıma ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ve biz o yardımda bulunduk elbette çekinmeden. Kaliforniya'daki vatandaşlarımızın da cumhuriyetimizi korumasını çok takdir ediyorum. Onlar da birer kahraman. Bir işgali durduruyorlar. Aynı siz askerlerin bir işgali durdurduğu gibi.

"BEN JOE'YU TANIYORDUM, HİÇBİR ZAMAN ÇOK ZEKİ BİRİ DEĞİLDİ"

Kaliforniya'nın belediye başkanı ve Los Angeles valisi... İşlerini beceremiyorlar. Beceriksizler. Ve onlar bizim başımıza bela olan insanlara para kazandırıyorlar. Federal kanunları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ve suçlu işgalcileri güçlendiriyorlar. Hapishanelerden çıkan gelen insanlar buraya geldiler. Kongo'dan, Afrika'dan geldiler, Asya'dan geldiler. Ve bu ülkelerin hapishanelerinden geldiler. Amerika'ya geldiler ve burada kalmalarına izin verildi. Hiçbir şeyi doğru yapmayan bir başkanımız varken bu insanların burada kalmasına izin verdiler. Ben Joe'yu tanıyordum. Hiçbir zaman çok zeki biri değildi. Ancak radikal solcu bir manyak da değildi. Zeki olduğu dönemlerde tabii ki. Zekasını koruduğu dönemlerde. Evet, ülkemize yaptıkları şeyler gerçekten çok üzücü. Ancak şüphesiz olarak söyleyebileceğim bazı şeyler var. Biz şu anda dünyanın en sıcak ülkesiyiz.

Trump: ABD bayrağını yakanlar hapse girmeli

LOS ANGELES'TAKİ PROTESTOLAR

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti. ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

Trump: ABD bayrağını yakanlar hapse girmeli

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu. Kaliforniya Valisi Newsom ise Trump'ın federal yetkilerini aşarak eyaletlerin yetki alanındaki Ulusal Muhafızların kullanımına karıştığını savunmuş ve bunun durdurulması için federal mahkemeye başvurmuştu.

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Son Dakika Dünya Trump: ABD bayrağını yakanlar hapse girmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Galip 35:
    Kocaman bı soru işareti var.Hedefte trump mı yoksa mazlum bir ülkeyi yok etmek için yeni bir plan mı.Umarım kendi başınızı yersiniz. 14 0 Yanıtla
  • Aa:
    çok sürmez alırlar bunu başkanlıktan 11 2 Yanıtla
  • Seyfi Başcıl:
    Sen basindakini alabildin Miki bunlar alabilsin hahahaha.. adam multeciyi gonderiyor iste ne guzel keske bizimki de gonderse 6 3 Yanıtla
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