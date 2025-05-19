Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir

Trump\'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna\'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir

ABD Başkanı Trump'la görüşmesinin ardından Ukrayna lideri Zelenski'den açıklama geldi. Zelenski, "Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı ikili formatta bir memorandum olabilir ve bu da savaşı sona erdirmeye, yani tam bir anlaşmaya yönelik bir yol haritasına yol açabilir. Her iki ülke tarafından da desteklenen bu memorandum ateşkes hükümlerini de içerecektir" dedi.

19.05.2025 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Zelenski, "Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı ikili formatta bir memorandum olabilir ve bu da savaşı sona erdirmeye, yani tam bir anlaşmaya yönelik bir yol haritasına yol açabilir. Her iki ülke tarafından da desteklenen bu memorandum ateşkes hükümlerini de içerecektir" dedi.

TRUMP, ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalar kapsamında Ukrayna, Rusya, ABD, AB ülkeleri ve İngiltere'nin Türkiye, Vatikan ya da İsviçre'de üst düzey bir toplantı düzenleyebileceğini açıkladı. Söz konusu toplantının mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini umduğunu aktaran Zelenski, "Tüm ekiplerin üst düzeyde bir araya gelmesini düşünüyoruz" dedi.

"UKRAYNA OLMADAN RUSYA İLE ANLAŞMAYA VARILMAMALI"

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesi kendisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Zelesnkiy, ardından Fransa, Finlandiya, Almanya, İtalya ve Avrupa Birliği liderlerinin de katıldığı bir görüşmede Trump'la yeniden konuştuğunu açıkladı. Trump ile yaptığı ilk görüşmede ateşkes ve Rusya'ya yönelik yaptırımların yanı sıra Ukrayna olmadan Rusya ile anlaşmaya varmamasının öneminin altını çizdiğini söyleyen Zelenski, "Putin ile görüşmesinden önce kendisinden Ukrayna hakkında biz olmadan herhangi bir karar almamasını istedim. Bunlar bizim için prensip meseleleri ve çok önemli" dedi.

"AVRUPA'NIN RUSYA'YA YÖNELİK YENİ YAPTIRIM PAKETİ AÇIKLAMASINI BEKLİYORUZ"

Zelenski, Avrupa'nın Rusya'ya yönelik "güçlü" yeni bir yaptırım paketi açıklamasını beklediğini belirterek, ABD'ye Rusya'nın bankacılık ve enerji sektörlerine yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

RUSYA-UKRAYNA ARASINDA YENİ ESİR TAKASI

Zelenski, ayrıca 16 Mayıs'ta İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılan görüşmede prensipte anlaşmaya varılan büyük bir esir takasının günler ya da haftalar içinde gerçekleşeceğini umduğunu söyledi.

"MEMORANDUM SAVAŞI SONA ERDİRMEYE YÖNELİK YOL HARİTASINA YOL AÇABİLİR"

Rusya ve Ukrayna'nın bir memorandum imzalayabileceğini ve bunun da daha sonra savaşı sona erdirecek resmi bir anlaşmaya yol açabileceğini belirten Zelenski, "İkili formatta bir memorandum olabilir ve bu da savaşı sona erdirmeye, yani tam bir anlaşmaya yönelik bir yol haritasına yol açabilir. Her iki ülke tarafından da desteklenen bu memorandum ateşkes hükümlerini de içerecektir" dedi.

Bu aşamada Rusya ile muhtemel bir memorandumun içeriğinin henüz bilinmediğini kaydeden Zelenski, "Her halükarda, eğer Rus tarafı bir memorandum önerirse, bunun bir sır olarak kalacağını sanmıyorum. Bu tür bilgiler kamusal alanda ortaya çıkma eğilimindedir. Rusya'nın önerilerini aldıktan sonra kendi vizyonumuzu formüle edebileceğimize inanıyorum" dedi.

TRUMP: RUSYA VE UKRAYNA HEMEN ATEŞKES MÜZAKERELERİNE BAŞLAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki saatten fazla süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Trump, görüşmenin çok iyi geçtiğini belirterek, "Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlayacak" demişti.

Putin ise, görüşmeyi kapsamlı, samimi ve faydalı olarak nitelendirerek, "ABD Başkanı ile Rusya'nın çözüm ilkeleri, muhtemel bir barış anlaşmasının zamanlaması gibi bir dizi pozisyonu tanımlayan gelecekteki muhtemel barış anlaşmasına ilişkin bir memorandum üzerinde Ukrayna tarafıyla çalışmaya hazır olduğu ve bunu önereceği konusunda anlaştık. Uygun anlaşmalara varılması halinde belirli bir süre için bir ateşkes de buna dahil" demişti.

Diplomasi, Politika, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Düden Çayı’nda erkek cesedi bulundu Düden Çayı'nda erkek cesedi bulundu
Tartıştığı ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Nijerya’da çiftçilere saldırı: 15 ölü Nijerya'da çiftçilere saldırı: 15 ölü
Alkollü genç şehri karıştırdı, patronunu gasp edip araçları parçaladı Alkollü genç şehri karıştırdı, patronunu gasp edip araçları parçaladı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak
Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
Aslan köşeyi döndü İşte Galatasaray’ı bekleyen dev gelir Aslan köşeyi döndü! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
Galatasaray’dan ayrılıyor mu Osimhen’den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Osimhen'den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması
Çorum’da mantar zehirlenmesi: 3 çocuk yoğun bakımda Çorum'da mantar zehirlenmesi: 3 çocuk yoğun bakımda

21:21
Gaziantep’te taksiciye bıçaklı saldırı O anlar saniye saniye kameralarda
Gaziantep'te taksiciye bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kameralarda
20:43
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
20:30
DEVA’dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP’ye katıldı
DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı
19:09
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
09:46
Torreira’nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
09:36
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Atatürk sorusu
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu
09:08
Bayram ikramiyesinde takvim netleşmeye başladı
Bayram ikramiyesinde takvim netleşmeye başladı
08:43
Maydonoz Döner’in 6 şubesinden FETÖ’ye 7,6 milyon lira
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira
08:40
Kapadokya’da gökyüzü Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi
Kapadokya'da gökyüzü Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi
08:39
Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi
Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi
08:28
Okan Buruk’u istifaya davet ettiler İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar
Okan Buruk'u istifaya davet ettiler! İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 23:57:39. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.