Trump\'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna\'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Zelenski, "Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı ikili formatta bir memorandum olabilir ve bu da savaşı sona erdirmeye, yani tam bir anlaşmaya yönelik bir yol haritasına yol açabilir. Her iki ülke tarafından da desteklenen bu memorandum ateşkes hükümlerini de içerecektir" dedi.

TRUMP, ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalar kapsamında Ukrayna, Rusya, ABD, AB ülkeleri ve İngiltere'nin Türkiye, Vatikan ya da İsviçre'de üst düzey bir toplantı düzenleyebileceğini açıkladı. Söz konusu toplantının mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini umduğunu aktaran Zelenski, "Tüm ekiplerin üst düzeyde bir araya gelmesini düşünüyoruz" dedi.

"UKRAYNA OLMADAN RUSYA İLE ANLAŞMAYA VARILMAMALI"

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesi kendisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Zelesnkiy, ardından Fransa, Finlandiya, Almanya, İtalya ve Avrupa Birliği liderlerinin de katıldığı bir görüşmede Trump'la yeniden konuştuğunu açıkladı. Trump ile yaptığı ilk görüşmede ateşkes ve Rusya'ya yönelik yaptırımların yanı sıra Ukrayna olmadan Rusya ile anlaşmaya varmamasının öneminin altını çizdiğini söyleyen Zelenski, "Putin ile görüşmesinden önce kendisinden Ukrayna hakkında biz olmadan herhangi bir karar almamasını istedim. Bunlar bizim için prensip meseleleri ve çok önemli" dedi.

"AVRUPA'NIN RUSYA'YA YÖNELİK YENİ YAPTIRIM PAKETİ AÇIKLAMASINI BEKLİYORUZ"

Zelenski, Avrupa'nın Rusya'ya yönelik "güçlü" yeni bir yaptırım paketi açıklamasını beklediğini belirterek, ABD'ye Rusya'nın bankacılık ve enerji sektörlerine yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

RUSYA-UKRAYNA ARASINDA YENİ ESİR TAKASI

Zelenski, ayrıca 16 Mayıs'ta İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılan görüşmede prensipte anlaşmaya varılan büyük bir esir takasının günler ya da haftalar içinde gerçekleşeceğini umduğunu söyledi.

"MEMORANDUM SAVAŞI SONA ERDİRMEYE YÖNELİK YOL HARİTASINA YOL AÇABİLİR"

Rusya ve Ukrayna'nın bir memorandum imzalayabileceğini ve bunun da daha sonra savaşı sona erdirecek resmi bir anlaşmaya yol açabileceğini belirten Zelenski, "İkili formatta bir memorandum olabilir ve bu da savaşı sona erdirmeye, yani tam bir anlaşmaya yönelik bir yol haritasına yol açabilir. Her iki ülke tarafından da desteklenen bu memorandum ateşkes hükümlerini de içerecektir" dedi.

Bu aşamada Rusya ile muhtemel bir memorandumun içeriğinin henüz bilinmediğini kaydeden Zelenski, "Her halükarda, eğer Rus tarafı bir memorandum önerirse, bunun bir sır olarak kalacağını sanmıyorum. Bu tür bilgiler kamusal alanda ortaya çıkma eğilimindedir. Rusya'nın önerilerini aldıktan sonra kendi vizyonumuzu formüle edebileceğimize inanıyorum" dedi.

TRUMP: RUSYA VE UKRAYNA HEMEN ATEŞKES MÜZAKERELERİNE BAŞLAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki saatten fazla süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Trump, görüşmenin çok iyi geçtiğini belirterek, "Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlayacak" demişti.

Putin ise, görüşmeyi kapsamlı, samimi ve faydalı olarak nitelendirerek, "ABD Başkanı ile Rusya'nın çözüm ilkeleri, muhtemel bir barış anlaşmasının zamanlaması gibi bir dizi pozisyonu tanımlayan gelecekteki muhtemel barış anlaşmasına ilişkin bir memorandum üzerinde Ukrayna tarafıyla çalışmaya hazır olduğu ve bunu önereceği konusunda anlaştık. Uygun anlaşmalara varılması halinde belirli bir süre için bir ateşkes de buna dahil" demişti.