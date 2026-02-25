Trump\'tan İran\'a Nükleer Mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre Binası'nın Temsilciler Meclisi Salonu'nda, ikinci döneminin ilk 'Birliğin Durumu' konuşmasını yaptı. Konuşması yaklaşık 1 saat 40 dakika süren Trump, Bill Clinton'ın 2000 yılındaki 1 saat 20 dakikalık rekorunu kırarak, şimdiye kadarki en uzun Kongre'ye hitap konuşmasını gerçekleştirdi.

Trump, görevdeki 11 ayında 8 savaşı sona erdirdiğini belirterek, hangi ülkeler arasındaki savaşları ya da olası çatışmaları sona erdirdiğini anlattı. İran konusunda mesajlar veren ABD Başkanı Trump, Tahran ile müzakerelerin sürdüğünü ancak anlaşma sağlanamaması durumunda hazırlıklı olduklarını kaydederek, "Benim tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak kesin olan bir şey var ki, dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim. Bunun olmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

İran'ın bölgesinde 'terör destekçisi bir ülke' olduğunu öne süren Trump, ABD'ye yönelik tehditler olduğunda askeri seçenekler dahil tüm ihtimalleri değerlendirmeye her zaman hazır olduğunu aktardı.

'İRAN, ABD'YE ULAŞABİLECEK FÜZELER ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR'

Trump, İran'ın artık ABD'ye de ulaşabilecek füzeler geliştirmeye çalıştığını söyledi. Trump, "Avrupa'yı ve denizaşırı üslerimizi tehdit edebilecek füzeler geliştirdiler. Silah programlarını, özellikle de nükleer silahlarını yeniden inşa etmeye kalkışmamaları konusunda uyarıldılar. Yine de her şeye yeniden başlıyorlar" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, on yıllardır ABD'nin temel politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek olduğunu dile getirerek, "İranlılarla müzakerelerimiz devam ediyor. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak şu gizli sözü henüz duymadık: Asla nükleer silaha sahip olmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki protestolarda 32 bin kişinin öldürüldüğünü ileri süren Trump, kendisinin devreye girmesiyle yüzlerce göstericinin infaz edilmesinin durdurulduğunu bildirdi.

'GAZZE'DE ATEŞKESİN SAĞLANMASI ORTA DOĞU BARIŞI İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇ'

Trump, Gazze konusunda ise ateşkesin sağlanmasının Orta Doğu barışı için çok önemli bir dönemeç olduğunun altını çizerek, bu konuda çaba gösteren herkese teşekkür ettiğini belirtti. Trump, Hamas'ın hayatını kaybeden esirlerin cenazelerine ulaşılması konusunda çok çaba gösterdiğine dikkati çekti.

'EKONOMİ DAHA ÖNCE HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ'

Göreve geldiğinde durgun bir ekonomi ve rekor seviyede enflasyon devraldığını vurgulayan Trump, "Enflasyon hızla düşüyor, gelirler hızla artıyor. Ekonomi daha önce hiç olmadığı kadar güçlü ve düşmanlarımız korkuyor" dedi.

Eski Başkan Joe Biden'ın döneminde ABD'ye 1 trilyon dolardan daha az yeni yatırım geldiğini kaydeden Trump, kendisinin ise bir yılda 18 trilyon doların üzerinde yatırım taahhüdü aldığını ifade etti.

'VENEZUELA'DAN 80 MİLYON VARİLDEN FAZLA PETROL ALDIK'

ABD Başkanı Trump, Amerikan petrol üretiminin günde 600 bin varilden fazla arttığını anlatarak, "Yeni dostumuz ve ortağımız Venezuela'dan 80 milyon varilden fazla petrol aldık" açıklamasını yaptı.

ABD'nin tarifeleri kullanarak yüz milyarlarca dolar gelir elde ettiğini, hem ekonomik hem de ulusal güvenlik açısından ABD için büyük anlaşmalar yaptığını aktaran Trump, "On yıllar boyunca bizi kazıklayan ülkeler şimdi bize yüz milyarlarca dolar ödüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Yüksek Mahkeme'nin kararına rağmen tarifelerin 'tamamen onaylanmış ve test edilmiş alternatif yasal düzenlemeler' kapsamında yürürlükte kalacağını dile getirerek, "Zaman geçtikçe, inanıyorum ki geçmişte olduğu gibi, yabancı ülkeler tarafından ödenen gümrük vergileri, modern gelir vergisi sisteminin yerini büyük ölçüde alacak ve sevdiğim insanların üzerindeki büyük mali yükü hafifletecek" ifadelerini kullandı.