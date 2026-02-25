Trump'tan İran'a Nükleer Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran'a Nükleer Mesaj

Trump\'tan İran\'a Nükleer Mesaj
25.02.2026 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin vermeyeceğini belirtti ve diplomasiye vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre Binası'nın Temsilciler Meclisi Salonu'nda, ikinci döneminin ilk 'Birliğin Durumu' konuşmasını yaptı. Konuşması yaklaşık 1 saat 40 dakika süren Trump, Bill Clinton'ın 2000 yılındaki 1 saat 20 dakikalık rekorunu kırarak, şimdiye kadarki en uzun Kongre'ye hitap konuşmasını gerçekleştirdi.

Trump, görevdeki 11 ayında 8 savaşı sona erdirdiğini belirterek, hangi ülkeler arasındaki savaşları ya da olası çatışmaları sona erdirdiğini anlattı. İran konusunda mesajlar veren ABD Başkanı Trump, Tahran ile müzakerelerin sürdüğünü ancak anlaşma sağlanamaması durumunda hazırlıklı olduklarını kaydederek, "Benim tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak kesin olan bir şey var ki, dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim. Bunun olmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

İran'ın bölgesinde 'terör destekçisi bir ülke' olduğunu öne süren Trump, ABD'ye yönelik tehditler olduğunda askeri seçenekler dahil tüm ihtimalleri değerlendirmeye her zaman hazır olduğunu aktardı.

'İRAN, ABD'YE ULAŞABİLECEK FÜZELER ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR'

Trump, İran'ın artık ABD'ye de ulaşabilecek füzeler geliştirmeye çalıştığını söyledi. Trump, "Avrupa'yı ve denizaşırı üslerimizi tehdit edebilecek füzeler geliştirdiler. Silah programlarını, özellikle de nükleer silahlarını yeniden inşa etmeye kalkışmamaları konusunda uyarıldılar. Yine de her şeye yeniden başlıyorlar" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, on yıllardır ABD'nin temel politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek olduğunu dile getirerek, "İranlılarla müzakerelerimiz devam ediyor. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak şu gizli sözü henüz duymadık: Asla nükleer silaha sahip olmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki protestolarda 32 bin kişinin öldürüldüğünü ileri süren Trump, kendisinin devreye girmesiyle yüzlerce göstericinin infaz edilmesinin durdurulduğunu bildirdi.

'GAZZE'DE ATEŞKESİN SAĞLANMASI ORTA DOĞU BARIŞI İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇ'

Trump, Gazze konusunda ise ateşkesin sağlanmasının Orta Doğu barışı için çok önemli bir dönemeç olduğunun altını çizerek, bu konuda çaba gösteren herkese teşekkür ettiğini belirtti. Trump, Hamas'ın hayatını kaybeden esirlerin cenazelerine ulaşılması konusunda çok çaba gösterdiğine dikkati çekti.

'EKONOMİ DAHA ÖNCE HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ'

Göreve geldiğinde durgun bir ekonomi ve rekor seviyede enflasyon devraldığını vurgulayan Trump, "Enflasyon hızla düşüyor, gelirler hızla artıyor. Ekonomi daha önce hiç olmadığı kadar güçlü ve düşmanlarımız korkuyor" dedi.

Eski Başkan Joe Biden'ın döneminde ABD'ye 1 trilyon dolardan daha az yeni yatırım geldiğini kaydeden Trump, kendisinin ise bir yılda 18 trilyon doların üzerinde yatırım taahhüdü aldığını ifade etti.

'VENEZUELA'DAN 80 MİLYON VARİLDEN FAZLA PETROL ALDIK'

ABD Başkanı Trump, Amerikan petrol üretiminin günde 600 bin varilden fazla arttığını anlatarak, "Yeni dostumuz ve ortağımız Venezuela'dan 80 milyon varilden fazla petrol aldık" açıklamasını yaptı.

ABD'nin tarifeleri kullanarak yüz milyarlarca dolar gelir elde ettiğini, hem ekonomik hem de ulusal güvenlik açısından ABD için büyük anlaşmalar yaptığını aktaran Trump, "On yıllar boyunca bizi kazıklayan ülkeler şimdi bize yüz milyarlarca dolar ödüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Yüksek Mahkeme'nin kararına rağmen tarifelerin 'tamamen onaylanmış ve test edilmiş alternatif yasal düzenlemeler' kapsamında yürürlükte kalacağını dile getirerek, "Zaman geçtikçe, inanıyorum ki geçmişte olduğu gibi, yabancı ülkeler tarafından ödenen gümrük vergileri, modern gelir vergisi sisteminin yerini büyük ölçüde alacak ve sevdiğim insanların üzerindeki büyük mali yükü hafifletecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan İran'a Nükleer Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede
Kar 3 metreyi aştı, evler kayboldu Kar 3 metreyi aştı, evler kayboldu
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor
Ormanda gezen avcı fark etti Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz
Gerçekleşirse yer yerinden oynar Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini Gerçekleşirse yer yerinden oynar! Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Nurullah Genç’in Ramazan etkinlik takvimi Demet Akalın’ın sözlerini akıllara getirdi Nurullah Genç'in Ramazan etkinlik takvimi Demet Akalın'ın sözlerini akıllara getirdi
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Domuz eti sahnesi pahalıya patladı Darbe üstüne darbe Domuz eti sahnesi pahalıya patladı! Darbe üstüne darbe
Savaşa giden askerler kullanırmış Faydaları saymakla bitmiyor Savaşa giden askerler kullanırmış! Faydaları saymakla bitmiyor
Akın Gürlek’ten Devlet Bahçeli’ye ziyaret Kapıda karşıladı Akın Gürlek'ten Devlet Bahçeli'ye ziyaret! Kapıda karşıladı
Numan Kurtulmuş’tan Bahçeli’ye ziyaret: Tarihi eşik aşıldı Numan Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret: Tarihi eşik aşıldı

09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
09:11
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
09:04
Kenan Yıldız’ın zor anları: Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşırdı
Kenan Yıldız'ın zor anları: Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşırdı
08:54
Sadettin Saran 9011’de gelen yıkımdan sonra soluğu orada almış
Sadettin Saran 90+11'de gelen yıkımdan sonra soluğu orada almış
08:53
17 yaşındaki İremnur’dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
08:34
Osimhen’den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?
08:21
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
08:12
Inter, BodoGlimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu
07:35
Dünya bunu ilk kez duydu El Mencho için Trump’tan olay çıkış
Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump'tan olay çıkış
06:58
Trump’tan tarihte bir ilk Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
06:47
F-16’nın düşme anı Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
06:21
Enkazdan ilk görüntüler Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay
Enkazdan ilk görüntüler! Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay
06:03
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü Bir pilotumuz şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu
05:45
ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi
ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi
03:56
Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı Çığlıklara ilk komşular koştu
Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı! Çığlıklara ilk komşular koştu
22:20
İran’dan herkesi ters köşe yapacak sözler
İran'dan herkesi ters köşe yapacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 09:42:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Nükleer Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.