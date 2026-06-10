Trump'tan İran'a Sert Yanıt - Son Dakika
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Trump'tan İran'a Sert Yanıt

Trump\'tan İran\'a Sert Yanıt
10.06.2026 20:43
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Trump, İran'a karşı sert saldırıların devam edeceğini belirtti ve anlaşma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, gece boyunca İran'la karşılıklı saldırıların ardından İran'ı 10 Haziran Çarşamba günü tekrar "sert" bir şekilde vuracaklarını söyledi.

Oval Ofis'te gazetecilere konuşan Trump, "Onları dün sert vurduk ve bugün de yeniden sert vuracağız" dedi.

Ayrıca İran'a " anlaşma imzalaması" çağrısını yineledi.

Trump'ın İran'ın bir ABD askeri helikopterini düşürdüğünü söylemesinin ardından 9 Haziran'da İran'a saldırılar düzenledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ise bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılarla karşılık verdiğini açıkladı.

Trump 10 Haziran Çarşamba günü erken saatlerde sosyal medya hesabında, "Onlar kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun zaman harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler" yazdı.

İran'ın askeri olarak "tamamen yenildiği" konusundaki sözlerini tekrarladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD'yi "gönderdiği çelişkili mesajlar, pozisyon ve taleplerindeki tekrar eden değişiklikler ve ateşkesi defalarca ihlal etmesi yoluyla bu diplomatik sürece zarar vermekle" suçladı.

İran'ın durumu yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Bekayi, herhangi bir diplomatik sürecin asgari düzeyde istikrar gerektirdiğini ekledi.

Öte yandan 10 Haziran Çarşamba günü Hindistan hükümeti, Umman yakınlarında ticari bir gemiye yönelik saldırının ardından üç Hintli denizcinin kaybolduğunu ve 21 mürettebatın kurtarıldığını açıkladı.

Hindistan hükümeti açıklamasında "Bölgede ticari gemi taşımacılığına ve sivil altyapıya yönelik hedef almanın sona ermesi gerektiğini" söyledi.

ABD ordusu, Umman Körfezi'nde "İran'dan petrol taşımayı deneyerek devam eden ablukayı ihlal eden bir petrol tankerini vurduğunu" açıkladı.

Açıklamaya göre bir ABD uçağı, Palau bayraklı Settebello'nun makine dairesine, mürettebatın "Amerikan güçlerinin talimatlarına defalarca uymaması" üzerine "hassas mühimmat" ateşledi.

ABD, Şubat ayında Tahran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmasının ardından İran limanlarını abluka altına alıyor.

Settebello, ABD'nin ateş açtığı sekizinci gemi oldu.

Bu hafta başlarında, yaptırım altındaki bir petrol tankerinin mürettebatı, geminin Umman açıklarında bir ABD füzesi tarafından vurulmasının ardından Umman ordusu tarafından kurtarılmıştı. Mürettebat yine Hintliydi.

İki ülkeden de saldırı açıklamaları

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 9 Haziran'daki ABD saldırılarının İran hava savunma sistemlerini, yer kontrol istasyonlarını ve Hürmüz Boğazı yakınlarındaki radar sahalarını hedef aldığını açıkladı.

İran devlet medyası, ABD saldırılarının bölgede iki su rezervuarını vurduğunu ve güneydeki Sirik liman kentinde binlerce kişinin içme suyuna erişiminin kesildiğini bildirdi.

IRGC, ABD üslerine yönelik 21 hedefe saldırı düzenlediğini, bunlardan birinin Bahreyn'de, diğerinin Ürdün'de olduğunu söyleyerek Kuveyt ordusunun da bir saldırıyı engellediğini açıkladığını belirtti.

Reuters, 10 Haziran Çarşamba günü bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde, İran'ın karşılık olarak Ortadoğu'daki ABD üslerine fırlattığı füze ve insansız hava araçlarının neredeyse tamamının engellendiğini ve can kaybı bildirilmediğini aktardı.

CENTCOM, İran'a yönelik saldırılarını 8 Haziran Pazartesi günü Apache helikopterinin düşürülmesine "orantılı bir yanıt" olarak nitelendirdi.

Trump daha önce kendi sosyal medya platformu Truth Social'da helikopterin Hürmüz Boğazı'nda devriye gezerken "düşürüldüğünü" söylemişti.

Fox News, Trump'ın 10 Haziran'da İran'a ait bir insansız hava aracının "çok alçaktan" uçarken helikoptere çarptığını ancak patlamadığını söylediğini aktardı.

İki mürettebatın da Amerikan ordusu tarafından kurtarıldığı belirtildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, İran'ın uçağın düşürülmesinin sorumluluğunu üstlenmediğini bildirdi.

Savaş, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar düzenleyerek ülkenin dini liderini öldürmesiyle başladı.

İran buna İsrail'e ve Körfez'deki ABD müttefiki ülkelere saldırılar düzenleyerek karşılık verdi.

Çatışmalar hızla bölge geneline yayıldı ve mart ayında Lübnan da çatışmaya dahil oldu.

Nisan ayında ABD ve İran, başlangıçta iki hafta sürecek bir ateşkes üzerinde anlaşmaya vardı.

Taraflar o zamandan bu yana tam ölçekli çatışmalara geri dönmeden aralıklı olarak karşılıklı ateş açmayı sürdürüyor.

Bu arada iki ülke temsilcileri Pakistan'da yapılan müzakerelerle kalıcı bir çözüm bulmaya çalıştı.

Yine 10 Haziran'da Birleşmiş Milletler'in (BM) nükleer denetim kurumu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın uranyum stoku ve üretim tesislerine ilişkin ayrıntı vermesini isteyen ABD destekli bir kararı kabul etti.

UAEA'nın merkezinin bulunduğu Viyana'daki İran'ın BM Misyonu, kararı eleştirerek "Karar ikiyüzlü biçimde diplomatik bir çözüme destek verdiğini ifade ederken ABD eş zamanlı olarak İran'ın sivil altyapısı dahil olmak üzere yeni saldırı eylemlerinde bulunuyor ve farklı platformlarda çatışmayı teşvik ediyor" dedi.

İran'ın nükleer programı, İran ile ABD ve İsrail arasındaki müzakerelerin merkezinde yer alıyor.

Bu iki ülke, İran'ın nükleer bomba geliştirmeye çalıştığını ileri sürerek programa karşı muhalefete öncülük ediyor.

İran ise nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu savunuyor ve nükleer silah geliştirmeye çalıştığı iddialarını reddediyor.

Kaynak: BBC

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan İran'a Sert Yanıt - Son Dakika

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