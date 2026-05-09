Türkiye-Polonya Yükseköğretim İş Birliği
09.05.2026 14:40
YÖK Başkanı Özvar, Türkiye ve Polonya arasında yükseköğretimde iş birliği mutabakatı imzalandı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye ile Polonya arasında imzalanan yükseköğretimde iş birliği mutabakat zaptının iki ülke ilişkileri açısından önemli bir ileri adımı temsil ettiğini belirterek, üniversitelerin eğitim, araştırma ve inovasyon alanlarında birlikte çalışabileceği önemli bir potansiyel barındırdığını bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim alanındaki temasları kapsamında Polonya'da düzenlenen Polonya-Türkiye 2'nci Rektörler Forumu'na katıldı. İki ülke arasında yükseköğretimde iş birliğini kapsayan mutabakat zaptının imzalandığı programda konuşan Özvar, son yıllarda ekonomi, sanayi, enerji ve savunma alanlarında gelişen iş birliğinin yükseköğretim alanına da daha ileri seviyede taşınacağını ifade etti.

Türk ve Polonya üniversitelerinin eğitim, araştırma ve inovasyon alanlarında birlikte çalışabilecek önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Özvar, "Bu belge, iki ülke arasında yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanlarında iş birliği için sağlam bir çerçeve sunmaktadır. Bundan sonraki önceliğimiz bu çerçeveyi somut eylemlere dönüştürmek olmalıdır" dedi.

Özvar ayrıca, imzalanan zaptın yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanlarındaki iş birliğine yeni bir ivme kazandıracağını vurguladı.

'TÜRK VE POLONYA BİLİMİNİN KONUMU GÜÇLENECEK'

Törende konuşan Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek ise mutabakat zaptının her iki ülke için taşıdığı öneme değinerek, "İmzaladığımız bu belge, hem Polonya hem de Türk biliminin konumunu güçlendirecek" değerlendirmesinde bulundu. İki ülkenin Avrupa kaynaklı fonlar da dahil olmak üzere ortak projeler ve hibe programları geliştirmeyi hedeflediğini aktaran Kulasek, söz konusu ortaklığın yalnızca bilim alanında değil, ekonomiler arasında da geniş çaplı büyüyeceğini kaydetti.

Gdansk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Piotr Stepnowski, geçen yıl Ankara'da gerçekleştirilen ilk rektörler forumunun ardından ilişkilerin yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, "Bu gelişme, Ankara'da attığımız adımların tamamen yeni bir döneme girdiğinin göstergesidir" diye konuştu.

Polonya Akademik Üniversiteleri Rektörler Forumu Başkanı Prof. Dr. Bogumila Kaniewska da Türkiye'nin, Polonya üniversitelerinin en yoğun iş birliği yürüttüğü ülkeler arasında yer aldığını dile getirerek, "Birçok Türk öğrenci Polonya'da tam derece programlarını tamamlıyor ve ortak araştırmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

STRATEJİK ALANLARDA ORTAK PROJELER GELİŞTİRİLECEK

İmzalanan mutabakat zaptı ile Türkiye ve Polonya arasında yapay zeka, dijital teknolojiler, enerji dönüşümü, sağlık bilimleri ve biyoteknoloji gibi stratejik alanlarda ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor. Anlaşma kapsamında yenilikçi endüstriyel teknolojiler ve sürdürülebilir tarım gibi konularda ortak bilimsel araştırmalar yapılması, tecrübe paylaşımı ve bilimsel konsorsiyumların kurulması öngörülüyor.

Ayrıca, her iki ülkedeki yükseköğretim kurumları arasında mevzuat hükümlerine uygun olarak lisans ve lisansüstü düzeyde ortak diploma programlarının açılması; öğretim elemanları ile araştırmacıların eğitim ve staj hareketliliğinin tematik yaz okulları gibi girişimlerle artırılması amaçlanıyor.

Öte yandan, forum kapsamında iki ülke üniversiteleri arasında çeşitli başlıklarda çok sayıda iş birliği anlaşması da imzalandı.

Kaynak: DHA

