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Ukrayna'da kar fırtınası: 10 ölü, 23 yaralı - Son Dakika

Ukrayna'da kar fırtınası: 10 ölü, 23 yaralı

Ukrayna'da etkili olan şiddetli kar fırtınası sonucunda Odessa, Harkov, Mikolayiv bölgeleri ile Kiev'de 10 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 23 kişi yaralandı. Ayrıca ülke genelinde 11 bölgede 411 yerleşim yeri elektriksiz kaldı.

Ukrayna\'da kar fırtınası: 10 ölü, 23 yaralı
28.11.2023 - 12:26,
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Ukrayna'da kar fırtınası nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk olmak üzere 23 kişi ise yaralandı. Ayrıca, ülke genelinde 11 bölgede 411 yerleşim yeri elektriksiz kaldı.

10 KİŞİ ÖLDÜ, 23 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna'yı vuran şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Odessa, Harkov, Mikolayiv bölgeleri ile Kiev'de 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si çocuk 23 kişinin ise yaralandığını belirtti. Bakan Klymenko can kayıplarının 5'inin Odessa'da, 2'sinin Mikolayiv'de kayda geçtiğini aktardı.

Ukrayna'yı kar fırtınası vurdu: 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı

11 BÖLGEDE 411 YERLEŞİM YERİ KARANLIĞA BÜRÜNDÜ

Olumsuz hava şartları nedeniyle ülke genelinde 11 bölgede 411 yerleşim yeri de elektriksiz kaldı. Öte yandan Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da da şiddetli fırtına nedeniyle dün 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Ukrayna'yı kar fırtınası vurdu: 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı
Ukrayna'yı kar fırtınası vurdu: 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı
Ukrayna'yı kar fırtınası vurdu: 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı
Ukrayna'yı kar fırtınası vurdu: 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı
Ukrayna'yı kar fırtınası vurdu: 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı
Ukrayna'yı kar fırtınası vurdu: 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı
Ukrayna'yı kar fırtınası vurdu: 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ukrayna'da kar fırtınası: 10 ölü, 23 yaralı - Son Dakika
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