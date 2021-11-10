Üye Girişi
Veri bilimci nedir, yeni iş alanı olarak veri bilimi dünyasına nasıl girilir? - Son Dakika
BBC

Veri bilimci nedir, yeni iş alanı olarak veri bilimi dünyasına nasıl girilir?

10.11.2021 14:44
Veri bilimci nedir, yeni iş alanı olarak veri bilimi dünyasına nasıl girilir?

İş dünyasının yükselen alanlarından biri veri bilimi. Verilerin işlenmesi, bulunması, analiz edilmesi şirketlerin de en çok talep ettiği özelliklerden. Her ne kadar karmaşık görünse de bu dünyaya giriş sanıldığı kadar zor değil.

Veri bilimci nedir? Teknoloji şirketleri son on yılda karmaşık veri analizleri yapabilecek çalışanlar aramaya başladı. Bu iş tanımı da, şirketlerin taleplerini karşılayabilecek veri analizi yapabileceklere duyulan ihtiyaçla ortaya çıktı.

Şirketler iş performanslarını anlayıp kendilerine dersler çıkarabilmek ve yeni çıkan trendleri yakalayabilmek için veri setlerini parçalara ayırıp analiz edebilecek çalışanlara ihtiyaç duydu. Maaşlar bazı ülkelerde ve şirketlerde yüz bin dolarları buluyor.

İşe alım şirketi PageGroup veri biliminde çalışanların maaşlarının 60 ila 150 bin sterlin arasında olduğunu söylüyor. Ama bu maaşla gelen iş tanımının geniş alanları ve sorumlulukları kapsadığını da ifade ediyor.

Veri bilimcisi ile veri analizi gerektiren bazı iş tanımları arasındaki çizgi biraz muğlak.

PageGroup'tan teknoloji uzmanı James Hobson, "Veri bilimcisinin ne olduğuna ilişkin farklı yorumlar yapılıyor" diyor.

İş tanımı ne olursa olsun, bu konuda çalışacak kişilere olan talep, geleneksel olarak bu işte çalışabileceği düşünülenlerin sayısını aşmış durumda. Bu kategoriye girenler genelde bilgisayar biliminde uzmanlaşıp doktora yapanlar oluyor.

LinkedIn'in ABD'de yaptığı 2020 yükselen işler raporu, veri bilimcilere olan talebin her yıl yüzde 37 arttığını gösterdi.

Talep artınca, bu sektöre girenler arasında, alışılmış geleneksel tanımların dışında kalanlar da yer aldı. Özellikle de yeni bilgisayar yazılımlarıyla kendini eğitenler veri bilimi sektörüne girdi.

Veri bilimine girişte Formula 1 deneyimi

Edward Green ve Balraj Oates de bu yöntemi seçenlerden. Ama ikisi de kendilerini "veri bilimci" olarak tanımlamakta tereddüt ediyor.

Green'in veri bilimi macerası 15 yaşında başladı. Green, çocukken yaşadığı bazı sağlık sorunları nedeniyle Londra'daki Great Ormond Street Hastanesi'nde iki, iki buçuk yıl süren bir tedavi gördü ve uzun ameliyatlar geçirdi.

Belki de bir çoğumuzun unutmak isteyeceği o süreci Green, teknoloji alanında kariyerini inşa ettiği bir dönem olarak hatırlıyor:

"İlk ameliyatımı olduğum gün, ilk iPad'in de tanımının yapıldığı gündü" diyor.

Green hastanenin, hasta konseyine katıldı ve hastalara sunulmak üzere iPad yardımıyla tıbbi verileri topladı. Bu deneyimi okuldan doğrudan teknoloji dünyasına girmesini sağladı.

Green'in cerrahı daha önce de McLaren ile çalışmış ve F1 molalarının tekniğini yoğun bakıma girip çıkan hastaların hareketlerine nasıl uygulanabileceğini incelemişti. Green'in de bir sonraki durağı motor yarışları ve Londra'nın hemen dışındaki McLaren teknoloji merkezi oldu. Burada arabaların verilerini analiz etti.

Green, McLaren'da ABD şirketi Aleteryx'in geliştirdiği bir veri bilimi yazılımını kullandı. Bu yazılım, bireylerin veri uzmanları olmalarına yardımcı olan kendi kendileri kullanabilecekleri araçlar sağlayan bir yazılım.

Green, bu yazılım sayesinde büyük ve geniş çaplı verilerle çalışabildi. McLaren için de, her yarış sonrası 1.5 terabayt veri toplanıyordu. "Formula 1 pilotları bazen bu verilere ihtiyaçları olmadığını düşünüyor ama var" diyor Green.

Euan Davis, teknoloji hizmetleri veren Cognizant adlı grupta işlerin geleceği konusunda araştırma yapan bir uzman. Bu alandaki algıların değiştiğini söylüyor:

"Veri bilimi çok sıkıcı, rağbet görmeyen bir iş olarak görülüyordu. Şimdi ise yaratıcı bir iş olarak görülüyor. İletişim önemli çünkü ortaya çıkardığınız verileri satabiliyor olmalısınız. Bu da verilerle ilgili hikayeyi, ne anlama geldiğini anlatmak demek."

Hangi yazılım araçları kullanılıyor?

Davis, geleceğin veri analizinde uzmanlaşan ağır işleri yapanlar kadar daha hafif ve "yumuşak" denebilecek becerilere de sahip olanlara ait olduğunu ifade ediyor:

"Veri bilimi rolü daha karma bir role dönüşüyor. Şimdi önemli olan güvenilir bir danışmak olabilmekte. Veri bilimcileri, verileri, şirket yöneticilerine önemli olanın ne olduğunu anlatabilecek şekilde okuyabilmeli."

Davis, veri görselleştirme araçları ve karmaşık bilgileri basit imajlara dönüştürebilen yazılımların veri bilimi dünyasını değiştirdiğini söylüyor:

"Bu araçlar giderek kullanımı daha kolay ve sezgisel hale geliyor."

Tableau ve Cloudera gibi veri analizi şirketleri bu tarz programlar sunuyor. Bilgileri veri bilimcileri ve diğer faydalanmak isteyenler için basit tablolara ve simgelere dönüştürüyor.

Herkes tablolarda yer alan büyük veri kolonlarından açık ve net bilgi çekme konusunda kendini yeterince iyi görmeyebilir, rahat hissetmeyebilir. Bu yazılımlar bu kişiler için ideal.

Yazılım yarışından veri bilimi işine

Bu yeni teknoloji veri bilimcinin işi ile veri analistinin işi arasında gri bir alan yarattı.

Geleneksel olarak veri analistinin vaktinin çoğu düzenli olarak analizler yapıp raporlar hazırlamakla geçer. Veri bilimci de verinin işlenme (manipüle edilme) yollarından yöntemlerinden sorumludur.

Davis, bu teknolojinin "işlerimizin makinelerle değiştiği ve verileri anlamamızın gerektiği" bir dönemde güven verici olduğunu düşünüyor.

Veri bilimi Balraj Oates için de dönüm noktalarından biri oldu.

Oates'in bu dünyaya gidişi Covid salgınıyla birlikte oldu. Bir yazılım yarışmasında (hackathon) yarışmacıların küresel Covid vakalarıyla ilgili verileri inceleyip salgının bölgelere göre kıyaslamasının yapılması istendi.

Oates, Alteryx yazılımı sayesinde ölüm verileri gibi veri setlerini temsil eden semboller çekip kullandı.

Oates, hesaplamaların sayfaları yerine sembolleri işleyerek takımındaki bir istatistikçinin analiz hızına yetişebildi. Oates, veri bilimi araçlarını kullanmayı hesap makinesi kullanmaya benzetiyor ve "veri macerasının" da böyle başladığını anlatıyor.

3 çocuğunu büyütüp 12 yıl iş dünyasından uzak kaldıktan sonra Oates yeniden çalışmaya veri bilimi sayesinde başladığını söylüyor. Yazılım yarışmasını da uzun süre kariyer arası verip işe dönmek isteyen profesyonellere yardımcı olan Women Returners adlı internet sitesinde gördü.

Veri bilimi deneyimini çocuğunun okulunda tanıştığı bir anneye de anlattı ve tesadüfen anlattığı kişide veri gelişimi uzmanı aradıklarını söyledi. Bu sayede işe giren Oates şimdi veri deneyimini finansal hizmetler alanında kullanıyor, en büyük çocuğu da kodlama eğitimi alıyor.

Veri biliminin hayatını nasıl değiştirdiğini de şöyle anlatıyor:

"Kariyer gelişimiyle ilgili neler yapılabileceğini düşünmek için geç değil. Sandığınızdan çok daha erişilebilir bir alan. Ben bu işe okul kapısındaki bir muhabbet sayesinde girdim!"

Veri bilimci nedir, yeni iş alanı olarak veri bilimi dünyasına nasıl girilir?
Veri bilimci nedir, yeni iş alanı olarak veri bilimi dünyasına nasıl girilir?
Veri bilimci nedir, yeni iş alanı olarak veri bilimi dünyasına nasıl girilir?
Veri bilimci nedir, yeni iş alanı olarak veri bilimi dünyasına nasıl girilir?

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Veri bilimci nedir, yeni iş alanı olarak veri bilimi dünyasına nasıl girilir? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' 14:31 Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı 14:12 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü 13:59 ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! 13:54 Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun 13:32 HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş! Gözler ABD enflasyon verilerinde 13:28 Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş! Gözler ABD enflasyon verilerinde
Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü 12:39 Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı 11:48 Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı

Son Dakika Haberleri
14:41 DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak
14:30 Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''
14:20 UEFA Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası verdi
14:12 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı
14:06 Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi
13:58 ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü
13:56 Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek
13:53 Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!
13:49 Bakan Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu!
13:45 Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi
DSÖ DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak         
14:41
UEFA Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası verdi UEFA Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası verdi         
14:21
Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi         
14:07
Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek         
13:57
Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi         
13:45
Twitch'te yaşanan güvenlik krizi devam ediyor! Yayıncılar platformu protesto etme kararı aldı Twitch'te yaşanan güvenlik krizi devam ediyor! Yayıncılar platformu protesto etme kararı aldı         
13:31
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı         
10:32
Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor         
09:49
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz         
09:45
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti         
20:00
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 14:48:09. #1.11#
SON DAKİKA: Veri bilimci nedir, yeni iş alanı olarak veri bilimi dünyasına nasıl girilir? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement