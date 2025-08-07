10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi - Son Dakika
Eğitim

10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi

10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
07.08.2025 08:02
Sahte diploma skandalı sonrası gündeme gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 6 lisans, 2 yüksek lisans ve 2 doktora mezuniyetiyle ilgili konuştu. Sayan, sosyal medyada diplomaları hakkında başlayan spekülasyonlara ilişkin "İftiraların hepsi asılsız, hayatımın tamamı okumakla geçti" diyerek yıl yıl yaptıklarını anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) sorumlu isim olan Ömer Fatih Sayan, sahip olduğu çok sayıda diploma ve akademik unvan nedeniyle kamuoyunun gündemine oturdu. 6 diploma, 2 yüksek lisans ve 2 doktora eğitimini tamamladığı yönündeki bilgiler kamuoyunda tartışmalara neden olurken, Sayan iddialara kapsamlı bir açıklamayla yanıt verdi.

"BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIKLA OKUDUM"

Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hakkında çıkan haberleri "büyük bir şaşkınlıkla" okuduğunu belirtti. Mezuniyetleriyle ilgili iddiaları "taraflı, art niyetli ve araştırmadan uzak" olarak nitelendiren Sayan, kamuoyunun kafasındaki soru işaretlerini netleştirmek adına eğitim sürecine dair tüm detayları tek tek paylaştı.

"İKİ DOKTORAYI DA YASAL SÜRE İÇİNDE TAMAMLADIM"

En çok merak edilen konunun aynı anda yapılan iki doktora eğitimi olduğunu belirten Sayan, YÖK'ün 20 Nisan 2016'da yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Bu yönetmelik, 2016'dan önce birden fazla programa kayıt yaptıran öğrenciler için istisna getiriyor. Ben de bu tarihten önce doktora programlarına başlamıştım. Pandemi sürecindeki ek sürelerle birlikte her iki doktora eğitimimi de yasal süre dolmadan 2023 yılında tamamladım. Bu süreç 8 yıllık yoğun bir emeğin ürünü."

"TUM'DE YÜKSEK LİSANS YAPTIM, ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞTIM"

Sayan, lisans eğitimini 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamladığını ve aynı üniversitede 2002 yılında yüksek lisans yaptığını belirtti. Ardından Almanya'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Münih Teknik Üniversitesi'nde (TUM) ikinci yüksek lisans eğitimini tamamladığını açıkladı. Eğitim sürecinin ardından Almanya ve ABD'de özel sektörde çalıştığını da vurguladı:

" Silikon Vadisi'nde çip ve cep telefonu üretimi alanlarında çalıştım. Ancak bu topraklara hizmet etme arzum ağır bastı ve ülkeme döndüm."

"HUKUK FAKÜLTESİNİ KAZANIP DOKTORAYA DEVAM ETTİM"

Sayan, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği alanında doktora yaptığını ve 2008'de tamamladığını belirtti. 2011 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandığını ve 2015'te mezun olduğunu söyleyen Sayan, bu alan üzerine de doktora yaptığını ve yine 2023'te başarıyla tamamladığını ifade etti.

"ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYETLERİM SİLİNMEDİ"

Bazı haberlerde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mezuniyetlerinin web sitesinden silindiği iddialarına da yanıt veren Sayan, bu bilgilerin hâlâ Ulaştırma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer aldığını ve iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyledi.

"Saklayacak bir şeyim olsa neden kamuya açık özgeçmişime ekleyeyim?" diyen Sayan, ikinci üniversite kapsamında sınavsız bölümlerden mezun olmanın yasal bir hak olduğunu ve bu konuda yapılan sorgulamaları anlamsız bulduğunu belirtti.

"OKUMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Sayan açıklamasını, hayatı boyunca okumaya ve kendini geliştirmeye önem verdiğini vurgulayarak şu sözlerle tamamladı:

"Birileri iftira atacak diye bu hevesimden vazgeçemem. Beni tanıyan herkes bilir; okumayı, öğrenmeyi ve farklı disiplinlerde yetkinleşmeyi hayatımın merkezine koydum. Bundan sonra da okumaya devam edeceğim."

    Yorumlar (14)

  • Ariza Makakula:
    kontrol edenle edilen ayni olunca astronot yazsa dogrudur ))) 81 9 Yanıtla
  • 220198:
    hirsizin diplamasini boyle geri getirceklerini saniyor chp trolleri :) 20 64 Yanıtla
  • cihat:
    Asılları Varsa Helal Olsun Yok Aslı Gibidir Onaylı Fotokopi ise Akp Liderininkide Öyle. Aslı Gibidir Yapıldıktan Sonra Asıl Diplomayı Fareler Yemiş ki Yüksek Seçim Kurulu Fotokopi ile İşlem Yapmış Yazıklar Olsun Baştan Kuyruğa Çürümüşüz. 45 7 Yanıtla
  • 315701:
    Biri ikiye eyvallah ama 10 olunca insanın aklına neler neler geliyor. 42 4 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    incinmissin 34 1 Yanıtla
