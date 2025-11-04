Eşinin sözünden etkilendi! Emine Teyze 88 yaşında okuma-yazma öğrendi - Son Dakika
Eşinin sözünden etkilendi! Emine Teyze 88 yaşında okuma-yazma öğrendi

04.11.2025 10:39
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ikamet eden 88 yaşındaki Emine Genç, eşinin "Adını bile yazamıyorsun" sözleri üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuru yaparak okuma-yazma öğrendi. Babası tarafından zamanında okutulmadığını ifade eden Emine Genç, aldığı eğitimlerle 3 ayın sonunda adını ve soyadını yazdı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde yaşayan Emine Genç (88), babası kız çocuklarını okula göndermeyince okuma-yazma öğrenemedi. İçerisinde hep okuma aşkı olan Genç, evlendikten sonra da öğrenmek istedi ancak fırsat bulamadı. Emine Genç, evdeki kitapları açarak sayfaları karıştırıp anlamaya çalıştı. Bir gün, eşi Mustafa Genç (89) kendisine "Adını bile yazamıyorsun" deyince okuma-yazma öğrenmeye karar verdi.

3 AYIN SONUNDA ADINI VE SOYADINI YAZDI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurup okuma yazma öğrenmek istediğini belirten Emine Genç, yetkililer tarafından yaşadığı Sürgü İlkokulu'na yönlendirildi. Sürgü Mahallesi'nde görev yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep Atamer'den ders almaya başlayan Genç, gösterdiği çaba sayesinde 3 ay içerisinde okuma-yazma öğrendi. Kendi evinde derslerini alan Genç, 3 ayda adını ve soyadını yazdı. Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idaresi tarafından Emine Genç'e başarı sertifikası verildi.

"BABAM 5 ERKEK KARDEŞİMİ OKULA GÖNDERDİ AMA BENİ GÖNDERMEDİ"

Küçükken babası tarafından okutulmadığını belirten Emine Genç, erkek kardeşlerinin okula gönderildiğini ancak kendisine öyle bir imkan sunulmadığını söyledi. Ömrü boyunca okuma-yazma istediğini içerisinde barındırdığını söyleyen Genç, "Kitapları ve defterleri her gün okusam da okumasam da açıp açıp kapattım. Eşim bana bazen yardımcı oldu ama bazen de tersledi. Ben de direndim. Gücü kuvveti önce Allah'tan sonra öğretmenim Zeynep hanımdan aldım. Keşke küçükken okuyabilseydim. Ama babam o zamanlarda kızları okula göndermedi. 5 erkek kardeşim vardı onları okula gönderdi ama beni göndermedi" diye konuştu.

"O GÜN KARAR VERDİM"

Genç, "Eşim bir gün bana 'adını bile yazamıyorsun' deyince o gün karar verdim. Allah'ın izni ile öğrendim. Artık adımı yazıp telefonumu açıp arkadaşımı ve akrabalarımı arayabiliyorum. Herkes okuma yapmaya çalışsın. Okuma bilmeyenler ise öğrensin. Okumak ve yazmak hem güzel hem de zevkli bir şey. Eğer merak ederseniz oluyor. Yaşlısı genci yok. Öğrendiklerim arasında bildiğim de unuttuğumda durup düşündüğüm de oluyor. Yaşlılar çocuklara göre daha geç öğrenebilir. Yine de aynı şekilde durmadan çalışacağım" dedi.

EMİNE TEYZE ÖRNEK OLDU

Okuma yazma öğrenmesi için Emine Genç'in evine gelerek özel ders veren Sürgü İlkokulu Müdür Yardımcısı ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep Atamer ise öğrencisine öğretmek için birçok yol denediğini belirterek, "Emine teyzem ile aynı mahallede oturuyoruz. Onu kamçılayan en büyük temel sebep ise eşi Mustafa amcamızın 'adını bile okuyamıyorsun' demesidir. Süreç bizim için çok uzundu. Normalde bir haftada öğrenilen bir harfi biz 1 ila 2 ay arasında öğrendik. Birçok yol denedim. Görsel sanatlar öğretmeniyim. Nasıl okuma yazma öğretebilirim, diye araştırmam gerekiyordu. Önce sesli harfleri öğrettim daha sonra diğer harfleri heceleyerek gitmeye çalıştık. Biraz uzun sürdü ama en doğrusu buydu. Başka sınıf öğretmenlerinin neler yaptığını takip ettim. Çeşitli kitap örnekleri vardı onlardan aldık. Emine teyzemizin kalem tutması zor oldu ama önce okumayı çözüp sonra da temel konularla birlikte adını ve soyadını yazmayı öğrendi. Teyzemizin adını soyadını yazması 3 ay gibi bir sürede gerçekleşti. Emine teyze ile buna başladığımızda mahalledeki diğer teyzelerimizde bize okuma yazma öğrenmek istediklerini ifade ettiler. Yaşı çok daha genç ve içinde okuma yazma isteği olan çokça teyzemiz var. İnşallah hepsine yeteriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

