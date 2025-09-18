Bilfenli Öğrenciler Stanford\'da Staj Yaptı

BİLFEN Liseleri ile Stanford Üniversitesi Health Care Merkezi arasında gerçekleştirilen iş birliği projesi kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren Bilfenli öğrenciler, ödül olarak kazandıkları Stanford Üniversitesi'nde 1 aylık staj programlarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

Bilfen Liselerinin Çayyolu, Antalya, Gaziantep, Bahçeşehir, Bursa, Çamlıca, İskenderun, İzmir ve Kayseri okullarında eğitim gören öğrenciler, sağlık teknolojilerini geliştirmek için üzerinde çalıştıkları toplam 40 projeyi Stanford Üniversitesinde görev yapan doktorlar, biyomedikal mühendisler, proje yöneticileri ve koordinatörlerinden oluşan jüriye sundu. 'Biyomedikal ve Sağlıkta İnovasyon' alanında geliştirilen projeler arasından en başarılı bulunan ve birinci seçilen proje ekibi, Stanford Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Merkezinde 1 aylık yaz stajı hakkı kazandı. Proje kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren Bilfenli öğrenciler, ödül olarak kazandıkları Stanford Üniversitesi'nde 1 aylık staj programlarını başarıyla tamamlayarak Türkiye'ye döndüler. Öğrenciler, staj süresince Stanford'un ileri düzey sağlık araştırmalarına ve uygulamalarına yakından tanıklık etme fırsatı buldu. Akademik kadro ile birebir çalışma imkanı elde eden gençler hem teorik bilgilerini pekiştirdi hem de yenilikçi sağlık projelerinde aktif rol aldı.

'STANFORD YOLCULUĞUMUZA YENİDEN BAŞLIYORUZ'

Bilfen Liseleri Kimya Bölüm Başkanı Demet Akçayöz, "Geçen yıl Stanford Üniversite ile çok büyük bir yolculuğa çıktık. 40 sağlık projesi ile öğrencilerimiz orada sunum yaptılar. Ankara Çayyolu ve Antalya Liselerinden birer grup öğrenci geliştirdikleri projeleri ile 1 aylık yaz stajı hakkı kazandılar. Biz de onları merakla ve heyecanla bekledik. Onlarla buluştuk ve deneyimlerini dinliyoruz. Halen çok heyecanlıyız. Bu çalışmaların onlara çok katkı sağladığına inanıyorum. Biz tekrar daha büyük projelerle Stanford yolculuğumuza yeniden başlıyoruz. Bu sefer farklı olarak yine sağlıkta inovasyon temalı bir zirveyle öğrencilerimize ilham vermeyi ve oradan edindikleri deneyimler doğrultusunda daha güzel projelerle Stanford Üniversitesi'nde yer almayı planlıyoruz. Yeni bir yolculuğa gideceğimiz için çok heyecanlıyız, gurur duyuyoruz" dedi.

Projede yer alan Ankara Çayyolu 12'nci sınıf öğrencisi Doğu Kaan Akgül, "Stanford Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği departmanında çalıştık. Orada medikal cihazlarının inovasyonu, tamiri ve bakımı hakkında bilgiler edindik. Aslında hastanın konforu ve sağlığının korunması gibi konularda yeni fikirler edindik. Oradaki stajım aslında iş hayatında nasıl davranmam gerektiğini, koşulları, şartları öğrenmemi sağladı. Ayrıca yabancılarla iletişim halinde olmayı, onlardan bilgi edinmeyi öğrendim. Bu sayede yurtdışında mesleki anlamda ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Projelerde yer alacak arkadaşlarıma tavsiyem, yenilikçi fikir bulurken kompleks olmasına gerek yok. Çok basit olabilecek bir proje bile hastanın konforunu artırabilir ya da sağlık durumunu iyileştirebilir" dedi.

Projede yer alan Ankara Çayyolu 12'nci sınıf öğrencisi Mehmet Berk Üstüner ise, "Öncelikle takım çalışmasını, liderlik ruhunun ne kadar önemli olduğunu gözlemledim. Orada bir takım lideri var, her sabah 15 dakika günün gidişatı hakkında konuşma yapıyor, sohbet ediyor. Bir gün önce yaşanan aksaklıklarla ilgili de uyarılarda bulunuyor. Bu aşamada liderin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Ayrıca takım arkadaşlarının koordine olduğunu, birbirlerinin işlerine kolaylık sağladıklarını ve uyum içinde çalıştıklarına şahit oldum. Bunun da ilerde iş hayatımda çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Oradaki ameliyathanelerinin düzeni de beni çok etkiledi. Hastanenin her yerinde çok güzel bir düzen örneği var. Hastanenin ameliyat bölümünde de ayrıca bir düzen kurulmuş. 8 tane ameliyathane yan yana, bir katta 32 tane ameliyathane var. Bu gerçekten beni çok etkiledi. Arkadaşlarıma tavsiyem iyi çalışsınlar" diye konuştu.

Projede yer alan Ankara Çayyolu 11'inci sınıf öğrencisi Kağan Erkan da "Projedeki gözlemcilik sayesinde gittiğimiz ülkedeki fırsatları görmüş olduk. Ayrıca çoğu kişinin üniversitede deneyimlediği işe uyum sürecini bizler lise öğrencileri olarak deneyimledik. Üniversitede daha iyi bir şekilde profesyonel hayata adım atabileceğimi düşünüyorum. Arkadaşlarıma tavsiyem de fırsatlara açık olsunlar. Biz oraya gittiğimiz zaman farklı akademisyenlerde görmüş olduk, projemizin dışında da etkileşimlerde bulunduk. Başka etkinliklere de katılarak bu projelerin ilerisinde de kendilerini geliştirebilirler" dedi.