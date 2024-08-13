"Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim" paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
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Eğitim

"Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim" paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı

"Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim" paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın YKS yerleştirme sonucunda eksi 1.75 fizik neti ile Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki Fizik bölümüne girdiğini duyurmasının ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. İddianın manipülasyon olduğunun belirtildiği açıklamada, "Üniversite adaylarının eksi 1.75 netle üniversiteye yerleşmesi ve eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanması mümkün değildir. Adayın 233,72123 sayısal puanı ile yerleştiği görülmektedir." denildi.

13.08.2024 23:38
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın YKS yerleştirme sonucunda eksi 1.75 fizik neti ile Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki Fizik bölümüne girdiğini duyurmasıyla ilgili açıklama yaptı. İddianın gerçek dışı olduğunu belirten merkez açıklamada, "Üniversite adaylarının eksi 1.75 netle üniversiteye yerleşmesi ve eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanması mümkün değildir. Adayın 233,72123 sayısal puanı ile yerleştiği görülmektedir." ifadelerine yer verdi.

"EKSİ 1.75 NET FİZİK NETİ İLE FİZİK BÖLÜMÜNÜ KAZANDI" İDDİASI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı'nda görev yapan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın sosyal medyada paylaştığı 2024 YKS tercih sonucu dikkat çekti. Sonuca göre Özkara eksi 1.75 fizik neti ile Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki Fizik bölümüne kazandığını duyurdu.

'Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. İddianın gerçek dışı olduğunu belirten Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, adayın fizik bölümüne girmesi için yeterli puanı aldığını vurguladı.

"TOPLAMDA 55.75 NETİ VAR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Bir öğretim üyesi, YKS sınavında eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti" iddiası manipülasyondur. Üniversite adaylarının eksi 1.75 netle üniversiteye yerleşmesi ve eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanması mümkün değildir. Bahse konu adayın, AYT matematik ve fen bilimlerinden 5.50 neti, TYT Türkçe ve sosyal bilimlerden 35.25 neti, AYT Türk dili ve edebiyatı, tarih ve coğrafyadan 15 neti; toplamda 55.75 neti vardır.

"ADAY FİZİK PROGRMINA YERLEŞMESİ İÇİN YETERLİ SAYISAL PUANA SAHİP"

Adayın puanı hesaplanırken TYT'nin yüzde 40'ı AYT'nin ise yüzde 60'ı alınarak hesaplanmaktadır. Aday yerleşebilmek için hem TYT hem de AYT puanından istifade etmektedir. Aday söz konusu fizik programına yerleşmesi için yeterli sayısal puana sahip olup, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik programına 233,72123 sayısal puanı ile yerleştiği görülmektedir."

'Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
'Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı

YÖK DE AÇIKLAMA YAPTI

Yükseköğretim Kurulu da konuya ilişkin açıklama yaptı. Eksi 1,75 netle üniversiteye yerleşilemeyeceği belirtilen açıklamada, "İlgili kişinin AYT Matematik ve Fen Bilimlerinden 5,50 neti, TYT Türkçe ve Sosyal Bilimlerden 35,25 neti, AYT Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya'dan 15 neti, yani puanının hesaplamasında kullanılacak toplam 55,75 neti vardır" denildi.

"BU ADAY YERLEŞEBİLMEK İÇİN HEM TYT HEM DE AYT PUANINDAN İSTİFADE ETMEKTEDİR"

Adayın ilgili bölüme yerleşebilmek için yaptığı toplam netin 55,75 olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Adayın puanı hesaplanırken TYT'nin yüzde 40'ı, AYT'nin ise yüzde 60'ı alınarak hesaplanmaktadır. Bu aday yerleşebilmek için hem TYT hem de AYT puanından istifade etmektedir. Fizikte başarılı olamayan bir adayın sayısal türün diğer alanları olan matematik, kimya veya biyoloji çözerek başarılı olabileceğini unutmamak gerekir. Bu sistem yeni bir sistem değil, uzun yıllardır uygulanan bir sistemdir. Herhangi bir aday bu netlerde sadece fizik bölümüne değil matematik, biyoloji veya sözel programlarına da yerleşebilir. Topladığınız netler herhangi bir program için toplanmış değildir, o puan türünde hangi programlar öğrenci kabul ediyorsa o programlara müracaat edilebilir."

'Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı

İlgili adayın sayısal puanı hesaplanmasında AYT Matematik testinden 3,75 neti ve Fen Bilimleri testinden 0,5 Fizik ve 1,25 Biyoloji neti olduğu için sayısal puanının hesaplandığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Adayın işaretlediği Fizik sorularının tamamı yanlış dahi olsa Biyoloji ve Matematik neti SAY puanının hesaplanmasında etkili olacaktır. Aday, söz konusu Fizik Programına yerleşmesi için yeterli SAY puanına sahiptir.

Adayın SAY puanının hesaplanabilmesi için TYT'deki 'Türkçe' testi veya 'Temel Matematik' testinin en az birinden 0,5 ham puana veya üzerinde puana sahip olması, AYT'deki Matematik testi veya Fen Bilimleri testinin en az birinden 0,5 ham puana veya üzerinde ham puana sahip olması gerekmektedir. YKS Puan hesaplamasına ilişkin yukarıda yer alan açıklamalar uyarınca, Behçet Yalın Özkara'nın Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik programına 233,72123 sayısal puanı ile yerleştiği görülmektedir. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YKS Taban puanlara bakıldığında anılan programa yerleşen son adayın sayısal puanının 232,72688 olduğu görülmektedir. Ayrıca, Behçet Yalın Özkara sayısal puanı ile tercih etmiş olsaydı devlet üniversitelerinde 64 programa daha yerleşebileceği görülmektedir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hayvansal Üretim Teknolojileri vb. programlara yerleşebilirdi.

"PUAN TÜRLERİ PROGRAM ÖZELİNDE HESAPLANMIYOR"

Yukarıda da ifade edildiği gibi SAY Puan türü için sadece Matematik testi netleri ile de puan hesaplanabilmektedir. Puan türleri program özelinde değil, genel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak hesaplanmaktadır. SÖZ puanı hesaplanan bir aday Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 testinden neti olmadan Sosyal Bilimler-2 testinden elde ettiği net ile Türk Dili ve Edebiyatı programını tercih edebileceği gibi Gazetecilik programını da tercih edebilecektir. Bu nedenle puan türlerindeki alanların doğru veya yanlış sayılarına bakmaksızın 0,5 ve üzerinde ham puanı olanlar için hesaplanan puanın dikkate alınması gerekmektedir."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yalın, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 'Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Biyo Art: Adam toplamda eksi netle demiyor zaten fizikten eksi netle fizik kazandım diyor. Dezenformasyon değil ülkedeki eğitim sisteminin rezaleti bu 113 15 Yanıtla
  • Şenel Demircan: insanlar la dalga geçiyor bundan öğretmen olmaz 23 62 Yanıtla
  • soner: İnsanlar ne kadar şöhrete meraklı Başka bir konu ortaya atıp verdiği poz ile Yusuf dikeç gibi gündeme gelmeye çalışan biri bence.sen önce olimpiyatlarda bayrağı bir dalgalandır bakalım Elon musk X hesabından seni ekler şimdi :) 20 42 Yanıtla
  • Ramazan Erek: Adam toplamda eksi netle demiyor zaten fizikten eksi netle fizik kazandım diyor. Dezenformasyon değil ülkedeki eğitim sisteminin rezaleti bu 44 10 Yanıtla
  • Deutschland: herşeyimiz sahte 23 10 Yanıtla
  • Serkan Güngör: daha olayi kavrayamamis bu burokrat kesimi... kazandigi bolim fizik.. sinav icinde fizik sorularindan eksi net almis. buradaki tezati giderecekleri yerde hala garip aciklamalar yapiyorlar.. bilmem kac neti var sayisalda vs.. olay 34748484949499 neti olmasi degil kazandigi bolum ile o bolume ait sorulari yapmadan aslinda o bolume girebiliyor olusu.. acik net kesin tartismesiz en bervat olduklari yer egitim oldu 30 yildir. 11 0 Yanıtla
  • Beyhan Gunes: Bence sorun yok ..fizik dersini eskilerin tabiri ile çift dikiş yapmış olur..hele bir bölümünü derece ile bitirsin o yapmış olduğu sporcumuzun hareketin hakkını versin..Başı Son Taçlandırır 4 1 Yanıtla

23:39 “Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim“ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı "Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim" paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
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