Enerji Okuryazarlığı Projesi Büyüyor - Son Dakika
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Eğitim

Enerji Okuryazarlığı Projesi Büyüyor

Enerji Okuryazarlığı Projesi Büyüyor
04.08.2025 11:49
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CK Enerji, 460 okulda 62 bini aşkın öğrenciye enerji verimliliği eğitimi verdi.

CK Enerji'nin 2018'den bu yana devam eden Enerji Okuryazarlığı Projesi kapsamında, İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapılan protokoller çerçevesinde toplam 460 okulda, 62 binden fazla çocuğa ulaşıldı.

Enerji kaynaklarının bilinçli ve verimli kullanımı konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan CK Enerji, 2024-2025 eğitim- öğretim yılında da Enerji Okuryazarlığı Projesi'ni sürdürdü. İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapılan protokoller kapsamında yıl boyunca İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 26 ilçede 72 okulda gerçekleştirilen eğitimler ile 12 bin 407 öğrenciye ulaşıldı. 2018 yılından itibaren ilkokul çocukları ile buluşan proje kapsamında CK Enerji bugüne kadar beş ilde toplam 460 okulda, 62 binden fazla öğrenciyi enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilgilendirdi.

ÇOCUKLAR ARACILIĞIYLA BİR FARKINDALIK HAREKETİNE DÖNÜŞÜYOR

Her yıl daha fazla öğrenciye ulaşarak büyüyen Enerji Okuryazarlığı Projesi, aynı zamanda çocuklar aracılığıyla ailelere ve toplumun genel enerjiyi tüketme biçimine etki eden, sürdürülebilirliğe katkı sağlayan güçlü bir farkındalık hareketine dönüşmüş durumda. CK Enerji'nin görevli tedarik şirketleri CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığı ile gerçekleştirdiği Enerji Okuryazarlığı Projesiyle; elektriğin nasıl üretildiği, güvenli kullanım yöntemleri ve enerji tasarrufu yolları gibi temel bilgiler interaktif yöntemlerle aktarılıyor. 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine, "elektrik nedir, nasıl üretilir, güvenli elektrik kullanımı, enerji verimliliği, evde ve okulda enerji tasarrufu" gibi konuları kapsayan eğitimler ile özellikle ilkokul düzeyinde enerji tasarrufu bilincinin kazandırılması hedefleniyor.

2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Bu yıl 2024-2025 eğitim-öğretim yılında İstanbul Avrupa Yakası'nda 7 ilçede 20 okulda düzenlenen eğitimlere 2.018 öğrencinin katıldığı Enerji Okuryazarlığı eğitimleri ile Antalya'da 5 ilçeyi kapsayan programda 6.874 öğrenciye, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta ise 14 ilçede gerçekleştirilen eğitimlerle 3.515 öğrenciye ulaşıldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için hazırlıklar ise şimdiden başladı. Yeni dönemde daha fazla okula ulaşılması, dijital içeriklerle zenginleştirilmiş eğitim modelleri geliştirilmesi hedefleniyor.

PROJE 2018 YILINDA HAYATA GEÇTİ

CK Enerji, görevli tedarik şirketleri aracılığıyla 2018 yılında hayata geçirdiği 'Enerji Okuryazarlığı Projesi' kapsamında o tarihten bu yana enerjinin verimli ve bilinçli kullanılması hedefiyle, birçok aşamadan oluşan adımlar atıldı. Tüketicilerin elektrik faturasındaki kalemleri tek tek görmesine olanak sağlayan 'şeffaf fatura', elektrikli ev aletlerinin ne kadar elektrik tükettiğini gösteren 'tüketim hesaplama butonu', bilinçli elektrik kullanımını desteklemek üzere de 'tüketici kitapçığı" gibi çalışmalar gerçekleştirildi. Bu arada çocukların erken çağda Enerji Okuryazarlığı edinmesi için 2018-2019 eğitim-öğretim yılından beri CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik çalışanları tarafından, hizmet verdikleri illerin milli eğitim müdürlükleri ile birlikte belirlenen okullarda Enerji Okuryazarlığı eğitimleri veriliyor.

Kaynak: DHA

Enerji, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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