Öğrenci Devamsızlığı Nedenleri ve Çözümleri Çalıştayı Ümraniye’de Düzenlendi - Son Dakika
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Öğrenci Devamsızlığı Nedenleri ve Çözümleri Çalıştayı Ümraniye’de Düzenlendi

Öğrenci Devamsızlığı Nedenleri ve Çözümleri Çalıştayı Ümraniye’de Düzenlendi
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Okulların açılmasına sayılı günler kala artan öğrenci devamsızlık oranlarına karşı önleyici tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen “Öğrenci Devamsızlığı Nedenleri ve Çözümleri Çalıştayı”, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Ümraniye Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, öğrenci devamsızlığının nedenleri çok boyutlu olarak ele alınırken, kurumlar arası iş birliği ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

SOSYAL, EKONOMİK, PSİKOLOJİK VE GÜVENLİK FAKTÖRLERİ

İstanbul Valiliği’nin oluruyla İstanbul Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan “Çocukları Suça Sürükleyen Risklere Karşı Erken Müdahale Modeli” projesinin İletişim ve Saha Proje Koordinatörü Taner Akkuş’un moderatörlüğünde yürütülen çalıştayda, temel başlıklar ve kurumlar arası iş birliği mekanizmaları ele alındı.

Öğrenci Devamsızlığı Nedenleri ve Çözümleri Çalıştayı Ümraniye’de Düzenlendi

ÇALIŞTAYIN TEMEL BAŞLIKLARI VE RİSKLERİ

Çalıştayın ana omurgasını beş temel başlık oluşturdu. İlk olarak sosyal, ekonomik ve ailevi nedenlerin tespiti üzerinde duruldu. Ümraniye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü’nün katılımıyla aile içi şiddet, boşanma, parçalanmış aile yapısı, yoksulluk ve çocuk işçiliği gibi durumların devamsızlık üzerindeki etkileri değerlendirildi. Risk altındaki hanelerin erken tespiti ve sosyal destek mekanizmalarının devreye sokulmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu başkanı Kadir Delibalta ve Ümraniye Muhtarlar Derneği başkanı Güler Temiz ise mahalle ölçeğinde riskli ailelerin ve okula gitmeyen çocukların en erken safhada belirlenmesi ile kurumlara bildirim kanallarının hızlandırılmasını önerdi.

Öğrenci Devamsızlığı Nedenleri ve Çözümleri Çalıştayı Ümraniye’de Düzenlendi

PSİKOLOJİK, AKADEMİK VE OKUL İÇİ ETKENLER MASAYA YATIRILDI

İkinci başlıkta psikolojik, akademik ve okul içi etkenler değerlendirildi. Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ile okul rehber öğretmenleri ve rehberlik servisleri; okul korkusu, akran zorbalığı, akademik başarısızlık kaygısı, bağımlılık eğilimleri ve özel eğitim gereksinimlerinin devamsızlıkla bağını ele aldı.

Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ve özel okul yöneticileri ise müfredat yoğunluğu, okul iklimi, disiplin süreçleri ile devlet-özel okul arasındaki nakil ve takip farklarını değerlendirdi. Özel eğitim kurum yöneticisi Gürkan Ünver, mevcut tabloyu ve çözüm yollarını detaylı şekilde aktardı.

Öğrenci Devamsızlığı Nedenleri ve Çözümleri Çalıştayı Ümraniye’de Düzenlendi

SAHİL GÜVENLİĞİ, ERKEN UYARI VE MÜDAHALE MODELİ

Üçüncü başlıkta saha güvenliği ve çevresel riskler incelendi. Emniyet Müdürlüğü’nün (Çocuk Şube/ Toplum Destekli Polis) katkısıyla okul çevrelerindeki güvenlik riskleri, madde kullanımı tehlikesi, çeteleşme ve suça sürüklenme riski taşıyan çocukların durumu değerlendirildi. Okul dışı alanların (internet kafeler, parklar vb.) denetiminin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Öğrenci Devamsızlığı Nedenleri ve Çözümleri Çalıştayı Ümraniye’de Düzenlendi

KURUMLAR ARASI VERİ PAYLAŞIMI VE ERKEN MÜDAHALE PROTOKOLÜ

Dördüncü başlıkta kurumlar arası veri paylaşımı ve erken uyarı sistemi konuşuldu. RAM önderliğinde okul yönetimi, Emniyet, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve muhtarlıklar arasında bilgi akışının hızlandırılması ile “erken müdahale modeli”nin protokole bağlanması hedeflendi. Devamsızlık belirli bir güne (örneğin üç gün üst üste) ulaştığında hangi kurumun nasıl aksiyon alacağı konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Öğrenci Devamsızlığı Nedenleri ve Çözümleri Çalıştayı Ümraniye’de Düzenlendi

ÇALIŞTAY METODOLOJİSİ, MASA ÇALIŞMALARI VE ÇIKTI HEDEFLERİ

Beşinci başlıkta çalıştayın metodolojisi ve çıktı hedefleri belirlendi. Sosyal Destek Masası, Güvenlik Masası ve Eğitim-Rehberlik Masası gibi masa başlıklarının oluşturulması planlandı. Çalıştay sonrasında “Ümraniye Öğrenci Devamsızlığı Müdahale Eylem Planı” belgesinin taslak çerçevesinin hazırlanması hedeflendi.

Moderatör yönlendirmesinde kurumların birbirini suçlamasını önlemek amacıyla üç temel soru üzerinden değerlendirmeler yapıldı:

  •  Kurumunuzun sahadaki gözlemlerine göre öğrencileri okuldan uzaklaştıran ilk üç temel etken nedir?
  • Devamsız bir çocuk tespit edildiğinde kurumlar arası veri akışında nerede tıkanıklık yaşıyoruz?
  • Gelecek çalıştayda hangi somut politika önerisini masaya yatırmalıyız?

Çalıştaya Türkiye Engelliler Vakfı Başkanı Zülfinaz Abedan, usta oyuncu Abidin Yerebakan, RAM, İlçe Müftülüğü, Ümraniye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, okul müdürleri, Belediye Aile Müdürlüğü, zabıta yetkilileri ile muhtar temsilcileri Kadir Delibalta ve Güler Temiz katıldı.

Zülfinaz Abedan, katılımın güçlendirilmesinde engelli bireylerin hassasiyetinin örnek alınabileceğini belirtirken, Abidin Yerebakan ise sanat ve kültür yoluyla eğitimi güçlendirerek okulu çocuklara sevdirmenin önemine dikkat çekti.

Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik’in başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda, tüm paydaşların iş birliğiyle öğrenci devamsızlığının önlenmesine yönelik sürdürülebilir ve uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Öğrenci Devamsızlığı Nedenleri ve Çözümleri Çalıştayı Ümraniye’de Düzenlendi

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğrenci Devamsızlığı Nedenleri ve Çözümleri Çalıştayı Ümraniye’de Düzenlendi - Son Dakika

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