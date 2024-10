Trakya Üniversitesi\'nde Metal Heykel, Madalyon ve Takı Sergisi Açıldı

Eğitim

Serginin açılışı, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimar Kemaleddin Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baybora Temel, Bulgaristan eski Kültür Bakanı ve akademisyen Prof. Velislav Minekov, Sofya Ulusal Sanat Akademisi Dekanı Prof. Arsen Minkov, Bulgaristan Edirne Başkonsolos Vekili Radoslava Kafedzhiyska ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ORTAK ÇALIŞMA ÜRÜNÜ

Serginin açılış konuşmasının yapan Dekan Baybora Temel, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Sofya Ulusal Sanat Akademisi'nin 10 yıldır iş birliği içerisinde çalışmalar yürüttüğünü belirterek; "Bu sergi de onların meyvelerinden bir tanesidir. Umuyoruz ki 100 yılı aşkın süredir sanata hizmet veren Sofya Ulusal Sanat Akademisi'nin deneyimlerinden faydalanıp biz de ortaya bir değer koyarak birlikte nice iş birlikleri içerisine gireceğiz. Sofya Sanat Akademisi ile 10 yıldır iş birliği içerisindeyiz ve karşılıklı anlaşmalarımızla öğrenci değişimleri gerçekleştiriyoruz. Bu sergilerle de birbirimizle üretimlerimizi paylaşıyoruz. Geçen sene bizim öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz onların fakültelerinde bir sergi açmışlardı ve onun karşılığında da onlar gelip burada bir sergi açtılar. Edirne de bir sınır ilindeyiz ve esasında bizim Tuna'nın ötesinde temasımız çok rahat ve kolay. Geçtiğimiz yılarda bize 6 yıl boyunca hizmet eden Prof. Dr. Melihat Tüzün ve ekibi sayesinde başlayarak devam eden bu iş birliğinde Melihat hocamıza ve ekibine şükran borçluyuz, onları atlamamak gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ

Bulgaristan eski Kültür Bakanı ve akademisyen Prof. Velislav Minekov da serginin, iki kurum arasındaki iş birliğinin bir yansıması olduğunu söyledi. Minekov, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde geçirdiği günlerin kendisi için çok özel olduğunu vurgulayarak, Türkiye ve Bulgaristan'ın kültürel yakınlığını ve bu tarz projelerin devam etmesi gerektiğini belirtti. Minkov, Trakya Üniversitesi'ne misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederken; "Bu inanılmaz güzel binada sergi düzenleme fırsatı tanıdıkları için çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki ilişkilerimizin çok daha sıcak devam etmesini ve bu türden etkinliklerin daha sık yapılması için biz de elimizden geldiğince çaba göstereceğiz" dedi.

Bulgaristan eski Kültür Bakanı ve akademisyen Prof. Velislav Minekov yaptı. Minekov, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirterek; "İlk olarak fakültenin sergisi Sofya'da gerçekleştirildi. Şimdi biz sergi ile geldik. Bu da bizim iş birliğimizin bir meyvesi olarak yansımaktadır. Burada hocalık yaptığım her günüm mutluluk günlerimdi. Daima çok sevgiyle karşılaştım ve her zaman bundan dolayı mutlu oldum. Bir anımı anlatmak istiyorum. Bakanlığım sırasında Edirne'ye gelmek istedim. Bu ziyaretin neden olduğuna dair bilgi vermem gerekiyordu. Özellikle Cumhurbaşkanı tarafından neden Edirne'ye gittiğim soruldu. Ben sadece, 'Çünkü beni seviyorlar' dedim" Uzun yıllardan beri ulusal sanat akademisinin üyesiyim. Türkiye'de de çalıştım. Türkiye'de 4 kişisel sergi ve 13 tane anıtsal boyutlu işim var. Bu güzel değişimler durmamalı ve devam etmeli çünkü biz çok yakınız. Dillerimiz ayrı ama biz kesinlikle aynıyız, biriz. Her zaman bugünkü kadar yakın olmayı diliyorum. Mesela değişim programı bizim için çok önemli bu değişimin sonucunda Bulgaristan'da erkek öğrenci bir Türk kızıyla evlenmişti. Bu da projelerimizin keyifli hatıralarından bir tanesi bizim için' diyerek sözlerini tamamladı.

İKİ FARKLI ŞEHRİN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ YANSITILIYOR

Törende konuşma yapan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise, Edirne ve Sofya şehirlerinin sanatçılarını bir araya getiren bu serginin, iki şehrin tarihi ve kültürel birikimlerini yansıttığını söyledi. Hatipler, serginin Mimar Kemaleddin'in tarihi yapısında açılmasının da etkinliğe ayrı bir anlam kattığını belirtti. Hatipler, konuşmasında şehirlerin insanlar gibi hafızası, dili, kulağı ve kalbi olduğuna inandığını söyleyerek; "Bugün burada gerçekten dili, gözü, kalbi olan 2 şehrin sanatçıları bir arada bulunuyor; Edirne ve Sofya. Birisi Vitoşa'ya sırtını dayanarak tarihe, geçmişe, düne ve bugüne meydan okuyarak hayatını sürdürüyor. Diğeri de Meriç, Tunca ve Arda'nın o güzel akıntısından güç alarak düne, bugüne ve yarına meydan okuyarak varlığını sürdürüyor. Şairler, 'İnsan yaşadığı şehre benzer' derler. Onun havasına, suyuna, toprağına, taşına benzerler. Bugün 2 konuşan şehrin, 2 yaşayan şehrin, 2 dinleyen ve kalbi olan şehrin içinde yaşayan ve o şehirlere benzeyen insanların ortaya koyduğu eserlerin sergisi açmak üzere buradayız. Bu sergiyi, diğer sergilerden farklı kılan husus da 1872'den bu tarafa her şeyiyle ayakta duran ve konuşan, son derece orijinal, Mimar Kemaleddin'in eseri olan bu yapının içinde açılmasıdır" dedi.

Sergi, 28 Ekim Pazartesi gününe kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.