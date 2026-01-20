2025 Cumhuriyet tarihinin en yüksek konut satışının yapıldığı yıl oldu - Son Dakika
2025 Cumhuriyet tarihinin en yüksek konut satışının yapıldığı yıl oldu

20.01.2026 10:26
TÜİK verilerine göre; 2025 yılında Türkiye genelinde konut satışları yüzde 14.3 artışla 1 milyon 688 bin 910'a ulaştı; Aralık ayında gerçekleşen 254 bin 777 satışla birlikte 2025, Cumhuriyet tarihinin en yüksek konut satışının yapıldığı yıl oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910 olarak kaydedildi. Bu rakamla birlikte 2025, Cumhuriyet tarihinin en fazla konut satışı yapılan yılı olarak istatistiklere geçti.

ARALIK AYINDA SATIŞLAR 254 BİNİ AŞTI

Konut piyasasındaki hareketlilik yılın son ayında da dikkat çekti. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde aralık ayında 254 bin 777 konut satıldı. Aralık ayı satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 oranında artış gösterdi.

EN FAZLA SATIŞ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİ

2025 yılında konut satışlarının en fazla gerçekleştiği il 280 bin 262 satışla İstanbul oldu. İstanbul'u 152 bin 534 konut satışıyla Ankara, 96 bin 998 satışla İzmir izledi.

KONUT SATIŞININ EN AZ OLDUĞU İLLER

Aynı dönemde konut satış sayısının en düşük olduğu iller ise Ardahan, Bayburt ve Hakkari olarak kayıtlara geçti. Ardahan'da 727, Bayburt'ta bin 251 ve Hakkari'de bin 559 konut satışı gerçekleşti.

SON YILLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

2014-2025 dönemine ilişkin veriler incelendiğinde, konut satışlarının 2020 ve 2021 yıllarında da yüksek seyrettiği ancak 2025 yılında ulaşılan seviyenin tüm yılları geride bıraktığı görülüyor. 2025 yılı, hem yıllık toplam satış hem de aralık ayı performansıyla konut piyasasında tarihi bir yıl olarak öne çıktı.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 25.2 ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 oranında artarak 29 bin 149 oldu. 2025 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 49,3 oranında artarak 236 bin 668 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı Aralık ayında yüzde 11,4, 2025 yılında yüzde 14,0 olarak gerçekleşti. Aralık ayında 7 bin 666; 2025 yılında ise 57 bin 639 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

225 BİN 628 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 oranında artarak 225 bin 628 oldu. 2025 yılında gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 10,1 oranında artarak 1 milyon 452 bin 242 oldu.

SIFIR KONUT SATIŞI 96 BİN 690 OLDU

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 oranında artarak 96 bin 690 oldu. İlk el konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,6 oranında artarak 540 bin 786 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı aralık ayında yüzde 38,0, 2025 yılında yüzde 32,0 oldu.

İKİNCİ EL SATIŞLARDA 158 BİN KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 oranında artarak 158 bin 87 oldu. İkinci el konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,6 oranında artarak 1 milyon 148 bin 124 olarak gerçekleşti.

2025'TE YABANCILARA 21 BİN 534 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,4 oranında azalarak 21 bin 534 oldu. 2025 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. 2025 yılında yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 7 bin 989 ile İstanbul, 7 bin 118 ile Antalya ve bin 800 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 2 bin 541 oldu. Aralık ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,0 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK SATIŞ RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI

2025 yılında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 3 bin 649 ile Rusya Federasyonu, bin 878 ile İran ve bin 541 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. Aralık ayında ise sırasıyla 504 ile Rusya Federasyonu, 232 ile İran ve 193 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

