ABD'de Enflasyon Verileri Piyasaları Etkiliyor

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecinin hızını yavaşlatabileceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor. Altın fiyatları ise yeniden yükselişe geçti.

Bir süredir ABD'de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan güven, dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından yerini temkinli bir duruşa bıraktı. Dün ülkede açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda 2,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.Analistler, açıklanan enflasyon verileri sonrasında Fed'in faiz indirim hızına yönelik değişikler olabileceğini belirterek, ülkede açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin öneminin daha da arttığını bildirdi. Buna ek olarak, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Ekim ile biten haftada 258 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Böylece, işsizlik maaşına başvuranların sayısı, Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. İşsizlik maaşı başvurularındaki artışta Helene Kasırgası ile işçi grevlerinin de kısmen etkili olmuş olabileceğini kaydeden analistler, ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Milton Kasırgasının da gelecek haftalarda istihdam verilerini etkileyebileceğini söyledi.

Öte yandan, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams dün enflasyon baskılarının hafiflemeye devam etmesiyle daha fazla faiz indirimi beklediğini söyledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise ekonomik görünümün nasıl gelişeceğine bağlı olarak bankanın gelecek ayki toplantısında faiz oranlarını çeyrek puan düşürmeye veya sabit tutmaya açık olduğunu ifade etti. Bostic, "Veriler bunun uygun olduğunu gösteriyorsa, bir toplantıyı pas geçme konusunda tamamen rahatım." değerlendirmesinde bulundu. Dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ardından para piyasalarında Fed'in gelecek ay politika faizini sabit tutabileceğine ilişkin ihtimaller de fiyatlamalara dahil olsa da, yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte, ABD'de hızlanan bilanço sezonunda bugün ülkenin 3 büyük bankası olan Wells Fargo , JPMorgan Chase ve Bank of New York Mellon'ın finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Analistler, şirketlerin finansal sonuçlarından alınacak sinyallerin piyasalarda hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini ifade etti.Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,07 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi güne 102,9 seviyesinden başladı.Altının ons fiyatı ise dün, günü yüzde 0,8 değer kazancıyla tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 2 bin 646 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,1 yükselişle 78,9 dolardan kapanırken, bugün yüzde 0,1 azalışla 78,8 dolar seviyelerinde bulunuyor.New York Borsası'nda dün Dow Jones endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif seyirle başladı. Avrupa borsalarında dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi sonrası İtalya hariç satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, bugün gözler Almanya 'da bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek hafta yapacağı para politikası toplantısında gevşeme sürecine devam etmesi beklenirken, bölge genelinden gelecek enflasyon ve ekonomik aktiviteye yönelik veri akışı yakından takip ediliyor. Dün, Almanya'da hükümet bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini, eksi yüzde 0,2 olarak güncelledi. Bunun yanı sıra, dün açıklanan ECB'nin eylül ayı para politikası toplantı tutanakları ECB Yönetim Konseyi üyelerinin dezenflasyon sürecinin yolunda gitmesinden memnun olmalarına rağmen daha fazla politika gevşemesi konusunda temkinli bir duruş sergilediklerini ortaya koydu. Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, ECB'nin fiyat baskıları göz önüne alındığında kademeli bir politika gevşemesini savunduklarını gösterdi. Çekirdek enflasyon ve hizmet sektöründe enflasyonun daha yapışkan olabileceğine ve beklentiler dahilinde düşmeyebileceğine işaret edilen tutanaklarda, manşet enflasyondaki son gerilemenin çok değişken olan enerji fiyatlarındaki düşüşten büyük ölçüde etkilendiği kaydedildi. Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23, Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 düşerken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,43 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.Asya tarafında ise yeni işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, Hong Kong 'da tatil sebebiyle işlem gerçekleşmiyor.Çin'de hükümetin bu hafta sonu bir ekonomik teşvik paketi açıklayacağına yönelik haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, yatırımcıların söz konusu gelişme öncesinde temkinli davranması dikkati çekiyor.Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası politika faiz oranlarını beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,25 seviyesine indirdi. Bölgedeki ülkelerin merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ederken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, yönetim kurulunun ekonomik ve fiyat tahminlerinin gerçekleşeceğine "daha fazla güveni" olması halinde merkez bankasının faiz oranlarını ayarlamayı düşüneceğini söyledi. Söz konusu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 düştü.Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,84 değer kaybederek 8.964,10 puandan tamamladı. Bugün yurt içinde gözler açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrilirken, AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 3 milyar 956 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 17 milyar 771 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini değerlendirdi. Dolar/TL dün yüzde 0,2 azalışla 34,1719'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 34,2870'ten işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve piyasa katılımcıları anketi yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.870 ve 8.710 puanın destek, 9.165 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

09.00 İngiltere, ağustos ayı sanayi üretimi

09.00 İngiltere, ağustos ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, ağustos ayı cari işlemler dengesi

10.00 Türkiye, ağustos ayı piyasa katılımcıları anketi

10.00 Türkiye, ağustos ayı perakende satışlar

15.30 ABD, eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi