Ağustosta Patates Ucuzladı, Uçak Bileti Zamlandı

04.09.2025 08:34
Ağustosta patates fiyatı %10,4 düştü, hava yolu taşımacılığı ise %36,43 zamlandı.

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en çok ucuzlayan ürün yüzde 10,4 ile patates olarak belirlenirken en yüksek fiyat artışı yüzde 36,43 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşti.

GAZETE, DERGİ VE UN FİYATI EN ÇOK ARTANLAR ARASINDA

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 16,32 ile gazete ve dergiler ve yüzde 8,14 ile un ve diğer tahıllar izledi. Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 8,11 ile ekmek, yüzde 6,36 ile sigaralar, yüzde 6,32 ile toz kakao ve yüzde 5,92 ile kahvaltılık tahıl ürünleri yer aldı.

PATATESİ ÇOCUK GİYİM TAKİP ETTİ

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 10,4 ile patateste gerçekleşti. Bunu yüzde 2,86 ile çocuk giyim, yüzde 2,06 ile mutfak mobilyaları, yüzde 1,97 ile şarküteri ürünleri, yüzde 1,87 ile televizyonlar takip etti.

Ağustos enflasyonu belli oldu, fiyatı en çok ucuzlayan ürün mutfakların gözdesi


TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı 36,43

Gazete ve dergiler 16,32

Un ve diğer tahıllar 8,14

Ekmek 8,11

Sigaralar 6,36

Toz kakao 6,32

Kahvaltılık tahıl ürünleri 5,92

Evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler 5,8

Margarin 5,63

Kahve 5,53

Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Patates 10,4

Çocuk giyim 2,86

Mutfak mobilyaları 2,06

Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam gibi) 1,97

Televizyonlar 1,87

Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul gibi) 1,69

Kadın giyim 1,33

Kırtasiye malzemeleri 0,79

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar 0,74

Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler 0,7

Kaynak: İHA

